C’è un boom di auto usate, ecco quali modelli e perché

Nel 2025, il mercato delle auto usate in Italia vive una nuova stagione di espansione. I dati parlano chiaro: cresce l’interesse per i modelli a basse emissioni, in particolare quelli omologati Euro 6, che combinano convenienza economica, minori impatti ambientali e maggior libertà di circolazione. Si tratta di una tendenza che coinvolge l’intero Paese e che risponde sia a ragioni pratiche che normative.

I modelli Euro 6 rappresentano oggi una delle fasce più ricercate del mercato dell’usato. Queste vetture, immatricolate generalmente a partire dal 2015, offrono un buon equilibrio tra età del veicolo, chilometraggio, sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale. E soprattutto permettono ai conducenti di circolare senza limiti anche in molte zone a traffico limitato (ZTL) o soggette a restrizioni ambientali.

Perché proprio le auto usate Euro 6?

Le motivazioni dietro questo trend sono molteplici. Innanzitutto, i blocchi alla circolazione imposti in molte città italiane per contenere l’inquinamento hanno escluso progressivamente i veicoli Euro 4 e precedenti. Questo ha spinto molti automobilisti a orientarsi verso modelli più recenti, ma senza affrontare la spesa per un’auto nuova, oggi sempre più elevata.

In secondo luogo, la crescita dei prezzi del nuovo, soprattutto per le auto elettriche e ibride, ha spinto una parte consistente dei consumatori verso l’usato. Chi cerca un’auto affidabile, ma non può (o non vuole) spendere cifre superiori ai 30.000 euro, trova nei modelli Euro 6 la risposta ideale.

Infine, i costi di gestione di queste auto – inclusi consumi e assicurazione – sono spesso contenuti. Molti modelli Euro 6 a benzina o diesel vantano buone prestazioni anche in ambito urbano, un elemento che piace soprattutto ai pendolari.

Auto usate, i 10 modelli più ricercati sotto i 10.000 euro

Secondo l’analisi delle ricerche più frequenti e delle vendite sui principali portali italiani, ecco una selezione dei dieci modelli Euro 6 più richiesti sul mercato dell’usato, con prezzi che partono da circa 10.000 euro:

Fiat Panda 1.2 benzina – compatta, economica, perfetta per la città.

Volkswagen Golf 1.6 TDI – apprezzata per l’affidabilità e i bassi consumi.

Ford Fiesta 1.5 TDCi – versatile e brillante, ideale per chi cerca un’auto dinamica.

Renault Clio 1.5 dCi – moderna, accessibile e ben equipaggiata.

Opel Corsa 1.4 GPL – conveniente nei costi di carburante e con buona autonomia.

Toyota Yaris 1.5 ibrida – scelta ecologica, soprattutto nei contesti urbani.

Peugeot 208 1.6 BlueHDi – design accattivante e consumi contenuti.

Dacia Duster 1.5 dCi – adatta a famiglie, con buone doti di carico e altezza da terra.

Citroën C3 1.2 PureTech – nuova generazione di motori efficienti a benzina.

Hyundai i20 1.1 CRDi – compatta diesel dai costi di gestione ridotti.

Questi modelli sono apprezzati non solo per il prezzo accessibile, ma anche per l’efficienza e la compatibilità con le nuove normative ambientali. In molti casi si tratta di auto già dotate di sistemi di sicurezza avanzati e comfort paragonabili a quelli delle nuove generazioni.

Dove acquistare e cosa verificare

Chi si avvicina all’acquisto di un’auto usata Euro 6 dovrebbe fare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali. È consigliabile affidarsi a rivenditori ufficiali o portali certificati, evitando transazioni troppo informali, dove mancano garanzie.

È importante anche controllare attentamente lo storico dei tagliandi, il chilometraggio reale e lo stato delle componenti principali (freni, pneumatici, batteria, frizione).

Un altro elemento determinante è la presenza della certificazione ambientale corretta. L’omologazione Euro 6 è presente sul libretto di circolazione, e deve essere verificata per essere certi che l’auto rientri nei criteri di circolazione in aree con limitazioni.

Una soluzione pratica in attesa dell’elettrico

Molti automobilisti italiani vedono nei modelli Euro 6 una soluzione temporanea ma concreta, in attesa di un passaggio graduale verso l’elettrico. I costi delle auto a batteria restano infatti elevati, così come le difficoltà legate alla rete di ricarica, ancora troppo limitata in molte aree del Paese. Chi sceglie un’auto Euro 6 usata, dunque, si garantisce la possibilità di circolare senza problemi per almeno altri 4-5 anni, contenendo la spesa iniziale e mantenendo flessibilità. Non sorprende, quindi, che il mercato dell’usato, anziché calare, stia conoscendo un rinnovato interesse.

Il 2025 si conferma un anno di consolidamento per il mercato dell’auto usata in Italia. I modelli Euro 6 sono la scelta preferita per chi cerca convenienza, efficienza e rispetto delle regole ambientali. Con prezzi accessibili e una buona disponibilità, queste vetture rappresentano una soluzione razionale per milioni di automobilisti, in attesa di un futuro più elettrico ma ancora lontano per molti.

