Carta dedicata a te, l’INPS avvisa: nessun bonifico in arrivo

Negli ultimi giorni, la diffusione di truffe legate alla cosiddetta “Carta Dedicata a Te” ha attirato l’attenzione dell’INPS, che ha voluto chiarire alcuni aspetti importanti relativi al suo funzionamento e alle modalità di accesso.

In un avviso pubblicato sui canali social ufficiali, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha ribadito che non si occupa direttamente di erogare i 500 euro legati a questa carta e, soprattutto, non contatta i beneficiari tramite chiamate o email. Questa comunicazione ha lo scopo di mettere in guardia i cittadini da tentativi di truffa sempre più sofisticati che sfruttano il nome della Carta Dedicata a Te come esca per sottrarre informazioni sensibili o denaro.

Come funziona la Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te è un’iniziativa pensata per fornire un supporto economico alle famiglie italiane con redditi bassi. Tuttavia, contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, non è necessario presentare una domanda per accedere a questo beneficio. Le famiglie destinatarie sono selezionate automaticamente attraverso uno scambio di dati tra l’INPS e i Comuni di residenza. Una volta completato questo processo, gli enti locali si incaricano di comunicare ai cittadini aventi diritto le istruzioni su come ottenere la carta.

Chi ha già beneficiato di questo sostegno l’anno precedente riceverà semplicemente una ricarica sulla prepagata già in suo possesso. Per coloro che, invece, non sono ancora in possesso della carta, sarà necessario prenotare un appuntamento presso l’ufficio postale per ritirare una nuova carta Postepay. Questa dovrà essere attivata con un primo pagamento che dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre. Ricordiamo che la distribuzione della carta dedicata dedicata a te edizione 2024 è iniziata lo scorso 9 settembre. I destinatari ricevono comunicazione dal comune circa la possibilità di andarla a ritirare in Posta.

Come riconoscere le truffe legate alla Carta Dedicata a Te

Purtroppo, il crescente interesse intorno a questa misura ha favorito la diffusione di tentativi di frode.

Uno dei metodi più comuni utilizzati dai truffatori è l’invio di email ingannevoli che, sfruttando il nome della Carta Dedicata a Te, cercano di ottenere informazioni personali o bancarie dai destinatari. La promessa presente nella mail è l’arrivo del bonifico legato alla carta.

L’INPS ha specificato che nessun contatto avviene tramite email o telefonate da parte dell’ente per quanto riguarda l’erogazione dei fondi. Pertanto, chiunque riceva una comunicazione con oggetto “Condizione per recuperare l’importo di 500 euro” deve stare molto attento: si tratta di un tentativo di phishing, e non bisogna né rispondere né cliccare sui link presenti nel messaggio.

Queste email fraudolente possono sembrare estremamente convincenti, spesso replicando loghi e linguaggio ufficiali. Tuttavia, un’attenta analisi può rivelare segnali di allarme, come errori grammaticali, mittenti sconosciuti o richieste urgenti di fornire dati personali. Gli esperti consigliano di non scaricare mai eventuali allegati presenti in queste email e di segnalare il tentativo di truffa alle autorità competenti.

Consigli per proteggersi dalle truffe online

La protezione da truffe online, come quelle legate alla “Carta Dedicata a Te”, richiede alcune precauzioni fondamentali. Ecco alcuni suggerimenti utili per proteggere le proprie informazioni e non cadere vittima di frodi.

Non fornire mai dati personali o bancari tramite email: nessun ente ufficiale richiederà mai informazioni sensibili tramite email o telefono. In caso di dubbi, è sempre meglio contattare direttamente l’ente attraverso i canali ufficiali.

Verificare sempre il mittente dell’email: se si riceve un’email sospetta, è utile controllare con attenzione l’indirizzo del mittente. Spesso, dietro una facciata apparentemente affidabile, si nasconde un indirizzo non ufficiale.

Non cliccare sui link sospetti: anche se l’email sembra legittima, non bisogna mai cliccare sui link contenuti senza aver verificato la loro autenticità. Questi collegamenti potrebbero reindirizzare a siti fraudolenti creati appositamente per rubare dati.

Aggiornare regolarmente il software di sicurezza: antivirus e firewall sono strumenti indispensabili per proteggere il proprio computer da malware o virus che potrebbero essere scaricati accidentalmente attraverso link o allegati pericolosi.

Controllare le comunicazioni ufficiali: in caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione, è sempre consigliabile consultare il sito web ufficiale dell’INPS o contattare direttamente l’ente. Solo così si potrà avere conferma della legittimità del messaggio ricevuto.

L’importanza di rimanere informati

L’INPS, attraverso i suoi canali di comunicazione ufficiali, ha ribadito più volte l’importanza di informarsi correttamente sulle modalità di accesso alla Carta Dedicata a Te e di evitare di fidarsi di fonti non ufficiali.

Questo è fondamentale non solo per proteggere i propri dati personali, ma anche per evitare di cadere in truffe che possono avere conseguenze economiche gravi.

Le autorità, inclusa la Polizia Postale, sono costantemente impegnate nella lotta contro i crimini informatici, ma la prima difesa resta sempre la prudenza individuale. Essere consapevoli dei rischi e informarsi sui metodi più comuni utilizzati dai truffatori può fare la differenza tra essere una vittima e proteggersi con successo.

Riassumendo…