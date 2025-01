Carta dedicata a te: il conto alla rovescia per usare il saldo

La “carta dedicata a te” rappresenta un importante strumento di sostegno economico per le famiglie in difficoltà, ma il tempo per utilizzare il saldo residuo si sta rapidamente esaurendo.

Il termine ultimo per spendere l’importo presente è fissato al 28 febbraio 2025. Dopo questa data, qualsiasi cifra non utilizzata sarà azzerata, a meno di improbabili proroghe o modifiche legislative.

La carta dedicata a te: caratteristiche e destinatari

Questa misura, introdotta nel 2023, è pensata per offrire un aiuto concreto alle famiglie economicamente svantaggiate. La carta, anche conosciuta come “social card” o “carta acquisti”, prevede oggi un’erogazione una tantum di 500 euro destinata a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 15.000 euro.

È fondamentale, inoltre, che i beneficiari non ricevano altre forme di sostegno economico come il Reddito di Cittadinanza, la NASPI o la DIS-COLL; assegno inclusione; ecc.

La distribuzione avviene in maniera automatica, con la consegna delle carte attraverso Poste Italiane. Funziona come una normale carta elettronica appartenente al circuito Mastercard, ma con limitazioni d’uso che la rendono dedicata esclusivamente a determinati acquisti.

Le limitazioni all’uso della carta

La “carta dedicata a te” può essere impiegata esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità, così come stabilito dal Decreto Ministeriale del 18 aprile 2023 e successive integrazioni. L’elenco dei prodotti ammissibili include:

prodotti alimentari: carne (bovina, suina, avicola, ovina, caprina), pesce fresco, latte e derivati, uova, oli (d’oliva e di semi), prodotti da forno, pasta, riso, cereali, farine, legumi, frutta e ortaggi freschi, conserve di pomodoro, miele, zuccheri, cacao, cioccolato e alimenti per bambini;

bevande: acque minerali, caffè, tè, camomilla e aceto di vino. Sono esclusi alcolici di qualsiasi genere;

trasporti: carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico.

Questi prodotti devono essere acquistati presso esercizi commerciali aderenti al circuito Mastercard.

Tempistiche fondamentali

L’iniziativa prevede scadenze ben definite per l’attivazione e l’utilizzo del saldo:

attivazione della carta: per l’edizione 2024, il primo utilizzo doveva avvenire entro il 16 dicembre 2024. In caso di mancato rispetto di questa scadenza, la carta è stata disattivata;

utilizzo del saldo: il termine ultimo per spendere l’importo caricato è il 28 febbraio 2025. Oltre questa data, qualsiasi somma non spesa sarà irrevocabilmente persa.

Come verificare il saldo residuo sulla carta dedicata a te

I titolari possono controllare l’importo ancora disponibile recandosi presso uno sportello ATM e utilizzando il codice PIN fornito al momento della consegna della carta.

Questa funzione consente di monitorare le risorse e pianificare l’acquisto dei beni autorizzati prima della scadenza.

Nonostante la scadenza del 28 febbraio 2025, ci sono buone notizie per chi beneficia di questa misura: la Legge di Bilancio 2025 ha rifinanziato l’iniziativa. Ciò significa che nel corso dell’anno sono previsti ulteriori, che dovrebbe tradursi in una nuova ricarica per i beneficiari della carta. Tuttavia, eventuali dettagli e condizioni specifiche saranno annunciati successivamente.

Riassumendo…