Calendario pensioni 2025: in quali mesi saranno pagate in ritardo

Quando verranno pagate le pensioni nel corso del 2025? Come canta Jovanotti con il brano Chiaro di luna: “Io non lo so dove vanno a finire le ore quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l’amore è senza rete e senza anestesia. C’è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te”.

Il calendario è ormai diventato parte integrante della vita di tutti noi. A prescindere che sia in formato cartaceo piuttosto che digitale, ci ritroviamo a volgere spesso lo sguardo al calendario per tenere d’occhio le varie scadenze con cui puntualmente ci ritroviamo a dover fare i conti.

Basti pensare ai vari impegni personali, appuntamenti di lavoro e bollette da pagare che segniamo sul calendario, onde evitare di dimenticarcene e fare i conti con spiacevole sorprese.

Oltre alle varie cose da fare, il calendario può essere utilizzato anche per segnare avvenimenti importanti, come ad esempio un compleanno oppure il giorno di accredito della pensione. Proprio quest’ultimo, in effetti, è particolarmente atteso da tutti i pensionati che non vedono l’ora di poter finalmente avere tra le mani i soldi necessari a pagare i vari beni e servizi di proprio interesse.

Cedolino pensione di gennaio 2025: i chiarimenti dell’Inps

Anche nel corso del 2025 verranno, ovviamente, corrisposte le pensioni. In particolare per quanto riguarda l’accredito di gennaio, come si evince dal sito dell’Inps:

“Il pagamento del rateo di pensione di gennaio 2025 avverrà con valuta 3 gennaio. Le pensioni vanno in pagamento il primo giorno del mese bancabile, con l’unica eccezione del mese di gennaio, con un unico mandato di pagamento comprensivo di tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali del titolare. Si rammenta inoltre che il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a mille euro netti. Pertanto, se l’importo che spetta al beneficiario supera questo limite, l’interessato è tenuto a comunicare all’INPS il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento”.

Calendario pensioni 2025: in quali mesi saranno pagate in ritardo

L’accredito delle pensioni avviene il primo giorno bancabile di ogni mese, che di fatto coincide quasi sempre con il primo giorno del mese.

A tal proposito è bene ricordare che per le banche i giorni bancabili sono dal lunedì al venerdì. Per Poste Italiane, invece, i giorni bancabili vanno dal lunedì al sabato. In entrambi i casi

Se il primo giorno del mese coincide con un festivo o il fine settimana, infatti, il pagamento slitta al primo giorno utile successivo. Fa eccezione, come spiegato dall’Inps, il mese di gennaio, quando il pagamento si effettua il secondo giorno lavorativo dopo Capodanno. Ma quando saranno pagate le pensioni nel corso del 2025?

Il calendario completo dei pagamenti

Gennaio : venerdì 3, considerando la regola del secondo giorno lavorativo dopo Capodanno.

: venerdì 3, considerando la regola del secondo giorno lavorativo dopo Capodanno. Febbraio : sabato 1° febbraio per chi utilizza le Poste, lunedì 3 febbraio per chi ha un conto bancario.

: sabato 1° febbraio per chi utilizza le Poste, lunedì 3 febbraio per chi ha un conto bancario. Marzo : sabato 1° marzo per chi usufruisce dei servizi postali, lunedì 3 marzo per chi ha un conto bancario.

: sabato 1° marzo per chi usufruisce dei servizi postali, lunedì 3 marzo per chi ha un conto bancario. Aprile : martedì 1° aprile sia in banca che presso Poste Italiane.

: martedì 1° aprile sia in banca che presso Poste Italiane. Maggio : venerdì 2 maggio sia in banca che presso Poste Italiane.

: venerdì 2 maggio sia in banca che presso Poste Italiane. Giugno : martedì 3 giugno sia in banca che presso Poste Italiane.

: martedì 3 giugno sia in banca che presso Poste Italiane. Luglio : martedì 1° luglio sia in banca che presso Poste Italiane.

: martedì 1° luglio sia in banca che presso Poste Italiane. Agosto : venerdì 1° agosto sia in banca che presso Poste Italiane.

: venerdì 1° agosto sia in banca che presso Poste Italiane. Settembre : lunedì 1° settembre sia in banca che presso Poste Italiane.

: lunedì 1° settembre sia in banca che presso Poste Italiane. Ottobre : ​​mercoledì 1° ottobre sia in banca che presso Poste Italiane.

: ​​mercoledì 1° ottobre sia in banca che presso Poste Italiane. Novembre : lunedì 3 novembre sia in banca che presso Poste Italiane.

: lunedì 3 novembre sia in banca che presso Poste Italiane. Dicembre: lunedì 1° dicembre sia in banca che presso Poste Italiane.

L’accredito delle pensioni, quindi, non avverrà sempre il primo giorno del mese.

Si consiglia pertanto di dare un’occhiata al calendario. In modo tale da sapere in quali mesi i trattamenti pensionistici saranno pagati in ritardo rispetto al solito.