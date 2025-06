Il BTp Italia 2032 da oggi si può acquistare sul mercato secondario

Emesso tra il 27 e il 30 maggio scorso, il BTp Italia con scadenza 4 giugno 2032 (ISIN: IT0005648255) è da oggi negoziabile sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana. Il collocamento si è concluso con richieste complessive per 8,7 miliardi di euro, di cui circa 6,1 miliardi provenienti dagli investitori retail (famiglie) e altri quasi 2,26 miliardi dagli istituzionali (banche, assicurazioni, fondi, ecc.). Il Tesoro ha confermato la cedola minima garantita all’1,85% lordo annuale. E alla scadenza sarà corrisposto un premio fedeltà dell’1% per i sottoscrittori che avranno mantenuto il titolo in portafoglio fino a quella data.

Bond indicizzato all’inflazione

Il BTp Italia che da oggi troverete sul mercato è un bond del Tesoro indicizzato all’inflazione italiana, per l’esattezza all’indice FOI (per Famiglie di Operai e Impiegati) senza la componente tabacchi. Il suo valore ad inizio semestre è di 121,39. Questo significa che alla data del 4 dicembre 2025 il pagamento della prima cedola sarà legato al valore che l’indice assumerà per allora.

Se superiore, l’obbligazionista riceverà una corrispondente rivalutazione in termini percentuali. Se pari o inferiore, dovrà accontentarsi della sola cedola minima garantita, che per ciascun semestre è dello 0,9250%.

Liquidità possibilmente bassa

Prima di decidere se rivendere o acquistare sul mercato il BTp Italia 2032, bisogna sapere che non si avrebbe diritto al premio fedeltà. Ciò vale anche se l’acquisto avvenisse oggi, cioè nel giorno di debutto del bond per le negoziazioni. Inoltre, entrambi i lati del mercato si esporrebbero al rischio di quotazione. Chi rivende, punta a farlo a prezzi più alti possibili e superiori a quelli di acquisto. Chi compra, vorrebbe farlo al minimo prezzo possibile.

Dai primissimi scambi sul mercato emerge che la quotazione del BTp Italia 2032 sia sostanzialmente alla pari. Anzi, un pelino sopra di essa. Un aspetto a cui prestare attenzione, è la liquidità degli scambi. Quando sono pochi, venditori e acquirenti incontrano qualche difficoltà ad incontrarsi e il meccanismo di formazione del prezzo si complica. Ciò dà vita ad una maggiore volatilità, non qualcosa di positivo per gli obbligazionisti tendenzialmente speculativi. Perché vi diciamo questo? I bond retail sono perlopiù detenuti da famiglie, ossia soggetti poco propensi a rivendere dopo le sottoscrizioni. E in genere disinvestono eventualmente dopo un po’ di tempo dall’avvenuto acquisto.

Mercato BTp Italia affollato da famiglie

In pratica, di BTp Italia 2032 sul mercato secondario potreste trovarne disponibili pochi, specialmente nei primi tempi. E questo da un lato garantirebbe la tenuta del prezzo, dall’altro può creare quei problemi di cui sopra inerenti la liquidità. D’altra parte è pur vero che queste emissioni sono volute dal Tesoro proprio per accrescere la quota di debito pubblico in mano agli investitori individuali domestici con basse aspirazioni speculative. In sostanza, per sottrarre una fetta di titoli di stato dalle negoziazioni quotidiane. I dati ufficiali dicono che la stragrande maggioranza del capitale sottoscritto resta nelle mani del canale retail anche a distanza di anni. Il che non implica necessariamente che non avvengano compravendite sul mercato, bensì più semplicemente che siano sempre le famiglie i soggetti interessati.

