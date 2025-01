Boom di rendimenti in asta, ma domanda solida: BTp 2031 al 3,50%

Spread a 125 punti base, ai massimi da un mese e mezzo. E i rendimenti in asta risalgono drasticamente. Oggi, il Tesoro ha chiesto al mercato 5,75 miliardi di euro con l’emissione di due nuove tranche di altrettanti bond a medio-lunga scadenza. Ha offerto 2,75 miliardi del BTp 15 ottobre 2027 con cedola 2,70% (ISIN: IT0005622128) e 3 miliardi del BTp 15 novembre 2031 con cedola 3,15% (ISIN: IT0005619546). Il primo ha ricevuto offerte per 4,55 miliardi e il secondo per 4,88 miliardi, rispettivamente per 1,65 e 1,63 volte l’importo massimo offerto.

Mercati nervosi, ecco i risultati dell’emissione

In totale, ordini per 9,43 miliardi, pari a un rapporto di copertura di 1,64.

Nel dettaglio, i rendimenti in asta per il BTp 2027 sono saliti dal 2,35% di dicembre al 2,85% di oggi. Il prezzo di aggiudicazione è stato, infatti, di 99,67 centesimi. Per il BTp 2031 sono saliti dal 2,92% al 3,49%. In questo caso, il prezzo di aggiudicazione è stato di 98,10 centesimi.

C’è tensione sul mercato obbligazionario. Gli investitori sono nervosi per la risalita dell’inflazione praticamente in quasi tutte le economie avanzate, in attesa di conoscere il dato di dicembre per gli Stati Uniti. C’è la sensazione, per non dire la certezza, che la Federal Reserve sospenderà il taglio dei tassi di interesse. Ciò sta portando al rafforzamento del dollaro contro le altre divise mondiali e alla forte risalita dei rendimenti per i Treasuries lungo la curva. Il decennale americano oggi offre intorno al 4,80%, ai massimi da fine ottobre del 2023. Quando la Fed iniziò a tagliare i tassi nel settembre scorso, offriva il 3,62%.

Rendimenti in asta riflettono sell-off sui bond

Naturale che anche i rendimenti in asta seguono il trend, man mano che il Tesoro emetta nuovo debito. Il Bund a 10 anni, che era arrivato ad offrire poco più del 2% a inizio dicembre, adesso viaggia appena sotto il 2,60%. Una drastica inversione di tendenza in appena 40 giorni. Anche se il mercato continua a prevedere che per la fine di quest’anno i tassi di interesse nell’Eurozona scenderanno al 2% dal 3% attuale (sui depositi bancari).

La Banca Centrale Europea non seguirebbe la Fed, dunque. Proprio per questo stiamo assistendo alla fuga dei capitali dall’Eurozona agli Stati Uniti con contestuale crollo del cambio euro-dollaro e ascesa dei rendimenti sovrani in entrambi i mercati.

