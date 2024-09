Bonus psicologo 2024, nuovi fondi: più soldi più beneficiari

Con le conversione in legge del decreto Omnibus, potrebbero arrovare nuovi fondi per il bonus psicologo 2024, una misura già esistente pensata per sostenere economicamente chi necessita di assistenza psicoterapeutica.

Il rifinanziamento, pari a 2 milioni di euro, porterebbe il totale delle risorse disponibili per l’anno in corso a 12 milioni di euro. Questo incremento consentirebbe a un numero maggiore di soggetti, inizialmente esclusi dallo scorrimento della graduatoria, di ricevere il contributo, garantendo così un sostegno a chi si trova in condizioni di fragilità economica e ha bisogno di supporto psicologico.

Come funzionano le graduatorie del bonus psicologo 2024

Le graduatorie relative al bonus psicologo 2024 sono state elaborate dall’INPS dopo il 30 giugno 2024, in base all’ISEE dei richiedenti. È importante sottolineare che i fondi stanziati non sono stati sufficienti a soddisfare tutte le domande inizialmente presentate. La priorità è per gli ISEE più bassi. Tuttavia, grazie al nuovo stanziamento, chi si trova già in graduatoria ma non ha ottenuto il contributo in un primo momento, potrebbe rientrare tra i beneficiari del bonus. Questo nuovo scorrimento delle graduatorie permetterebbe un ampliamento dell’accesso, ponendo particolare attenzione a chi ha presentato un ISEE più basso.

La domanda pe ril contributo era da farsi entro lo scorso 31 maggio 2024. Il criterio di selezione, rimane invariato: priorità ai richiedenti con l’ISEE inferiore. In caso di parità di valore dell’indicatore economico, viene poi considerato l’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’INPS, ricordiamo, ha comunicato ufficialmente l’assegnazione del bonus psicologo 2024 con il Messaggio 2584/2024, pubblicato l’11 luglio 2024. I beneficiari sono stati informati tramite i recapiti registrati nel portale “MyINPS” o indicati al momento della presentazione della domanda. Da quel momento, a disposizione ci sono 270 giorni per spendere il voucher.

Importi e modalità di utilizzo

Il bonus psicologo 2024 prevede tre fasce di contributo, determinate in base all’ISEE del nucleo familiare richiedente:

ISEE fino a 15.000 euro: il voucher ammonta a 1.500 euro.

ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: il contributo è di 1.000 euro.

ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: il valore del bonus è di 500 euro.

Ogni seduta di psicoterapia può essere coperta fino a un massimo di 50 euro.

Bonus psicologo 2024: nuove risorse per un maggior numero di beneficiari

Questo significa che i beneficiari potranno utilizzare il bonus per un numero variabile di sedute, a seconda dell’importo ottenuto e del costo della terapia. Ad esempio, chi rientra nella fascia più alta (1.500 euro) potrà coprire fino a 30 sedute, mentre chi ha ricevuto il contributo minimo (500 euro) potrà coprire fino a 10 sedute. È importante sottolineare che il bonus non può essere cumulato con altre agevolazioni simili, e deve essere utilizzato esclusivamente per pagare le prestazioni di professionisti accreditati all’iniziativa

L’ampliamento del budget disponibile per il bonus psicologo 2024 rappresenterebbe un passo significativo verso una maggiore inclusività e supporto al benessere psicologico della popolazione. Le risorse aggiuntive permetteranno infatti all’INPS di rivedere la graduatoria e di includere chi, pur avendo diritto al contributo, non aveva inizialmente ricevuto alcun importo per esaurimento dei fondi. Si tratta di un’opportunità importante per molte famiglie che, soprattutto a causa della pandemia e delle sue conseguenze socioeconomiche, hanno visto aumentare il bisogno di assistenza psicologica senza però poter sostenere i costi di una terapia privata.

Il bonus psicologo si conferma così uno strumento essenziale per garantire un accesso più equo ai servizi di supporto psicologico, soprattutto in un periodo storico in cui le difficoltà emotive e mentali sono in costante aumento. Grazie ai nuovi fondi, si rafforza l’impegno delle istituzioni a favore del benessere mentale, facilitando l’accesso alla psicoterapia e alleviando le pressioni finanziarie sulle famiglie che desiderano intraprendere un percorso terapeutico.

