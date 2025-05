Bonus ISEE. Quali richiedere entro giugno?

Nel mese di giugno 2025, diverse agevolazioni economiche legate all’ISEE sono ancora accessibili alle famiglie italiane, a patto di avere un ISEE aggiornato e valido.

Per non perdere l’accesso a questi benefici è necessario presentare o rinnovare la DSU per l’ISEE entro le scadenze indicate.

Vediamo nello specifico quali bonus possono essere richiesti entro il 30 giugno 2025 con un ISEE entro o oltre 25.000 euro.

Contributo Bollette – 200 € automatici

Il Decreto Bollette (D.L. 19/2025) ha confermato un contributo una tantum bonus bollette di 200 € per le famiglie con ISEE fino a 25.000 €, al fine di attenuare gli oneri derivanti dall’aumento dei costi energetici.

Il bonus si eroga automaticamente in bolletta, in tre rate, senza necessità di presentare domanda, a patto di aver trasmesso la DSU 2025 all’INPS.

Questa misura è cumulabile con il bonus sociale ordinario per le famiglie più vulnerabili.

Voucher Elettrodomestici – Sconto fino a 200 €

Dal 2025 è disponibile un incentivo per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza (classe A+++ e superiore), consistente in un voucher fino a 200 €, applicato direttamente in fattura presso i rivenditori convenzionati.

Possono richiederlo le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 €. La domanda va inoltrata online tramite la piattaforma PagoPA e deve precedere l’acquisto dell’apparecchio per ottenere lo sconto immediato.

Bonus Asilo Nido – Rimborso fino a 3.600 €

Il Bonus Asilo Nido 2025 prevede un rimborso delle rette fino a 3.000 € per famiglie con ISEE fino a 25.000 €; l’importo sale a 3.600 € qualora vi sia un secondo figlio nato dopo il 1° gennaio 2024 e un altro figlio minore di 10 anni. La presentazione della domanda avviene sul portale INPS con credenziali SPID/CIE/CNS e, sebbene la scadenza ufficiale sia il 31 dicembre 2025, è consigliabile inviarla entro giugno per velocizzare gli accrediti.

Bonus Nascita – 1.000 € per i nuovi nati

Il Bonus Nascita 2025 eroga 1.000 € alle famiglie con ISEE fino a 40.000 € per ogni figlio nato o adottato.

Dal 17 aprile 2025 è attiva la piattaforma INPS per le richieste, che vanno inoltrate entro 60 giorni dalla nascita. Per nascite anteriori al 17 aprile 2025, il termine ultimo è il 16 giugno 2025; oltre questa data, la domanda non è più accoglibile.

Carta Cultura e del Merito – Fino a 1.000 €

Dal 31 gennaio al 30 giugno 2025, i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2005 possono richiedere la Carta Cultura Giovani (500 €) e i diplomati con 100 e lode la Carta del Merito (500 €), cumulabili per un totale di 1.000 €.

L’importo può essere speso fino al 31 dicembre 2025 per libri, cinema, musica, musei e corsi. La domanda si presenta sul portale del Ministero della Cultura.

Assegno Unico e Universale – Scadenza arretrati 30 giugno

L’Assegno Unico richiede che la DSU 2025 sia valida entro il 30 giugno per ottenere gli arretrati a partire da marzo 2025.

Presentando la DSU dopo tale data, l’assegno decorre dal mese successivo alla validazione, senza cumulare gli importi precedenti. È possibile inoltrare la domanda in qualsiasi momento dell’anno sul portale INPS, ma la data del 30 giugno è cruciale per massimizzare il beneficio.

Più nello specifico,

per le istanze presentate tra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno , l’Assegno Unico viene liquidato con effetto retroattivo a partire dal mese di marzo, comprensivo di tutti gli arretrati maturati.

, l’Assegno Unico viene liquidato con effetto retroattivo a partire dal mese di marzo, comprensivo di tutti gli arretrati maturati. Se invece la domanda arriva dopo il 30 giugno, l’erogazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione, senza diritto a recuperare le mensilità precedenti.

L’importo spettante viene sempre calcolato in base all’ISEE in corso al momento della domanda.

Tuttavia, se la richiesta è stata inoltrata entro il 30 giugno ma l’ISEE non è aggiornato, l’INPS procede comunque al pagamento dell’Assegno, applicando l’importo minimo previsto (circa 57 € mensili per figlio, corrispondente a un ISEE superiore a 43.240 €).

È possibile aggiornare l’ISEE successivamente: purché trasmesso entro il 30 giugno. Verrà considerato utile ai fini del ricalcolo retroattivo dal mese di marzo e darà luogo al pagamento degli arretrati. Se invece l’ISEE aggiornato arriva dopo il 30 giugno, non si procede a conguagli per i mesi già erogati e il nuovo importo decorre solo dal mese di effettiva validazione dell’indicatore.

L’importanza dell’ISEE aggiornato

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il presupposto indispensabile per accedere a tutte le misure sopra descritte. Ciò valeva anche per i bonus ISEE richiedibili entro maggio.

Dal 3 aprile 2025, il calcolo ISEE include modifiche significative: esclusione di titoli di Stato e libretti fino a 50.000 € dal patrimonio, maggiorazioni per disabili e nuclei numerosi, e disponibilità di una DSU precompilata online.

Per aggiornare la DSU, è possibile rivolgersi a CAF, patronati o accedere direttamente al portale INPS con SPID, CIE o CNS.

I bonus in sintesi

Tabella riepilogativa dei bonus ISEE richiedibili entro giugno 2025

Bonus Importo Limite ISEE Scadenza Modalità di richiesta Bonus Bollette 200 € ≤ 25.000 € (≤ 20.000 € famiglie numerose) Nessuna Automatico in bolletta con DSU 2025 Bonus Elettrodomestici Fino a 200 € < 25.000 € 30 giugno 2025 Domanda online su piattaforma dedicata Bonus Asilo Nido Fino a 3.600 € ≤ 25.000 € (≤ 40.000 € con requisiti) 31 dicembre 2025 Domanda tramite INPS Bonus Nascita (Bebè) 1.000 € ≤ 40.000 € 60 giorni dalla nascita (ultimi per nascita entro 16/06) Domanda tramite INPS Bonus Psicologo — — 7 aprile 2025 (scadenza utilizzo) Scaduto Bonus Cultura 1.000 € Nessuno 30 giugno 2025 Domanda online Ministero Cultura

Conclusioni

Giugno 2025 rappresenta un termine cruciale per le famiglie che vogliono massimizzare i propri bonus ISEE.

È indispensabile che la DSU 2025 venga aggiornata tempestivamente, poiché costituisce il presupposto per l’accesso a tutte le agevolazioni e per il riconoscimento degli arretrati dell’Assegno Unico.

Il contributo bollette viene erogato automaticamente, mentre per il voucher elettrodomestici è necessario richiedere il codice prima dell’acquisto.

Per quanto riguarda il Bonus Asilo Nido, il Bonus Nascita e le Carte Cultura e Merito, è fondamentale rispettare le scadenze indicate; infine, presentare la DSU entro il 30 giugno consente di ottenere anche gli arretrati dell’Assegno Unico.

Riassumendo.