Bonus bollette 2025. Limite ISEE a 25.000 euro (nuovo decreto bollette già in Gazzetta Ufficiale)

Il Governo Meloni ha approvato e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 19/2025 che introduce “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonche’ per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorita’ di vigilanza”.

Il nuovo decreto interviene anche in materia di bonus bollette ampliando la portata applicativa dello sconto sulla fornitura di energia elettrica in favore delle famiglie con un ISEE entro una certa soglia.

Vediamo nello specifico cosa cambia con il nuovo decreto e chi sono i nuovi beneficiari del bonus bollette 2025.

Il bonus bollette

​Il Bonus Bollette 2025 è un’agevolazione destinata a sostenere le famiglie italiane nel pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua.

Questo strumento mira a ridurre l’impatto dei costi energetici sul bilancio familiare, offrendo sconti direttamente in bolletta per le famiglie con ISEE basso.

Per quest’anno, salvo quanto vedremo a breve, il bonus è riservato ai nuclei familiari che presentano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a:​

€9.530 per famiglie con massimo 3 figli a carico;​

€20.000 per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.​

Per quanto riguarda energia elettrica e gas, gli importi del bonus variano in base alla composizione del nucleo familiare e sono così suddivisi.

Energia elettrica:

Famiglie con 1-2 componenti : €167,90 all’anno (circa €13,80 al mese);​

Famiglie con 3-4 componenti : €219,00 all'anno (circa €18,00 al mese);​

: €219,00 all’anno (circa €18,00 al mese);​ Famiglie con oltre 4 componenti: €240,90 all’anno (circa €19,80 al mese).​

Gas:

Gli importi variano in base al numero di componenti del nucleo familiare, all’uso del gas (cottura, acqua calda, riscaldamento) e alla zona climatica di residenza.

​

Per beneficiare del bonus, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE.

Se il valore dell’ISEE rientra nelle soglie previste e le forniture del nucleo familiare soddisfano i requisiti di ammissibilità, il bonus viene riconosciuto automaticamente per 12 mesi. Al termine di questo periodo, sarà necessario presentare una nuova DSU per continuare a beneficiare dell’agevolazione.

Bonus bollette 2025. Limite ISEE a 25.000 euro (nuovo decreto bollette già in Gazzetta Ufficiale)

Con l’approvazione del nuovo decreto bollette viene ampliata la platea delle famiglie che hanno diritto al bonus bollette.

Inizialmente il Governo aveva pensato di portare il limite ISEE per il bonus bollette a 15.000 euro.

Tuttavia, l’art.1 del nuovo decreto bollette approvato dal Governo Meloni prevede che:

Per l’anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Dunque,

chi già ha diritto attualmente al bonus bollette potrà ottenere ulteriori 200 euro annuali rispetto agli importi sopra riportati per il bonus sociale ordinario per l’energia elettrica,

annuali rispetto agli importi sopra riportati per il bonus sociale ordinario per l’energia elettrica, chi invece ha un ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euro avrà diritto ad uno sconto di 200 euro sulle bollette del prossimo trimestre.

Nel primo caso lo sconto annuale massimo che si otterrà direttamente in bollette della luce sarà all’incirca pari a 368 euro per le famiglie con massimo tre figli a carico, 441 euro circa per le famiglie numerose come sopra individuate.

Chi non ha presentato la DSU per ottenere l’ISEE dovrà farlo con la massima tempestività. Dal 5 marzo inoltre si avranno i primi effetti dell’esclusione con lista dei titoli di Stato dall’ISEE.

Dopo l’approvazione del decreto la premier Meloni con un video pubblicato on line ha così sintetizzato gli effetti delle novità in materia di bonus bollette:

Con questo intervento le famiglie con un reddito Isee fino a 25 mila euro, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta. Significa che dovrete presentare il vostro Isee. È un contributo che salirà ad oltre 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, quindi i nuclei con un Isee fino a 9.530 euro».

Riassumendo.