Barclays lancia un nuovo Cash Collect barriera al 30% su quattro big europei

Barclays ha quotato da oggi 26.01.2026 un nuovo Certificate di tipo Cash Collect quotato su EuroTLX, destinato a investitori interessati a strumenti a rendimento potenziale elevato ma con un profilo di protezione. Il prodotto si basa su un paniere di quattro titoli europei di primo piano: Commerzbank, Siemens Energy, Kering e STMicroelectronics.

L’emissione prevede premi mensili condizionati dell’1% (equivalente a un rendimento annuo lordo del 12%), con effetto memoria e opzione di rimborso anticipato esercitabile dall’emittente a partire dal sesto mese. Il Certificate ha una durata di tre anni, con scadenza prevista al 26 gennaio 2029, e presenta una barriera europea al 30% sia per i premi sia per il rimborso del capitale.

ISIN XS3239742094 Emittente Barclays Bank PLC Durata 36 mesi (scadenza 26 gennaio 2029) Premio Mensile 1% (12% annuo) Barriera Premi 30% Barriera Capitale 30%

Un paniere diversificato in settori chiave dell’economia europea

Il sottostante include quattro aziende rappresentative di comparti strategici:

Commerzbank : beneficiaria del contesto di tassi elevati e delle ristrutturazioni interne, ha registrato ricavi per 10,42 miliardi di euro nel 2024 (+5,1% su base annua) e un utile netto di 2,47 miliardi. Le prospettive per il 2025 indicano un NII a 8,2 miliardi di euro, con ulteriori miglioramenti attesi nel 2026. Il titolo ha più che raddoppiato il proprio valore, attestandosi oltre i 35 euro a inizio 2026.

Siemens Energy : in crescita grazie alla domanda per le soluzioni di transizione energetica, ha chiuso il FY 2025 con vendite per oltre 39 miliardi di euro e utile netto di 1,41 miliardi, invertendo le precedenti perdite. Il consensus per il 2026 prevede un’ulteriore espansione a doppia cifra dei ricavi e margini in miglioramento.

Kering : il gruppo del lusso ha affrontato una fase correttiva ma mostra segnali di ripresa con valutazioni ritenute interessanti. Nonostante un calo del 5% nei ricavi del Q3 2025 (Gucci -14%), l’arrivo del nuovo AD Luca de Meo ha dato impulso al titolo, cresciuto dell’85% da giugno 2025.

STMicroelectronics : attiva nei semiconduttori, beneficia della domanda nei segmenti automotive, IoT e AI. Nonostante la volatilità recente, la società mantiene una traiettoria di crescita, con ricavi Q3 2025 pari a 3,19 miliardi di dollari e previsioni positive nel medio termine.

Funzionamento del Certificate XS3239742094: premi mensili con memoria e barriera protettiva

Il prodotto riconosce premi mensili dell’1% a condizione che tutti i titoli del paniere si trovino al di sopra della barriera del 30% rispetto al valore iniziale. In caso contrario, il premio non viene pagato, ma è conservato in memoria e potrà essere recuperato in una data futura in cui le condizioni vengano soddisfatte.

Il Certificate prevede 36 date di osservazione mensile. Il meccanismo di memoria consente di accumulare i premi non distribuiti durante le fasi di mercato negative, offrendo all’investitore la possibilità di recuperarli in un secondo momento.

Possibilità di rimborso anticipato e protezione a scadenza

Dopo sei mesi dalla data di emissione (luglio 2026), Barclays può procedere al rimborso anticipato mensile del Certificate al 100% del valore nominale, inclusi i premi maturati (anche quelli in memoria). Se l’opzione non viene esercitata, la protezione del capitale si applica esclusivamente alla scadenza naturale.

Alla scadenza del 26 gennaio 2029, se tutti i titoli risultano sopra la barriera, l’investitore riceve il capitale iniziale più tutti i premi mensili maturati. Se almeno uno dei sottostanti è sotto il livello barriera, il rimborso sarà proporzionale alla performance del peggiore del paniere (worst-of).

Vantaggi e rischi dell’investimento

Tra i punti di forza del prodotto si segnalano:

Premi condizionati fissi : 1% al mese con memoria.

Barriera al 30% : livello di protezione molto conservativo tra le più alte delle nuove emissioni

Opzione call dell’emittente : possibile uscita anticipata a condizioni favorevoli.

Efficienza fiscale : utile nella compensazione di minusvalenze.

Emittente di primo piano : Barclays Bank PLC con rating A1/A+/A+.

Tuttavia, l’investimento non è privo di rischi:

Capitale non garantito : la protezione è condizionata al rispetto della barriera.

Rischio emittente : in caso di insolvenza, il capitale non è tutelato.

Rischio di rimborso anticipato : l’opzione call può limitare i premi futuri.

Effetto worst-of : la performance del titolo peggiore incide sul rimborso finale.

Nota di trasparenza

Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.