Assegno unico 2025: senza ISEE salta anche l’importo minimo?

L’assegno unico figli a carico è stato una delle principali riforme sociali introdotte negli ultimi anni per sostenere economicamente le famiglie italiane con figli a carico. Con l’avvicinarsi del 2025, le domande su possibili modifiche a questa misura si fanno sempre più insistenti. Mentre l’abolizione dell’assegno unico è stata smentita, sembra che il futuro del contributo dipenda più da una sua rimodulazione che da un annullamento.

Si prospetta all’orizzonte una redistribuzione delle risorse, sottraendo fondi da alcuni beneficiari per destinarli ad altre famiglie con maggiori necessità.

La principale proposta in discussione riguarderebbe la correlazione tra l’assegno unico e l’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

Attualmente, l’accesso all’assegno unico non è vincolato alla presentazione dell’ISEE. Nel senso che tutte le famiglie con figli (fino a 21 anni o a prescindere dall’età se disabili), indipendentemente dal loro reddito o patrimonio, possono richiedere il contributo, anche se in assenza dell’ISEE ricevono l’importo minimo previsto, ossia 57 euro euro per figlio ogni mese.

Il ruolo dell’ISEE nell’assegno unico del 2025

Con il passare del tempo e con l’imminente scrittura della nuova Legge di Bilancio, si sta ipotizzando una più stretta correlazione tra l’assegno unico e l’ISEE. Una delle proposte potrebbe essere è quella di escludere dal beneficio le famiglie che non presentano una dichiarazione ISEE o che hanno un ISEE oltre i 45.000 euro. Questo permetterebbe di riallocare le risorse verso nuclei familiari con maggiori difficoltà economiche, come quelli con più figli o con la presenza di persone disabili.

Se questa modifica venisse approvata, le famiglie che finora hanno beneficiato di un assegno standard, indipendentemente dalla presentazione dell’ISEE precompilato o ordinario, potrebbero vedere ridotti o eliminati i loro pagamenti. Attualmente, come anticipato, chi non presenta l’ISEE o chi supera i 45.000 euro riceve una quota fissa di 57 euro al mese.

Le incertezze del futuro: cosa aspettarsi nel 2025?

Tuttavia, con le nuove disposizioni, tali risorse potrebbero essere spostate a favore di famiglie con ISEE inferiore e maggiori necessità, rafforzando così il principio di equità sociale.

Nonostante le ipotesi possibili, la situazione rimane incerta fino a quando il nuovo disegno di legge non sarà redatto e approvato. Le possibili modifiche non entreranno in vigore prima del marzo 2025, data in cui inizierà il terzo anno di validità dell’assegno unico. Fino ad allora, le regole attuali resteranno invariate, garantendo alle famiglie la continuità del beneficio.

È quindi fondamentale monitorare da vicino lo sviluppo delle decisioni legislative in merito, poiché la futura rimodulazione dell’assegno unico potrebbe comportare cambiamenti significativi per molte famiglie italiane. La redistribuzione delle risorse, sebbene possa sembrare una misura di austerità, potrebbe rivelarsi un passo importante per garantire un maggiore sostegno a coloro che ne hanno effettivamente più bisogno.

Verso un assegno unico 2025 più equo

Alla base delle possibili modifiche dell’assegno unico vi è l’obiettivo di rendere la misura più equa e mirata. La maggiore correlazione con l’ISEE, se implementata correttamente, potrebbe garantire che le risorse siano allocate in modo più efficiente, concentrandosi sulle famiglie con reali difficoltà economiche. Questo potrebbe includere nuclei numerosi, famiglie con bambini piccoli o disabili a carico, che oggi non beneficiano appieno del sistema attuale.

D’altro canto, la rimodulazione potrebbe comportare la perdita del contributo per famiglie che finora hanno ricevuto il minimo garantito senza la presentazione dell’ISEE. Tuttavia, l’intento della misura sarebbe quello di concentrare gli sforzi e le risorse dove sono realmente necessari, in un’ottica di maggiore giustizia sociale e sostenibilità economica.

Riassumendo