Assegno di Inclusione: 200 euro al mese di arretrati per tutti i mesi 2024, aprile record per molti

L’Assegno di Inclusione ha ormai superato il giro di boa del primo anno di funzionamento e si avvia verso la conclusione del primo ciclo di 18 mesi. C’è chi ha iniziato a percepire il sussidio da gennaio 2024 e, a giugno, riceverà l’ultima mensilità spettante, salvo poi presentare una nuova domanda per tornare a beneficiare del sussidio da agosto per altri 12 mesi.

Per alcuni beneficiari, però, il mese di aprile ha riservato una sorpresa straordinaria. Infatti, il pagamento dell’Assegno di Inclusione di aprile potrebbe includere importi arretrati. In certi casi, si è arrivati addirittura a 2.400 euro di arretrati. Un’erogazione così consistente ha certamente colto molti di sorpresa, come dimostra la testimonianza della nostra lettrice, che solleva un interrogativo importante.

Ecco perché è necessario spiegare i motivi di questa erogazione straordinaria.

“Gentile redazione, volevo capire come mai ho ricevuto una cifra enorme di Assegno di Inclusione lo scorso 27 aprile. Temo che l’INPS prima o poi mi chieda di restituire i soldi per un eventuale errore. Sono una donna single, con un figlio disabile di 15 anni. Da marzo a dicembre 2024 ho ricevuto circa 997 euro al mese. Poi, a gennaio, ho iniziato a percepire 1.270 euro. Ma ad aprile mi è arrivata una ricarica da 3.270 euro. Ho paura che si tratti di un errore. Secondo voi è possibile che l’INPS abbia sbagliato, oppure sono davvero soldi miei?”

Assegno di Inclusione, ecco la platea dei beneficiari

L’Assegno di Inclusione è la misura introdotta dopo la cessazione del Reddito di Cittadinanza, destinata però solo a una parte dei precedenti beneficiari. Possono accedervi solo:

soggetti con oltre 60 anni di età ;

; minori di 18 anni ;

; persone tra i 18 e i 59 anni solo se con invalidità pari o superiore al 67% ;

solo se con ; individui con patologie, dipendenze o invalidità tra il 46% e il 66% , presi in carico dai servizi sociali, sanitari o assistenziali locali;

, presi in carico dai locali; nuclei familiari con figli minori o invalidi a carico, i cosiddetti carichi di cura.

È proprio da quest’ultima categoria che nasce la novità rilevante per l’Assegno di Inclusione a partire da aprile.

Assegno di Inclusione: 200 euro al mese di arretrati per tutti i mesi 2024, aprile record per molti

I carichi di cura sono stati al centro di un’importante novità relativa all’Assegno di Inclusione nel 2025. Come già evidenziato, una persona tra i 18 e i 59 anni, anche se facente parte di un nucleo beneficiario, non contribuisce alla determinazione dell’importo del sussidio, a meno che:

non rientri tra le persone disabili;

non sia stata presa in carico dai servizi sociali;

oppure, come nel caso della nostra lettrice, abbia carichi di cura.

I nuovi carichi di cura 2025, ecco cosa è cambiato dopo il messaggio INPS

L’INPS ha recentemente introdotto una semplificazione nel riconoscimento dei carichi di cura, rendendo il processo automatico. Con il Messaggio n. 592 del 17 febbraio 2025, l’INPS ha confermato l’applicazione automatica dei coefficienti legati ai carichi di cura all’interno dei nuclei familiari.

Questo è esattamente ciò che è accaduto alla nostra lettrice.

Evidentemente, nel periodo da marzo a dicembre 2024, non le era stata riconosciuta la maggiorazione relativa alla presenza del figlio disabile. La sua domanda iniziale non includeva probabilmente l’indicazione del carico di cura, necessaria all’epoca per ottenere l’importo maggiorato.

Arretrati Assegno di Inclusione aprile 2025, perché?

La presenza di familiari minori o invalidi nel nucleo produce un aumento degli importi spettanti. Fino al 2024, per ottenere questo incremento, era necessario dichiarare esplicitamente la condizione di carico di cura nella domanda.

Nel caso della lettrice, questa dichiarazione non fu presentata. Tuttavia, grazie alla nuova procedura automatica, a partire da gennaio 2025 il sistema ha riconosciuto d’ufficio il suo diritto a un Assegno di Inclusione maggiorato. Lo dimostra il passaggio da 997 a 1.270 euro mensili.

Con la ricarica di aprile, l’INPS ha provveduto a riconoscere retroattivamente anche i 200 euro mensili non percepiti durante il 2024, generando un totale di circa 2.000 euro di arretrati. Per chi, invece, ha percepito l’Assegno di Inclusione fin da gennaio 2024, gli arretrati possono arrivare fino a 2.400 euro, ovvero 200 euro per ciascuna delle 12 mensilità.