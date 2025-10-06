AppLI dell’INPS, il coach di IA che accelera l’ingresso dei giovani nel lavoro

Un nuovo strumento digitale entra a far parte delle iniziative pubbliche a sostegno dei giovani: si chiama AppLI ed è il risultato della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INPS. L’obiettivo è chiaro: offrire a chi ha tra i 18 e i 35 anni un supporto concreto per orientarsi nel mondo dello studio, della formazione e dell’occupazione.

AppLI è un assistente virtuale intelligente, disponibile in qualsiasi momento della giornata, senza limiti di orario. Grazie all’intelligenza artificiale, dialoga in modo naturale con l’utente, ascoltando le sue esigenze e costruendo un percorso su misura. In pratica, si comporta come un vero coach digitale, capace di accompagnare passo dopo passo nella definizione degli obiettivi professionali.

L’applicazione analizza le aspirazioni e le competenze della persona, suggerendo attività e opportunità concrete: dal miglioramento del curriculum alla preparazione ai colloqui di lavoro, fino alla selezione dei corsi più adatti e delle offerte coerenti con il profilo. Non si tratta, quindi, di un semplice motore di ricerca, ma di uno strumento capace di trasformare l’orientamento in azioni pratiche, guidando il giovane verso un inserimento lavorativo di qualità.

AppLI, una piattaforma integrata nel Portale Giovani INPS

L’INPS, con apposito comunicato stampa, fa sapere che AppLI è ora accessibile anche dal Portale Giovani dell’INPS, uno spazio dedicato alle nuove generazioni e ai servizi loro riservati. Questa integrazione permette di offrire un punto unico di accesso, affidabile e sicuro, dove trovare strumenti e informazioni utili per il proprio futuro professionale.

L’INPS, infatti, gioca un ruolo chiave nell’integrazione di AppLI con i servizi pubblici già esistenti, come il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

In questo modo, l’assistente digitale non si limita a fornire consigli, ma si collega direttamente ai sistemi istituzionali, creando un percorso coerente e tracciabile.

Un progetto pensato per rafforzare le politiche attive

L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle politiche pubbliche a sostegno dell’occupazione giovanile. Il Governo e il Ministero del Lavoro mirano infatti a potenziare gli strumenti che aiutano i ragazzi a valorizzare il proprio capitale umano, favorendo una transizione più rapida ed efficace dal mondo della formazione a quello del lavoro.

Con l’arrivo di AppLI sul Portale Giovani, si compie un passo avanti importante verso la costruzione di una filiera integrata tra orientamento, formazione e occupazione. Tutto ciò contribuisce a rendere il sistema più trasparente e misurabile, migliorando la qualità degli inserimenti e riducendo i tempi di attesa.

L’obiettivo finale è duplice: da un lato, aiutare i giovani a trovare opportunità adeguate alle proprie competenze; dall’altro, favorire la crescita delle imprese e, più in generale, dell’intero Paese.

Un supporto anche per le famiglie

AppLI non è utile solo ai giovani in cerca di occupazione, ma rappresenta un aiuto anche per le famiglie. Genitori e figli possono utilizzare insieme questo strumento per orientarsi tra le varie possibilità offerte, in un ambiente pubblico, gratuito e controllato.

Il vantaggio principale è la possibilità di ridurre tempi e incertezze: l’assistente digitale fornisce risposte immediate, spiegazioni chiare e percorsi realistici. In questo modo, l’esperienza diventa condivisa e più semplice da gestire, senza la necessità di rivolgersi a servizi privati o intermediari.

Con AppLI sicurezza e trasparenza al primo posto

Per garantire la tutela dei dati personali e la piena tracciabilità delle operazioni, l’accesso ad AppLI avviene attraverso le credenziali SPID, CIE o CNS. Questo permette di assicurare la massima sicurezza nelle comunicazioni e la trasparenza delle raccomandazioni fornite dal sistema.

Ogni passo, dalla prima fase di orientamento fino al colloquio di lavoro, è monitorato in modo da valutare l’efficacia del percorso. Grazie a questo approccio, l’INPS e il Ministero possono misurare i risultati concreti delle politiche attive e migliorare continuamente i servizi offerti.

Un impegno concreto a favore dei giovani

L’INPS, con questa iniziativa, dimostra di voler svolgere un ruolo sempre più attivo nelle politiche giovanili. Come ha sottolineato il Direttore Generale Valeria Vittimberga, l’istituto ha già avviato un’area specifica dedicata ai giovani, con particolare attenzione a chi rientra nella categoria dei NEET (coloro che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione).

L’integrazione di AppLI all’interno di questo contesto rappresenta un passo significativo, frutto della collaborazione con il Ministero del Lavoro e dello sviluppo promosso dal Ministro Marina Calderone. Si tratta di un segnale concreto dell’impegno delle istituzioni nel fornire strumenti innovativi e accessibili a tutti, per costruire percorsi personalizzati verso l’autonomia e la realizzazione professionale.

AppLI, un modello di innovazione pubblica

AppLI non è soltanto un nuovo servizio, ma anche un esempio di innovazione nel settore pubblico. Dimostra come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata in modo etico e utile, migliorando la relazione tra cittadini e amministrazione.

Grazie alla capacità di dialogare in linguaggio naturale, l’assistente digitale rende più semplice l’interazione con i servizi pubblici, eliminando barriere tecniche e rendendo l’esperienza più intuitiva. È una rivoluzione nella modalità con cui le istituzioni possono supportare i cittadini, soprattutto i più giovani, nella costruzione del proprio futuro.

Riassumendo