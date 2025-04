Al via il super piano da un trilione, in Germania addio al freno sul debito

La Germania ha dato il via libera a un pacchetto di stimolo economico da mille miliardi di euro, uno dei più ambiziosi della sua storia. La manovra segna una svolta epocale: Berlino ha infatti deciso di sospendere temporaneamente il “freno al debito”, una regola costituzionale che limitava la spesa pubblica. La decisione, annunciata dal ministro delle Finanze, ha lo scopo di rilanciare l’economia tedesca colpita dal rallentamento globale e dalla crisi energetica.

Il piano prevede massicci investimenti pubblici in tre direzioni principali: difesa, infrastrutture e transizione ecologica. Più di 300 miliardi saranno destinati al riarmo e alla modernizzazione delle forze armate, alla luce delle crescenti tensioni geopolitiche.

Oltre 400 miliardi andranno alla riconversione energetica, con focus su rinnovabili, idrogeno verde e reti elettriche. Il resto verrà impiegato in opere pubbliche, digitalizzazione e mobilità sostenibile.

Crescita, occupazione e transizione verde

Secondo gli analisti, la Germania punta a trasformare la crisi in un’occasione di leadership economica e ambientale. La scelta di accantonare temporaneamente il rigore finanziario viene letta come un cambio di paradigma: Berlino, a lungo simbolo dell’austerità europea, ora abbraccia una visione più keynesiana, in linea con le politiche espansive adottate in altri Paesi europei.

L’obiettivo di lungo periodo è duplice: stimolare la crescita economica interna e rafforzare il ruolo della Germania come locomotiva dell’Unione Europea. I primi effetti concreti si vedranno già entro la fine del 2025, quando partiranno i cantieri per nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità, impianti solari su larga scala e poli industriali dedicati alla produzione di tecnologie verdi.

Sul piano occupazionale, si stima che il piano possa generare oltre un milione di posti di lavoro diretti e indiretti in settori strategici.

Le imprese tedesche, soprattutto le medie e piccole, avranno accesso a nuovi fondi per riconvertirsi in senso ecologico e innovativo. Anche la formazione sarà potenziata, con un forte investimento su scuole tecniche e università orientate alla ricerca applicata.

Germania, una mossa che cambia gli equilibri in Europa

La sospensione del freno al debito è stata autorizzata con una clausola di emergenza prevista dalla Costituzione tedesca, attivabile in casi eccezionali. Il governo ha precisato che la misura sarà temporanea e soggetta a revisione nel 2027. Nel frattempo, si cercherà di mantenere la sostenibilità dei conti pubblici anche attraverso una maggiore progressività fiscale e il contrasto all’evasione.

La reazione dell’Unione Europea è stata cauta ma tendenzialmente positiva. Bruxelles ha apprezzato la coerenza tra il piano tedesco e gli obiettivi del Green Deal europeo, sottolineando però la necessità di coordinamento con le politiche fiscali comuni per evitare squilibri. Alcuni Paesi del Sud Europa, in difficoltà con i propri bilanci, guardano con interesse a questa svolta tedesca, che potrebbe aprire nuovi spazi per la flessibilità anche nei loro conti pubblici.

In definitiva, la Germania cambia passo e lo fa con una scelta coraggiosa che rompe con anni di rigore. Se il piano funzionerà, potrebbe segnare l’inizio di una nuova stagione economica per l’Europa, più dinamica, solidale e attenta al futuro.

I punti più importanti.