Agenzia delle Entrate: la guida completa alle agevolazioni fiscali nella dichiarazione 2025

È stata pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate la nuova edizione della guida sulla dichiarazione dei redditi:“Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025”.

Il documento rappresenta uno strumento operativo e aggiornato, pensato per accompagnare contribuenti, CAF, professionisti e gli uffici dell’Amministrazione finanziaria nell’applicazione corretta delle norme fiscali vigenti in sede di dichiarazione dei redditi.

La guida raccoglie tutte le detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta utilizzabili nella compilazione dei modelli Redditi/2025 e 730/2025, con riferimento alla normativa attuale e alla prassi consolidata. L’iniziativa mira a semplificare l’accesso alle informazioni, fornendo un supporto trasparente e completo per l’adempimento dichiarativo.

L’obiettivo della guida è fornire chiarezza, semplicità e accessibilità a tutti quei soggetti che, direttamente o con assistenza fiscale, si apprestano a dichiarare redditi, oneri, spese e vantaggi fiscali nel rispetto delle norme attualmente in vigore.

L’Agenzia ha raccolto, in un unico documento, l’insieme delle deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta previsti dall’ordinamento, collegandoli sia alla normativa primaria sia alla prassi amministrativa più aggiornata.

Com’è strutturata la guida?

La guida sulla dichiarazione dei redditi si divide in due sezioni principali:

una parte generale introduttiva e

e un corpo centrale composto da dodici capitoli tematici.

Nella sezione introduttiva vengono trattati tutti gli aspetti trasversali alla dichiarazione: il visto di conformità, la possibilità di rettificare dichiarazioni già trasmesse, la conservazione della documentazione, il riporto delle eccedenze e i versamenti in acconto.

Particolare attenzione è posta sui documenti da esibire e conservare in caso di controllo: scontrini, ricevute, certificazioni e attestazioni che rappresentano la prova dell’effettivo sostenimento delle spese dichiarate.

Un elemento distintivo della guida sulla dichiarazione dei redditi è la chiarezza con cui vengono spiegati gli obblighi documentali, anche in riferimento al visto di conformità.

La presenza di un elenco esemplificativo di dichiarazioni sostitutive che i contribuenti possono rilasciare per provare requisiti soggettivi o oggettivi rappresenta un supporto concreto per facilitare i controlli e ridurre le incertezze interpretative.

Seguono poi 12 capitoli tematici, ognuno dei quali approfondisce un’area rilevante della fiscalità personale, tra cui spese sanitarie, interessi passivi su mutui, spese scolastiche e universitarie, premi assicurativi, contributi previdenziali, erogazioni liberali, ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, bonus mobili, superbonus e crediti d’imposta.

Le agevolazioni più comuni: salute, casa, scuola

La parte più corposa e utilizzata della guida riguarda le agevolazioni più comuni e ricorrenti. Le spese sanitarie, ad esempio, danno diritto alla detrazione del 19% per visite mediche specialistiche, analisi, farmaci con prescrizione, acquisto di dispositivi medici certificati, spese odontoiatriche e fisioterapiche.

È fondamentale che le spese siano tracciate da documentazione adeguata: fatture, ricevute fiscali e scontrini parlanti.

Anche le spese scolastiche sono detraibili: asili nido, scuola primaria e secondaria, corsi universitari pubblici e privati (nei limiti previsti per le università statali). La detrazione è del 19% entro limiti stabiliti annualmente e varia in base al tipo di istituto.

È compresa anche la frequenza di scuole paritarie, e sono deducibili anche alcune spese per studenti fuori sede.

Per quanto riguarda l’abitazione, sono previste numerose agevolazioni: il bonus ristrutturazioni (50% in 10 anni), l’ecobonus per interventi di efficienza energetica (dal 50 al 65%), il sismabonus per miglioramenti antisismici, il bonus mobili per l’arredo legato a ristrutturazioni e, in misura più contenuta rispetto al passato, il superbonus (ora con aliquote decrescenti e vincoli più stringenti).

Rientrano tra le spese agevolabili anche:

i premi per assicurazioni sulla vita, infortuni e rischio invalidità;

infortuni e rischio invalidità; le erogazioni liberali a favore di enti non profit , fondazioni, scuole e università;

, fondazioni, scuole e università; i contributi previdenziali obbligatori e volontari;

ecc.

Tutti questi benefici sono disciplinati con esempi pratici, limiti aggiornati, casi di esclusione e modalità operative per poterli richiedere correttamente, evitando errori che potrebbero causare il disconoscimento del beneficio o il rischio di accertamenti successivi.

Un’analisi approfondita riguarda anche i familiari a carico e l’ottimizzazione del risparmio fiscale.

Conclusioni

La guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025” è dunque uno strumento tecnico ma accessibile, in grado di supportare ogni tipo di contribuente nel percorso dichiarativo.

Oltre a semplificare la lettura delle norme, l’obiettivo dell’Agenzia è promuovere una maggiore consapevolezza fiscale e incentivare la corretta applicazione dei benefici disponibili. Il documento si rivela particolarmente utile anche per i centri di assistenza fiscale, che devono garantire ai propri assistiti l’esatta compilazione della dichiarazione e la conformità al quadro normativo.

Disponibile gratuitamente online, la guida sulla dichiarazione dei redditi rappresenta una risorsa concreta in un sistema fiscale complesso come quello italiano.

L’edizione 2025 tiene conto delle evoluzioni normative più recenti e dei chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa, consolidando un approccio integrato e trasparente al tema delle agevolazioni tributarie. In un contesto in cui le dichiarazioni dei redditi rappresentano un adempimento obbligatorio ma anche un’occasione per recuperare importanti somme tramite deduzioni e detrazioni, disporre di un documento aggiornato, completo e facilmente consultabile è un passo concreto verso una fiscalità più equa e partecipata.

