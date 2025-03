Vuoi parcheggiare in aeroporto? In questi paghi di meno

Che bello viaggiare, si, ma quanto ci costa parcheggiare l’auto in aeroporto? Ecco quelli dove si paga di meno, una classifica che probabilmente non vi farà risparmiare. del resto non è che si può scegliere dove parcheggiare se proprio dobbiamo partire da “quel” preciso luogo. Però è comunque una curiosità interessante da soddisfare.

Viaggiare può diventare costoso, e spesso le spese impreviste come il parcheggio in aeroporto incidono notevolmente sul budget. Le tariffe variano in base alla località e ai servizi offerti, rendendo fondamentale sapere dove conviene lasciare l’auto prima di partire. Alcuni scali italiani offrono soluzioni economiche, permettendo ai viaggiatori di risparmiare senza rinunciare alla comodità.

I parcheggi aeroporto più economici

Tra gli aeroporti italiani, alcuni spiccano per le tariffe convenienti dei loro parcheggi. In cima alla lista ci sono quelli delle città meno trafficate, dove la disponibilità di spazi e il costo della vita influiscono sui prezzi. Aeroporti situati in regioni turistiche stagionali spesso offrono promozioni competitive per attirare più passeggeri. In generale, le tariffe più basse si trovano negli aeroporti del sud e in quelli insulari, dove il traffico è meno congestionato rispetto agli hub principali. Anche alcuni aeroporti del nord offrono prezzi contenuti, specialmente per i parcheggi a lunga sosta.

Prenotare in anticipo è una delle soluzioni migliori per ottenere tariffe vantaggiose. Molti aeroporti applicano sconti significativi a chi prenota il posto auto online, rispetto a chi arriva senza preavviso. Inoltre, scegliere parcheggi più distanti dal terminal, ma collegati con navette gratuite, permette di ridurre ulteriormente il costo. Un’altra strategia efficace è confrontare le diverse opzioni disponibili. Alcuni aeroporti offrono più tipologie di parcheggio, dai posti scoperti a quelli coperti o con sorveglianza h24.

In alcuni casi, strutture private nei pressi dello scalo propongono tariffe più basse rispetto a quelle ufficiali, con servizi di trasporto inclusi.

Anche le promozioni stagionali sono un’opportunità di risparmio. Durante i periodi di bassa stagione, molti aeroporti riducono le tariffe dei parcheggi per incentivare l’utilizzo delle aree di sosta.

Perché evitare il parcheggio troppo costoso

Se il parcheggio in aeroporto costa troppo, conviene valutare alternative come il car sharing, i mezzi pubblici o i servizi di taxi condiviso. Alcune città offrono collegamenti diretti tra il centro e l’aeroporto a prezzi competitivi, rendendo inutile l’uso dell’auto privata. Per chi deve lasciare l’auto per più di una settimana, può risultare conveniente parcheggiare in zone limitrofe e utilizzare navette o treni per raggiungere lo scalo. Questa opzione è particolarmente utile per aeroporti con parcheggi ufficiali costosi.

Risparmiare sul parcheggio in aeroporto è possibile con un po’ di pianificazione. Scegliere lo scalo giusto, prenotare in anticipo e valutare soluzioni alternative permette di ridurre i costi senza rinunciare alla comodità del viaggio. Ecco la classifica dei 20 aeroporti italiani con i parcheggi più economici, basata sul costo medio per una settimana di sosta:

Alghero: 15,79 €​ Lamezia Terme: 38,83 €​ Olbia: 42,88 €​ Bari: 45,86 €​ Pescara: 46,52 €​ Foggia: 46,15 €​ Torino: 49,67 €​ Catania: 50,97 €​ Comiso: 54,79 €​ Palermo: 77,65 €​ Genova: 77,73 €​ Roma-Fiumicino: 77,17 €​ Treviso: 75,96 €​ Cagliari: 68,73 €​ Pisa: 71,08 €​ Roma-Ciampino: 92,12 €​ Napoli: 81,28 €​ Brindisi: 82,91 €​ Firenze: 96,03 €​ Milano-Linate: 103,54 €​

Questi dati offrono una panoramica delle tariffe settimanali per il parcheggio presso i principali aeroporti italiani, aiutando i viaggiatori a pianificare meglio le proprie spese

I punti più importanti.