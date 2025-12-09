Certificate per Investire su Portafoglio Misto Italiano ad alto rendimento

Si analizza un Certificato molto interessante, targato Vontobel, per investire su un basket di 3 azioni appartenenti a industrie completamente differenti (rispettivamente: sicurezza&aerospazio, automotive e semiconduttori), ma tutte quotate nello stesso mercato.

Il certificato è molto interessante poiché, a fronte di bassa correlazione industriale dei sottostanti, si ottiene la seguente strategia in oipzioni (ossia la seguente struttura):

una protezione discretamente conservativa su capitale e premi (60% dei Valori Iniziali)

su capitale e premi (60% dei Valori Iniziali) corposi premi mensili condizionati dell’1,13% (max. 13,56% annuo), con effetto memoria

dell’1,13% (max. 13,56% annuo), con Autocall Fast Step Down Mensile , attiva dal 6° mese (dal 05/06/2026) e decrescente a step dell’1%: dal 100% al 77% dei valori iniziali

, attiva dal 6° mese (dal 05/06/2026) e decrescente a step dell’1%: dal 100% al 77% dei valori iniziali media scadenza (2 anni e 6 mesi)

(2 anni e 6 mesi) valore nominale di 100 Euro

di 100 Euro prezzo lettera attuale sopra la pari – chiusura del 08/12/2026 a 102,30 Euro –

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

In questo caso i sottostanti del certificato di Vontobel sono rispettivamente rappresentati da: Leonardo (LDO), Stellantis (STLAM) e STMicroelectronics (STM).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Il trittico possiede una quantità di informazione storica sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo.

Ad esempio è possibile analizzare bene i bilanci (ricavi, utili e rispettivi trend, vari ratios ecc.) o quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei sottostanti.

Il rischio

Dato il diverso settore e core business, aumenta il rischio di correlazione.

Aumenta, ovvero, la probabilità che, anche a causa di un solo sottostante (= eccessiva discesa di prezzo dello stesso), si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

E’ poi possibile dire che esiste un margine ampiamente sufficiente per la strutturazione del derivato.

Aspetti di Analisi Fondamentale

A livello fondamentale Market Screener assegna i seguenti ratings: LDO e STM sono considerati 2 BUY, mentre a STLAM è assegnato 1 BUY&HOLD.

3 aziende su 3 elargiscono dividendi atti alla strutturazione del prodotto

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 08/12/2025, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 05/12/2028 (iquidazione il 12/06/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga discreti premi mensili condizionati di 1,13 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (= trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Quest’ultima viene immagazzinata però in memoria, e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento. Cioè quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall fast step down mensile, a partire dal 6° mese (e fino al penultimo), avendo 2 scenari:

se il prezzo di ogni sottostante è pari o superiore al relativo trigger di autocall il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

In altre parole, se alla prima data scatta l’autocall (cioè il valore dei sottostanti è pari o superiore al 100% del loro Valore Iniziale), si ottengono 6 cedole più il nominale, ossia 106,78 euro, con un rendimento a 6 mesi del 4,38% (8,93% annualizzato). Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (Sottostanti>=99% Valore Inziali), con potenziale importo di 107,91 Euro e rendimento a poco meno di 7 mesi del 5,48% (9,58% annualizzato) e così via, fino alla penultima data di valutazione.

NB: dato il prezzo lettera sotto la pari, il maggior rendimento annualizzato si ottiene alla prima data di autocall.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria. In altre parole si otterrebbero le restanti 30 cedole più il nominale . Ciò corrisponde ad un totale di 133,90 Euro, ossia un rendimento a circa 2 anni e mezzo del 30,89% ( 12,39% annualizzato )

. Ciò corrisponde ad un totale di 133,90 Euro, ossia un rendimento a circa 2 anni e mezzo del ( ) in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante Worst Of, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Notare la presenza della barriera europea.

Il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Per restituire il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Il portafoglio sottostante

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate emesso da Vontobel – sono i seguenti:

STLAM -> Valore Iniziale (10,184 Eur), Barriera/Trigger Cedola (6,1104 Eur)

STMPA -> Valore Iniziale (22,055 Eur), Barriera/Trigger Cedola (13,233 Eur)

LDO -> Valore Iniziale (47,35 Eur), Barriera/Trigger Cedola (28,41 Eur)

Codice ISIN

DE000VJ0J3C2

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato a marchio Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.