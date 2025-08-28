Certificate Fast su Banche Europee 11,28% annuo

Oggi viene analizzato un interessante certificato di Vontobel per investire su Banche Europee.

Ci si investe indirettamente perché, a fronte della rinuncia ai dividendi e a potenziali salite nei sottostanti, si ottengono:

un discreto flusso cedolare mensile condizionato con effetto memoria

con un meccanismo di autocall fast step down

delle barriere discretamente conservative su capitale e cedole

su capitale e cedole una media scadenza

Molto importante inoltre, l’assoluta efficienza della fiscalità dei certificati e quindi le corpose cedole mensili (redditi diversi in quanto derivanti da strumenti derivati) nella compensazione delle minusvalenze presenti nello zaino fiscale.

Informazioni sui sottostanti

In questo caso, i sottostanti azionari del certificato di Vontobel, sono quotati in Italia (FTSE MIB) e sono rappresentati da: Banco BPM (BAMI), Commerz Bank (CBK) e Intesa Sanpaolo (ISP).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Il “tris” azionario possiede una quantità di informazione storica più che sufficiente per analizzare, su stampo quantitativo, i bilanci (ricavi, utili netti, FCF e vari Ratios) o quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei 3 sottostanti analizzati.

Il Rischio

Le 3 azioni hanno, come detto, core business quasi uguale essendo tutte e 4 banche, e sono quindi positivamente correlate. Diminuisce il rischio di correlazione, ossia il rischio che il valore dei titoli fluttui in modo totalmente indipendente l’uno dall’altro, andando ad inficiare elargizione di cedole o del nominale anche a causa di uno solo dei sottostanti.

Essendo aziende bancarie il loro valore dipende molto dai variazioni nei tassi d’interesse, e quindi dalle banche centrali che decidono i tassi guida e dall’inflazione.

Aspetti di Analisi Fondamentale

Tutte e 3 le aziende elargiscono dividendi (con relativamente alti Dividend Yield) atti alla strutturazione del prodotto.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato, riassunto nella struttura e districato nel funzionamento del Payoff.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: la Struttura

A seguire la struttura del certificato di Vontobel:

Barriera europea di protezione sul capitale pari al 60% dei valori iniziali

pari al 60% dei valori iniziali Trigger premi al 60% del valore iniziale

al 60% del valore iniziale Successivi Premi mensili condizionati dello 0,94% (max. 11,28% annuo) sul valore nominale

dello 0,94% (max. 11,28% annuo) sul valore nominale Autocall Fast Step Down mensile , attiva dal 6° mese (dal 11/06/2026): dal 100% al 77% dei valori iniziali

, attiva dal 6° mese (dal 11/06/2026): dal 100% al 77% dei valori iniziali Scadenza a 2,5 anni

a 2,5 anni Valore nominale 100 Euro

100 Euro Prezzo lettera rilevato a circa 95,20 Euro

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 18/08/2025, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 14/02/2028 (liquidazione il 18/02/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga corposi premi mensili condizionati di 0,94 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Tuttavia, quest’ultima viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall fast step down mensile, a partire dal 6° mese (e fino al penultimo), avendo 2 scenari:

se il prezzo di ogni sottostante è pari o superiore al relativo trigger di autocall il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale) non scende sotto la barriera europea – della stessa entità del trigger cedolare -, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -; in altre parole si otterrebbero 30 cedole più il nominale.

in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante Worst Of, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea.

Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Il portafoglio sottostante

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguenti:

CBK -> Valore Iniziale (37,52 Eur), Barriera/Trigger Cedola (22,512 Eur)

BAMI -> Valore Iniziale (11,945 Eur), Barriera/Trigger Cedola (7,167 Eur)

ISP -> Valore Iniziale (5,509 Eur), Barriera/Trigger Cedola (3,3054 Eur)

Codice ISIN

DE000VH1C878

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato a marchio Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.