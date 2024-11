Certificate su Biotech ad Alto Ritorno Annuo

Fra i certificati di Vontobel di tipo Memory Cash Collect ne spunta uno recentemente emesso, e che risponde all’esigenza di chi vuole capire come investire indirettamente su una delle società innovative del settore biotecnologico.

Grazie alle corpose cedole condizionate (redditi diversi in quanto derivanti da derivati cartolarizzati), è molto importante la possibilità di compensare eventuali minusvalenze presenti nel cassetto fiscale.

E’ inoltre importante che il certificato è acquistabile in lettera abbondantemente sotto la pari (circa 96,20 Euro), e questo consente di ottenere un rendimento potenziale maggiore di quello calcolato sul valore nominale.

Informazioni Quantitative sui Sottostanti e sul Certificato

L’azione del certificato di Vontobel è rappresentata da Moderna (MRNA), quotata al NASDAQ100.

Informazione Storica su Bilanci e Prezzi

Il titolo azionario sottostante il certificato possiede una quantità di informazione storica appena sufficiente (è quotata solo da ottobre 2019) per adeguate analisi di stampo quantitativo.

Ossia analizzare sui bilanci (ricavi, utili netti, FCF e vari Ratios) o il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo del sottostante analizzato.

Il Rischio

Essendo solo uno il titolo il rischio di correlazione si riduce al solo settore (farmaceutico-biotech) – mercato (NASDAQ100) in cui la società opera – è quotata.

Nonostante la recente quotazione è da notare un comportamento di estrema erraticità del β (rolling a 5 anni su dati mensili), il rischio sistematico nei confronti del NASDAQ. Il titolo, quindi, muta di natura da difensivo (0<β<1) ad assicurativo (β<0), per poi rimbalzare su un valore positivo e superare di netto l’unità dopo un breve periodo, diventando un titolo aggressivo (β>1). Attualmente la metrica denota un titolo piuttosto aggressivo, a circa +1,69: ciò significa che ora, ad un movimento del -1%/+1% del NASDAQ corrisponde, un movimento in media pari al -1,69%/+1,69% del titolo (ossia MRNA ha movimenti più che proporzionali rispetto al benchmark).

Infine, la volatilità implicita (per convenzione calcolata su un “forward period” di 30 giorni) è sempre stata molto elevata e superiore a circa il 50%, arrivando a picchi di massimo oltre il 160%.

Trading

Attualmente la metrica media si trova in salita e pari a circa il 90%, che è unper la strutturazione del prodotto.

E’ poi possibile individuare una caratteristica molto interessante e tipica delle aziende il cui valore di mercato è influenzato dall’uscita di news.

In altre parole gli effetti indotti da queste news provocano degli spike al rialzo/ribasso, che poi vengono drenati in seguito grazie alle valutazione del “fair value”.

Sarebbe interessante analizzare il comportamento del valore di mercato in ottica event study analysis, e quindi la presenza di eventuali extra-rendimenti intorno alla finestra temporale di riferimento (in presenza dei bilanci trimestrali/stime ed analisi/nuovi prodotti ecc).

Aspetti di Analisi Fondamentale

Quanto ad un’analisi di valutazione dei multpli, che coincide con quanto detto sulla event study analysis, il titolo mostra il Price/Earning Trailing Twelve Month (brevemente, P/E TTM) con il seguente andamento. Da un valore inizialmente negativo (fine dicembre 2019, segno che il mercato è stato disposto a pagare un prezzo nonostante la negativa produzione di utile netto) è letteralmente balzato su valori notevolmente elevati (in corrispondenza dell’uscita di una news/ufficialità del vaccino che ha fatto schizzare il prezzo e produrre utili), per poi riscendere su valore negativo (da fine settembre 2023), attualmente con un P/E TTM di circa -7,5x. Il mercato è cioè tornato disposto a pagare un prezzo nonostante l’attuale produzione di perdita netta, ed in generale con altalenante gestione operativa.

NB: esistono quindi metriche molto significative e complete per effettuare questa valutazione (ad esempio valutare la metrica P/EBITDA o EV/EBITDA per valutare anche eventuali perdite operative). Ci sono poi confronti in ottica peer group analysis, magari con il ricorso alla tecnica statistica del clustering.

E’ comunque già possibile individuare: Biontech, Amgen, Regeneron Pharmaceutical, Glaxosmithkline, Biogen, NovaVax ecc.

In ultimo MRNA non elargisce dividendi atti alla strutturazione del prodotto; il tutto è quindi calibrato sulla elevata incertezza che il mercato esprime sul futuro del sottostante.

Si passa ora ad esplicare il meccanismo di base del certificato (estrapolato mediante lettura dei documenti fondamentali, che costituiscono il quadro tecnico-normativo per meglio comprendere le caratteristiche primarie del prodotto cartolarizzato).

Vontobel Certificati Memory Cash Collect: la Struttura

La struttura di questo certificato targato Vontobel è la seguente:

Barriera europea sul capitale pari al 60% del valore iniziale

sul capitale pari al 60% del valore iniziale Trigger cedole al 60% del valore iniziale

al 60% del valore iniziale Cedole secondi condizionate del 1,04% (massimo 12,48% annuo sul valore nominale) con effetto memoria

del 1,04% (massimo 12,48% annuo sul valore nominale) con Autocall trigger mensile attiva dal 6° mese (dall’11.04.2025) e pari al 100% del valore iniziale

attiva dal 6° mese (dall’11.04.2025) e pari al 100% del valore iniziale Valore nominale unitario di 100 Euro

di 100 Euro Scadenza a 2,5 anni

a 2,5 anni Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera rilevato sulla pagina del sito a circa 96,20 Euro – intorno alle 11:12 del 04.11.2024 –

Vontobel Certificati Memory Cash Collect: Funzionamento del Payoff

Questo certificato di investimento è stato emesso da Vontobel il 15.10.2022, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 15.04.2027 (liquidazione il 22.04.2027), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo cedolare ed Effetto Memoria

Il Certificato di Investimento targato Vontobel paga dunque cedole mensili condizionate di 1,04 Euro, cioè se MRNA non scende oltre il trigger delle cedole, posto al 60% del valore iniziale.

In caso contrario non viene corrisposta la cedola. Tuttavia i premi non eventualmente pagati in precedenza vengono immagazzinate in memoria, e pagate insieme a quella del mese in questione quando il valore di MRNA risulta sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di rimborso anticipato automatico: Autocall

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger mensile, a partire dal 6° mese e pari al 100% del valore iniziale. In pratica, ad ogni data di valutazione si hanno due scenari:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore al valore inziale, il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

NB: In altre parole, se scatta il meccanismo di autocall alla prima data Vontobel elargisce 6 cedole più il nominale, ossia 106,24 Euro, con un rendimento lordo a meno di 6 mesi del 10,44% (24,11% annualizzato). Altrimenti si passa alla seconda data (7 cedole più il nominale), ossia 107,28 Euro, con un rendimento lordo a meno di 7 mesi del 11,52% (21,90% annualizzato) ecc, fino ad arrivare alla penultima data (ossia un potenziale importo di 130,16 Euro).

Come si può vedere il massimo rendimento lordo annualizzato si sprigiona alla prima data di autocall.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il valore del sottostante risulta pari o superiore alla barriera (stessa entità del trigger cedolare) il certificato Vontobel paga il nominale più l’ultima cedola e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria . In altre parole si otterrebbero 30 cedole più il nominale .

eventualmente in precedenza grazie all’effetto . In altre parole si otterrebbero . in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) di MRNA.

Barriera Europea ed Opzione Quanto

Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Da notare anche la presenza dell‘opzione quanto: nonostante il titolo su cui è scritto il certificato sia denominato in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in Euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni (favorevoli o sfavorevoli) del cambio EUR/USD.

Il sottostante

I livelli chiave sul sottostante di questo Certificato di Vontobel sono i seguenti:

MRNA -> valore iniziale (57,85 USD), Barriera/trigger cedola (34,71 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura del 07.07.2022 a 54,63 USD, pari al 94,43% del valore iniziale)

Analisi dinamico-oggettiva

In base alle quotazioni attuali del sottostante del certificato BNP Paribas, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di circa 96,20 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %):

Se il certificato non si è estinto anticipatamente paga il nominale più l’ultima cedola condizionata se il sottostante WO non scende oltre il -36,46% dall’attuale quotazione. Considerando l’effetto memoria il certificato pagherebbe 131,20 Euro, con un massimo rendimento potenziale lordo a meno di 2,5 anni del 36,83% (circa 14,90% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera. In caso contrario, se MRNA scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore leggermente superiore rispetto all’investimento diretto sul sottostante stesso. In altre parole il certificato quota con un leggerissimo premio sulla componente lineare.

Codice ISIN

DE000VC5YNB0

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato targato Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.