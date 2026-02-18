Come Investire Indirettamente sul Settore Bancario con Corposo Rendimento

Oggi viene riproposto un Certificate Fast Memory Cash Collect tagato Vontobel (ISIN: DE000VJ2TPN0), che consente di investire su un trittico di azioni del settore bancario ma geograficamente diversificate (Germania, Spagna e Regno Unito).

Il portafoglio sottostante su cui è scritto il certificato di Vontobel è formato da Commerzbank (CBK), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e Barclays (BARC).

Per un’analisi dei sottostanti ed una descrizione della struttura si legga qui. Nella presente trattazione si entra invece più nel tecnico.

Informazioni Quantitative: Stima di Correlazione, Volatilità e Dividendi

A seguire un’analisi delle correlazioni del portafoglio, della volatilità e dei dividendi dei titoli sottostanti al certificate targato Vontobel.

La Correlazione di Portafoglio

A seguire la Matrice di Correlazione dei Rendimenti Logaritmici Settimanali calcolati sulla base dei prezzi rettificati di chiusura per il periodo 17/02/2025-17/02/2026.

Analisi dei dati

BBVA – Barclays (0,78): È l’incrocio che mostra la più alta correlazione. Nonostante la differenza di valuta (EUR vs GBP), riflettono trend macroeconomici globali e simili strategie di buyback azionario annunciate nel 2025/2026.

Commerzbank – BBVA (0,74): Correlazione molto forte. Entrambe sono banche commerciali dell’Eurozona, soggette alle stesse decisioni della BCE. La recente performance operativa record di Commerzbank nel 2025 ha spesso coinciso con periodi di forza del settore bancario spagnolo.

Commerzbank – Barclays (0,69): La correlazione più bassa del gruppo (comunque elevata). La maggiore esposizione di Commerzbank al mercato tedesco la rende leggermente più indipendente rispetto alle dinamiche del mercato UK di Barclays.

La correlazione media tra i tre titoli è pari a 0,737, indicando che, mediamente, quasi i 3/4 dei movimenti dei titoli sono uguali fra loro.

La Volatilità Implicita

A seguire la tabella della volatilità implicita (IV) nei prezzi delle opzioni ATM (con strike uguale ai prezzi di chiusura del 17/02/2026) a 30 giorni dei titoli sottostanti al certifcato firmato Vontobel.

Analisi dei dati

Commerzbank (32,4%): Presenta la volatilità più elevata del gruppo. Questo valore riflette la maggiore sensibilità del titolo alle dinamiche del mercato tedesco (sensibilità a variazioni dello spread tedesco) e le speculazioni su possibili operazioni di M&A che hanno caratterizzato il titolo negli ultimi mesi. Ciò tende a mantenere i premi delle opzioni più alti rispetto ai peer.

Barclays (29,5%): La IV è in leggero aumento rispetto alla media storica recente. Il mercato sta prezzando una “big move” potenziale (come segnalato da recenti analisi sulle opzioni), probabilmente legata alla pubblicazione dei risultati trimestrali o ad aggiornamenti strategici sulla divisione di investment banking, nonché l’incertezza residua legata alle politiche monetarie della Bank of England.

BBVA (27,8%): È il titolo con la IV più bassa, indicando una percezione di stabilità maggiore da parte degli investitori, supportata da una solida politica di dividendi e buyback confermata per il 2026. Questo inoltre suggerisce che il mercato vede una maggiore stabilità nei flussi di cassa del gruppo spagnolo, nonostante l’esposizione ai mercati emergenti, beneficiando di una struttura di capitale solida che riduce la probabilità di oscillazioni violente a breve termine.

La IV media di portafoglio si attesta a circa il 29,9% ponendo il paniere in una fascia di medio rischio.

Questo livello indica un mercato che si aspetta movimenti moderatamente ampi nel breve periodo, tipici di una fase di assestamento dei tassi di interesse nel settore finanziario.

Dividendi

BBVA (Il Leader del Rendimento): Con un utile record di 10,5 miliardi di euro nel 2025, la banca spagnola ha annunciato il dividendo più alto della sua storia (€0,92 complessivi). Lo yield superiore al 6% la rende estremamente attrattiva per chi cerca rendita immediata. Il prossimo saldo di 5,60p verrà staccato il 19 febbraio 2026.

Commerzbank (La Crescita): Dopo anni di ristrutturazione, CBK ha aumentato drasticamente il payout. Il passaggio da €0,65 a una stima di circa €1,10 (Yield di circa il 3,6%) riflette una redditività normalizzata e una forte generazione di cassa.

Barclays (La Strategia Ibrida): Nonostante lo yield sembri basso (sotto il 2%), Barclays adotta una politica di remunerazione focalizzata sui buyback (riacquisto di azioni proprie). Questo aumenta il valore per azione nel tempo invece di distribuire tutto il contante come cedola.

Vontobel Certificate Memory Cash Collect Fast Step Down: Commento sulla Validità della Struttura L’analisi del certificato firmato Vontobel evidenzia una struttura aggressiva nel rendimento ma con una protezione conservativa, attualmente prezzata con un premio moderato sulla componente lineare. Ecco l’analisi dettagliata basata sui dati di correlazione, volatilità e dividendi precedentemente calcolati: 1. Valutazione del Premio sulla Lineare Il valore lineare (o intrinsic value) del certificato è determinato dal peggiore dei sottostanti (Worst-Of),ovveroCommerzbank al 93,54%. Valore Lineare: 93,54 euro.

euro. Prezzo Lettera: 100,40 euro.

euro. Premio sulla Lineare: 6,86%. Pagare un premio del 6,8% è giustificato dalla presenza della barriera profonda (60%) e dall’alto flusso cedolare (circa 1% al mese). Tuttavia, l’investitore deve essere consapevole che, in caso di evento barriera a scadenza, perderebbe questo premio oltre alla perdita in conto capitale del sottostante. 2. Barriere e Distanza dal Rischio La barriera al 60% è posizionata a un livello psicologico e tecnico molto solido. Distanza attuale del Worst-Of (CBK) dalla barriera: Data la volatilità media calcolata, una barriera al 60% offre una protezione superiore a 1 deviazione standard annualizzata, rendendo l’evento barriera statisticamente meno probabile nel breve-medio periodo, nonostante l’alta volatilità di Commerzbank. 3. Analisi del “Fast Autocall” Step-Down Il meccanismo di Autocall Step-Down -1% mensile dal 6° mese è l’elemento più pregiato: 100% . Al 6° mese la soglia di rimborso è il

Dato che i titoli sono vicini allo strike (tutti tra il 93% e il 97%), la soglia di rimborso scenderà rapidamente verso i prezzi attuali.

Efficienza: Se i titoli restano stabili, il certificato ha un’altissima probabilità di essere richiamato entro i primi 10-12 mesi, quando la soglia di autocall incrocerà i valori attuali (94-93%). Impatto di Correlazione e Dividendi ed opzione Correlazione: L’alta correlazione è buona poiché aiuta l’autocall (se c’è una salita i titoli si muovono insieme verso lo strike)

Dividendi: Gli alti Dividend Yield di BBVA e CBK sono il “motore” che paga la cedola dello 0,99% . Tuttavia, lo stacco cedolare delle azioni deprimerà i prezzi dei sottostanti, allontanando solo temporaneamente l’autocall dato che ciò è già stato prezzato nella struttura della cedola dell’11,88%.

Opzione Quanto: Essenziale per neutralizzare la volatilità del cambio GBP/EUR su Barclays, garantendo che solo la performance azionaria influenzi il certificato. Conclusione e Giudizio Il certificato è ottimo per un investitore che cerca rendimento elevato in una fase di mercato laterale. Punti di forza: Cedola generosa ( 11,88% p.a. ) con memoria, barriera capitale protettiva al 60% e step-down aggressivo che accorcia la vita del prodotto.

Criticità: Commerzbank è il “collo di bottiglia” della struttura a causa della sua volatilità superiore. Sintesi: La struttura è molto buona. Il rendimento è coerente con il rischio di volatilità dei sottostanti e lo step-down mensile mitiga il rischio di durata (duration risk), aumentando le probabilità di incassare il capitale integralmente prima della scadenza naturale.

Codice ISIN DE000VJ2TPN0

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificate firmato Vontobel.