Investire su Portafoglio Misto con i Certificates Fast di Vontobel

Si analizza un Certificato molto interessante, targato Vontobel, per investire su un basket di 3 azioni appartenenti a industrie completamente differenti. Rispettivamente: automotive, semiconduttori,Moda&Lusso e Bancaria, ma tutte quotate nello stesso mercato.

Il certificato è molto interessante poiché, a fronte di bassa correlazione settoriale ed industriale dei sottostanti, si ottiene la seguente struttura:

una protezione discretamente conservativa su capitale e premi (60% dei Valori Iniziali)

su capitale e premi (60% dei Valori Iniziali) ì premi mensili condizionati dello 0,85% (max. 14,16% annuo), con effetto memoria

dello 0,85% (max. 14,16% annuo), con Autocall Fast Step Down Mensile , attiva dal 3° mese (dal 13/12/2026) e decrescente a step dell’1%. Dal 100% al 68% è dei valori iniziali

, attiva dal 3° mese (dal 13/12/2026) e decrescente a step dell’1%. Dal 100% al 68% è dei valori iniziali media scadenza (3 anni)

(3 anni) valore nominale di 100 Euro

di 100 Euro prezzo lettera attuale sotto la pari – 98,10 Euro –

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

In questo caso i sottostanti del certificato di Vontobel sono quotati in Italia ), e rispettivamente rappresentati da: Ferrari (RACE), Stmicroelectronics (STMPA), Monclaire (MONC) e BNP Paribas (BNP).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Il portagofoglio possiede una quantità di informazione storica sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo.

Ad esempio è possibile analizzare bene i bilanci (ricavi, utili e rispettivi trend, vari ratios ecc.) o quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei sottostanti.

Il rischio

Dato il diverso settore e core business, aumenta il rischio di correlazione, ossia aumenta il rischio che, potenzialmente, anche a causa di un solo sottostante (= eccessiva discesa di prezzo dello stesso) si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 17/11/2025, ha data di valutazione finale posta al 13/11/2028 (iquidazione il 20/11/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga discreti premi mensili condizionati di 0,85 Euro, cioè se i 4 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Quest’ultima viene immagazzinata però in memoria, e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall fast step down mensile, a partire dal 3° mese (e fino al penultimo), avendo 2 scenari:

se il prezzo di ogni sottostante è pari o superiore al relativo trigger di autocall il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

In altre parole, se alla prima data scatta l’autocall (cioè il valore dei sottostanti è pari o superiore al 100% del loro Valore Iniziale), si ottengono 3 cedole più il nominale, ossia 102,55 euro, con un rendimento a 3 mesi del 4,54% (17,43% annualizzato).

Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (Sottostanti>=99% Valore Inziali), con potenziale importo di 103,40 Euro e rendimento a poco meno di 7 mesi del 5,40% (16,03% annualizzato) e così via, fino alla penultima data di valutazione.

NB: dato il prezzo lettera sotto la pari, il maggior rendimento annualizzato si ottiene alla prima data di autocall.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale) non scende sotto la barriera europea – della stessa entità del trigger cedolare -, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero le restanti 35 cedole più il nominale .

. in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante Worst Of, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Notare la presenza della barriera europea. Il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Per restituire il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Opzione Quanto

Si noti anche l’opzione quanto. Nonostante un titolo su cui è scritto il certificato è denominati in USD.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Il portafoglio sottostante

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate emesso da Barclays – sono i seguenti:

RACE -> Valore Iniziale (417,81 Eur), Barriera/Trigger Cedola (250,686 Eur)

STMPA -> Valore Iniziale (20,625 Eur), Barriera/Trigger Cedola (12,375 Eur)

MONC -> Valore Iniziale (58,12 Eur), Barriera/Trigger Cedola (34,86 Eur)

BNP -> Valore Iniziale (69,59 Eur), Barriera/Trigger Cedola (41,754 Eur)

Analisi dinamico-oggettiva del Payoff a scadenza

In base alle quotazioni attuali del sottostante del certificato di Vontobel, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di 98,10 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante WO dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %), coeteris paribus sugli altri sottostanti:

se il certificato non si è estinto anticipatamente paga il nominale più l’ultima cedola condizionata. Considerando l’effetto memoria il certificato pagherebbe 129,75 Euro, con un massimo rendimento potenziale lordo a poco meno di 2 anni e 5 mesi del 32,26% (circa 11,12% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera. in caso contrario, se il WO scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore leggermente superiore rispetto all’investimento diretto sul sottostante WO stesso (= il prodotto quota con leggerissimo premio sulla componente lineare).

Codice ISIN

DE000VH8V451

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato a marchio Vontbel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.