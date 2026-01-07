Certificate per Investire su PortafoglioTech USA ad alto rendimento

All’interno del parco dei Certificati emessi da Vontobel ne balza all’occhio uno interessante, già emisso, che consente di investire su 4 società appartenenti ad industrie differenti, ma ricondotte all’ampio settore della Tecnologia Statunitense.

In tal modo si da quindi la possibilità agli investitori di investire indirettamente su un paniere di azioni – in tema tecnologico – con un impiego di danaro limitato (circa 100 Euro).

Indirettamente perché, acquistando il certificato si acquista una strategia in opzioni (in cambio di eventuali salite dei sottostanti e dividendi) con interessanti condizioni favorevoli per l’investitore, ossia:

un corposo flusso cedolare periodico con effetto memoria

con una protezione condizionata discretamente conservativa

l’effetto fast step down sull’auotcall

sull’auotcall una scadenza di medio termine non convenzionale

di medio termine non convenzionale prezzo lettera sotto la pari

Molto importante inoltre, l’assoluta efficienza della fiscalità dei certificati e quindi le corposissime cedole mensili (redditi diversi in quanto derivanti da strumenti derivati cartolarizzati) nella compensazione delle minusvalenze presenti nello zaino fiscale.

Informazioni sul portafoglio sottostante

In questo caso, i sottostanti azionari del certificato di Vontobel, sono quotati in America nYello stesso mercato (NASDAQ100), e sono rappresentati da: Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) e Tesla (TSLA).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Purtroppo il portagofoglio possiede in maggioranza una quantità di informazione storica insufficiente (2 azioni su 3) per adeguate analisi di stampo quantitativo.

Ad esempio i bilanci (ricavi, costi, risultati operativi, utili/perdite netti, cash flows, vari ratios ecc.) o quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei sottostanti.

Il rischio

Il portafoglio azionario rientra nell’ampio settore Tecnologico USA ma con core business differenti (rispettivamente, le seguenti industrie: E-commerce, Software, Microchip ed Auto Elettriche).

A livello di volatilità implicita (forward period di 30 giorni), si può dire che sussiste un margine sufficiente per la strutturazione del derivato: la più pesante è TSLA, a circa il 49%; segue NVDA intorno al 38%; c’è poi AMZN al 36%; in coda abbiamo MSFT a circa il 29%.

Aspetti di Analisi Fondamentale

Due aziende elargiscono dividendi atti alla costruzione del prodotto (MSFT e NVDA).

A livello fondamentale, in base al cambiamento degli utili trimestrali e delle relative stime, Zacks assegna i seguenti ratings: NVDA è considerato 1 STRONG BUY, a MSFT e AMZN vengomo assegnati 2 BUY e a TSLA 1 HOLD.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato, riassunto nella struttura e districato nel funzionamento del Payoff.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: la Struttura

Di seguito la struttura del certificato firmato Vontobel:

Barriera europea su capitale e cedole al 60% dei Valori Iniziali

su capitale e cedole al 60% dei Valori Iniziali Premi mensili condizionati del 1,07% (max 12,84% annuo), con effetto memoria

del 1,07% (max 12,84% annuo), con Autocall Fast Step Down Mensile , attiva dal 6° mese (dal 24/07/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese: dal 100% al 83% dei valori iniziali

, attiva dal 6° mese (dal 24/07/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese: dal 100% al 83% dei valori iniziali Scadenza a 2 anni e mezzo

a 2 anni e mezzo Valore Nominale di 100 Euro

di 100 Euro Opzione Quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera rilevato a circa 94,40 Euro

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff e Rendimento Potenziale

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 25/07/2025, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 24/01/2028 (liquidazione il 31/01/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga corposissimi premi mensili condizionati di 1,07 Euro, cioè se i 4 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (=trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria. Viene cioè pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento. In altre parole quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down e rendimento potenziale

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, a partire già dal 12° mese (e fino al penultimo), decrescente a step del 1% ogni mese e dal 100% all’83% dei valori iniziali, aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua

In altre parole, se alla prima data scatta l’autocall (valore sottostanti>=100% valore iniziale) si ottengono 7 cedole più il nominale, ossia 107,49 euro. con un rendimento a circa 6 mesi e mezzo del 13,75% (25,34% annualizzato).

Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (valore sottostanti>=99% valore inziale), con potenziale importo di 108,56 Euro e rendimento a circa 7 mesi e mezzo del 14,88% (23,71% annualizzato).

NB: dato il prezzo abbastanza sotto la pari ed il corposo flusso cedolare, il massimo rendimento annualizzato potenziale si sprigiona alla prima data di autocall.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero 25 cedole più il nominale. Ossia 126,75 Euro, corrispondenti ad un rendimento massimo potenziale a poco più di 2 anni del 34,13% ( 16,67% annualizzato ).

-. in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO. Si paga cioè un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea.

Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Opzione Quanto

Si noti anche l’opzione quanto.

Nonostante i titoli su cui è scritto il certificato siano denominati in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in euro. Non lascia quindi l’investitore esposto a variazioni del tasso di cambio EUR/USD.

Il portafoglio sottostante e il WO

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguente:

MSFT -> Valore Iniziale (505,87 USD), Barriera/Trigger Cedola (303,522 USD)

AMZN -> Valore Iniziale (228,29 USD), Barriera/Trigger Cedola (136,794 USD)

NVDA -> Valore Iniziale (170,78 USD), Barriera/Trigger Cedola (102,468 USD)

TSLA -> Valore Iniziale (332,56 USD), Barriera/Trigger Cedola (199,536 USD)

NB: il WO per ora è rappresentato da MSFT a circa il -36,50% ed il valore di mercato degli altri 3 sottostanti è superiore al rispettivo valore iniziale.

Codice ISIN

DE000VK9TKJ1

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato a marchio Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale. Le perdite potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente. Le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto.Non rappresentano pertanto attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti.