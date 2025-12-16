Certificate su Energie Rinnovabili per puntare sulla grande cedola in valutazione e sulla risalita dei sottostanti

Oggi si ritorna su un certificato precedentemente analizzato e targato Vontobel per investire, con un importo di danaro limitato, su un portafoglio di azioni del settore energetico USA (ISIN: DE000VH6RSJ9).

I punti focali che si vogliono mettere in mostra sono 2. Il sottostante Worst Of si trova vicino barriera e di prezzo del certificato è molto basso, nonchè ci troviamo vicinissimi alla data di valutazione della cedola mensile che è molto ghiotta.

Si punta quindi sia sull’incasso della grande cedola fra poco valutata che su un abbassamento della molto alta volatilità implicita dei sottostanti. Data la vega negatività delle opzioni costituenti il prodotto derivato si spera ad una conseguente salita del prezzo del certificato.

Il portafoglio sottostante ed il Worst Of

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguenti:

PLUG -> Valore Iniziale (3,40 USD), Barriera/Trigger Cedola (2,04 USD), Valore di Mercato (chiusura del 22/10/2025 a 2,301 USD, pari al 67,68% del Valore Iniziale)

SEDG -> Valore Iniziale (40 USD), Barriera/Trigger Cedola (24 USD), Valore di Mercato (chiusura del 22/10/2025 a 29,07 USD, pari al 72,68% del Valore Iniziale)

RUN -> Valore Iniziale (20,50 USD), Barriera/Trigger Cedola (12,30 USD), Valore di Mercato (chiusura del 22/10/2025 a 17,39 USD, pari al 84,83% del Valore Iniziale)

NB: il sottostante WO è PLUG.

Ora si passa a districare la struttura e ad analizzare il payoff, sia in caso di rimborso anticipato che a scadenza.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: la struttura

A seguire la seguente ed interessantissima strategia in opzioni (= la struttura) che compone il certificato firmato Vontobel:

corposissimo flusso cedolare mensile con effetto memoria del 2,32% (la prossima in valutazione il 17/12/2025), ossia un max del 27,84% annuo

con del 2,32% (la prossima in valutazione il 17/12/2025), ossia un max del 27,84% annuo effetto fast step down sull’autocall attivo dal 6° mese (20/04/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese (fino al penultimo): dal 100% al 77% dei valori inziali

sull’autocall attivo dal 6° mese (20/04/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese (fino al penultimo): dal 100% al 77% dei valori inziali protezione condizionata discretamente conservativa su capitale e cedole (60% dei valori iniziali)

su capitale e cedole (60% dei valori iniziali) una media scadenza non convenzionale (2 anni e 6 mesi)

non convenzionale (2 anni e 6 mesi) prezzo lettera decisamente sotto la pari col SeDeX chiuso – 15/12/2025 a 81,70 Euro –

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

Il portafoglio sottostante del certificato di Vontobel è formato dai seguenti sottostanti.

Plug Power (PLUG), SolarEdge Technologies (SEDG) e Sunrun (RUN), quotati America nel NASDAQ100.

Si può dire di avere a che fare con un portafoglio composto da 3 azioni facenti tutte facenti parte dello stesso settore (energetico) e con stessa industria (energie rinnovabili), rispettivamente: Batterie ad Idrogeno ed Energia Solare.

Il rischio

Dati stessi settore ed industria, diminuisce il rischio di correlazione. Ossia diminuisce la probabilità che, anche a causa di un solo sottostante (= discesa di prezzo oltre barriera) si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

Si tratta inoltre di un portafoglio caratterizzato dall’estremo regime di volatilità implicita (ossia di volatilità futura attesa dalle opzioni a 30 giorni) che vige sui sottostanti. La più pesante è PLUG, a circa il 102%; al centro si trova SEDG, all’86%; in coda troviamo RUN con un valore intorno al 65%.

Aspetti di Analisi Fondamentale

A livello fondamentale dei ratings se ne assegnano i seguenti. Market Screener rileva 2 HOLD per PLUG e SEDG ed 1 BUY per RUN. Zacks, in base alla specifica metrica degli utili trimestrali e delle relative stime, assegna 3 HOLD al trittico.

Inoltre, nessuna delle aziende elargisce dividendi atti alla strutturazione del prodotto. Tutta la struttura è quindi calibrata sull’altissima volatilità implicita dedotta dalle opzioni plain vanilla sui rispettivi sottostanti con scadenza a 30 giorni.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Analisi del payoff in caso di autocall e a scadenza

Autocall

Se alla prima data scatta l’autocall (sottostanti >= 100% del loro valore iniziale), si ottengono 5 cedole più il nominale, ossia 111,60 euro, con un rendimento a 4 mesi del 36,60% (106,86% annualizzato).

Al contrario si passa alla 3° data di valutazione (sottostanti>=99% Valore Inziali), con potenziale importo di 113,93 Euro e rendimento a 5 mesi del 39,45% (92,90% annualizzato) e così via, fino alla penultima data di valutazione (sottostanti>77% Valori Iniziali e potenziale importo di 167,28 Euro).

NB: dato il prezzo molto sotto la pari ed il corposissimo flusso cedolare, il massimo rendimento annualizzato si ottiene alla prima data di autocall.

Scadenza

In base alle quotazioni attuali del sottostante del certificato di Vontobel, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di 81,70 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante WO dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %), coeteris paribus sugli altri sottostanti:

Se il certificato non si è estinto anticipatamente paga il nominale più l’ultima cedola condizionata se il WO non scende oltre il -11,34% dall’attuale quotazione. Considerando l’effetto memoria il certificato pagherebbe 167,28 Euro, con un massimo rendimento potenziale lordo a 2 anni e 4 mesi del 104,75% (circa 44,66% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera. In caso contrario, se il WO scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore superiore rispetto all’investimento diretto sul sottostante WO stesso (= il prodotto quota con un premio sulla componente lineare dato dall’incorporazione della cedola in valutazione e dal time dacay).

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale. Le perdite potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto. Non rappresentano in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti.