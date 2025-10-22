Certificate Fast su Energia Rinnovabile USA 27,84% annuo

Interessantissimo Certificato di Vontobel per investire, con un importo di danaro limitato, su un portafoglio di azioni del settore energetico quotato in America.

Il certificato è molto interessante perché, a fronte di diversificazione geoprafica ed in cambio dei dividendi, consente di ottenere interessanti condizioni per l’investitore, ossia la seguente struttura:

corposissimo flusso cedolare mensile con effetto memoria del 2,32% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia un max del 27,84% annuo

con del 2,32% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia un max del 27,84% annuo effetto fast step down sull’autocall attivo dal 6° mese (20/04/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese (fino al penultimo)

sull’autocall attivo dal 6° mese (20/04/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese (fino al penultimo) protezione condizionata discretamente conservativa su capitale e cedole (60% dei valori iniziali)

su capitale e cedole (60% dei valori iniziali) una media scadenza non convenzionale (2 anni e 6 mesi)

non convenzionale (2 anni e 6 mesi) un prezzo prezzo lettera sotto la pari, col SeDeX aperto, a circa 96,40 Euro – intorno alle 12:43 –

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

Il portafoglio sottostante del certificato di Vontobel è formato da Plug Power (PLUG), SolarEdge Technologies (SEDG) e Sunrun (RUN), quotati America.

Si può dire di avere a che fare con un portafoglio composto da 3 azioni facenti tutte facenti parte dello stesso settore e con stesso core business, ossia le energie rinnovabili, rispettivamente: Batterie ad Idrogeno ed Energia Solare.

Il rischio

Dato lo stesso settore e core business, diminuisce il rischio di correlazione, ossia diminuisce il rischio che, potenzialmente, anche a causa di un solo sottostante (= eccessiva discesa di prezzo) si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

Si tratta inoltre di un portafoglio caratterizzato dall’estremo regime di volatilità implicita (ossia di volatilità futura attesa dalle opzioni a 30 giorni) che vige sui sottostanti: la più pesante è PLUG, a circa il 128%; al centro si trova SEDG, al 119%; in coda troviamo RUN con un valore intorno al 102%.

Aspetti di Analisi Fondamentale

A livello fondamentale dei ratings se ne assegnano i seguenti: Market Screener rileva 2 HOLD per PLUG e SEDG ed 1 BUY per RUN; Zacks, in base alla specifica metrica degli utili trimestrali e delle relative stime, assegna 1 BUY per PLUG e 2 HOLD per SEDG e RUN.

Inoltre, nessuna delle aziende elargisce dividendi atti alla strutturazione del prodotto: tutta la struttura è quindi calibrata sull’altissima volatilità implicita dedotta dalle opzioni plain vanilla sui rispettivi sottostanti con scadenza a 30 giorni.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff e Rendimento Potenziale

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 22/10/2025, ha data di valutazione finale posta al 20/04/2028 (liquidazione il 27/04/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga corposissimi premi mensili condizionati di 2,32 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando tutti i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, a partire dal 6° mese (e fino al penultimo), decrescente a step del 1% ogni mese e dal 100% al 77% dei valori iniziali, aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

In altre parole, se alla prima data scatta l’autocall (cioè il valore dei sottostanti è pari o superiore al 100% del loro valore iniziale), si ottengono 6 cedole più il nominale, ossia 113,92 euro, con un rendimento a 6 mesi del 18,17% (36,85% annualizzato). Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (sottostanti>=99% Valore Inziali), con potenziale importo di 116,24 Euro e rendimento a 7 mesi del 20,58% (35,77% annualizzato) e così via, fino alla penultima data di valutazione (sottostanti>77% Valori Iniziali e potenziale importo di 167,28 Euro).

NB: dato il prezzo abbastanza sotto la pari ed il corposissimo flusso cedolare, il massimo rendimento annualizzato si ottiene alla prima data di autocall.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero 30 cedole più il nominale .

-. In altre parole si otterrebbero . in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO, ossia pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per il rapporto fra valore finale e valore finale del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea. Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Opzione Quanto

Da notare anche la presenza dell’Opzione “Quanto“. Per questi prodotti il valore dell’attività sottostante è convenzionalmente indicato in Euro, ed in questo modo il rischio di cambio è eliminato. In altre parole, nonostante il titolo su cui sia scritto il certificato sia denominato in USD, il prodotto paga un importi in Euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni favorevoli (in caso di ribasso) o sfavorevoli (in caso di rialzo) del tasso di cambio EUR/USD.

Il portafoglio sottostante ed il Worst Of

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguenti:

PLUG -> Valore Iniziale (3,40 USD), Barriera/Trigger Cedola (2,04 USD), Valore di Mercato (chiusura del 22/10/2025 a 3,12 USD, pari al 91,76% del Valore Iniziale)

SEDG -> Valore Iniziale (40 USD), Barriera/Trigger Cedola (24 USD), Valore di Mercato (chiusura del 22/10/2025 a 38,77 USD, pari al 96,92% del Valore Iniziale)

RUN -> Valore Iniziale (20,50 USD), Barriera/Trigger Cedola (12,30 USD), Valore di Mercato (chiusura del 22/10/2025 a 20,44 USD, pari al 99,71% del Valore Iniziale)

NB: SUN è il sottostante WO, che si trova a circa il 91,76%.

Analisi dinamico-oggettiva del Payoff a scadenza

In base alle quotazioni attuali del sottostante del certificato di Vontobel, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di 99,50 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante WO dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %), coeteris paribus sugli altri sottostanti:

Se il certificato non si è estinto anticipatamente paga il nominale più l’ultima cedola condizionata se il WO non scende oltre il -34,61% dall’attuale quotazione. Considerando l’effetto memoria il certificato pagherebbe 169,60 Euro, con un massimo rendimento potenziale lordo a circa 2 anni e 6 mesi del 75,93% (circa 30,42% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera. In caso contrario, se il WO scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore leggermente superiore rispetto all’investimento diretto sul sottostante WO stesso (= il prodotto quota con leggerissimo premio sulla componente lineare).

Codice ISIN

DE000VH6RSJ9

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Vontobel.

