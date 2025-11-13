Certificate per Investire sulla Splendida Performance del Settore Finanziario Italiano

All’interno del parco dei Certificati emessi da Vontobel ne balza all’occhio uno interessantissimo, di recente emissione, che consente di investire su 4 società appartenenti al settore finanziario italiano (ma diversificate a livello di industria).

In tal modo si da la possibilità agli investitori di investire indirettamente su un paniere di azioni con un impiego di danaro limitato (circa 100€).

Indirettamente perché, a fronte della rinuncia ai dividendi (che tutte e 4 le aziende elargiscono) ed alle potenziali salite dei sottostanti, si ottiene la seguente strategia in opzioni.

discreto flusso cedolare periodico condizionato

protezione condizionata discretamente conservativa su capitale e cedole

effetto fast step down sull’autocall

scadenza di medio termine

Informazioni Quantitative sui Sottostanti

I sottostanti azionari del certificato di Vontobel, sono quotati in Italia (FTSEMIB).

Essi sono rappresentati da: Assicurazioni Generali (G) BPER Banca (BPE), Poste Italiane (PST) e Unicredit (UCG).

Informazione storica

Il “poker” azionario possiede una quantità di informazione storica più che sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo.

È quindi possibile analizzare bene i bilanci (ricavi, utili netti, FCF, vari Ratios ecc) ed il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che domina fondamentalmente il prezzo dei 4 sottostanti analizzati.

Il Rischio

Le 4 azioni rientrano nel settore finanziario essendo quindi positivamente correlate.

Diminuisce quindi il rischio di correlazione. Scende, ossia, la probabilità che il valore dei titoli fluttui in modo totalmente indipendente l’uno dall’altro, andando ad inficiare elargizione di cedole o restituzione integrale del nominale anche a causa di uno solo dei sottostanti.

Analisi Grafica

Altra caratteristica comune del paniere è che gode di una straordinaria performance per quanto riguarda la crescita dei prezzi, analizzata anno su anno ed a 5 anni (fonte: Yahoo Finance).

In testa abbiamo BPE con un performance stellare: YoY è cresciuta del +84%; a 5 anni la crescita è stata addirittura di circa l’806%

A seguire abbiamo UCG, anch’essa con perfomance spettacolare. Anno su Anno è la crescita è impennata del 70%, mentre a 5 anni ha messo a segno un mostruoso +752%.

Dopo si posiziona PST. YoY è salita del +64%. A 5 anni la scalata al rialzo è stata del +161%.

In coda abbiamo G, con una crescita YoY del +32% ed a 5 anni di circa il 151%.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato, riassunto nella Struttura e districato nel Funzionamento del Payoff.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: la Struttura

A seguire la struttura del certificato di Vontobel.

Barriera europea su capitale e cedole pari al 60% dei valori iniziali

su capitale e cedole pari al 60% dei valori iniziali Premi mensili condizionati dello 0,76% (max. 9,12% annuo) sul valore nominale, con effetto memoria

dello 0,76% (max. 9,12% annuo) sul valore nominale, con Autocall trigger mensile fast step down , attiva dal 6° mese (dal 08/05/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese. Dal 100% al 77% dei valori iniziali

, attiva dal 6° mese (dal 08/05/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese. Dal 100% al 77% dei valori iniziali Scadenza a 2 anni e 6 mesi

a 2 anni e 6 mesi Valore nominale 100 Euro

100 Euro Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera rilevato a 102,20 Euro – chiusura del 12/11/2024 –

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 10/11/2025, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 08/05/2028 (liquidazione il 15/05/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga corposi premi mensili condizionati di 0,76 Euro, cioè se i 4 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (= trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria.Questa pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando tutti i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato Automatico: Analisi dei rendimenti nell’Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, a partire già dal 6° mese, decrescente a step del 1% ogni mese, aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato.

Ad ogni data possono verificarsi due scenari

se il prezzo del sottostante WO è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

Se alla prima data scatta l’autocall (= valore dei sottostanti>= 100% dei valori iniziali) si ottengono 6 cedole più il nominale, ossia 104,56 Euro, con un rendimento a praticamente 6 mesi del 2,31% (4,79% annualizzato).

Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (= sottostanti>=99% dei valori inziali), con potenziale importo di 105,32 Euro e rendimento a poco meno di 7 mesi del 3,05% (5,38% annualizzato).

NB: come si vede dall’analisi dei rendimenti delle prime due date di autocall (il rendimento aumenta dalla prima alla seconda), dato il prezzo sopra la pari, il massimo rendimento annualizzato si ottiene a scadenza.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of ( WO , ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie alla memoria. In altre parole si otterrebbero 30 cedole più il nominale .

( , ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie alla memoria. in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante Worst Of, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea. Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Il portafoglio sottostante ed il WO

La situazione attuale sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – è la seguente:

G -> valore iniziale (33,19 Eur), Barriera/Trigger Cedola (19,914 Eur), ultimo prezzo registrato (chiusura del 04.10.2024 a 33,83 Eur, pari al 101,93% del valore iniziale)

PST -> valore iniziale (20,71 Eur), Barriera/Trigger Cedola (12,426 Eur), ultimo prezzo registrato (chiusura del 04.10.2024 del a 21,49 Eur, pari al 103,77% del valore iniziale)

BPE -> valore iniziale (10,315 USD), Barriera/Trigger Cedola (6,189 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura del 04.10.2024 a 10,815 USD, pari al 104,85% del valore iniziale)

UCG -> valore iniziale (63,5 Eur), Barriera/Trigger Cedola (38,1 Eur), ultimo prezzo registrato (chiusura del 04.10.2024 a 68,06 Eur, pari al 107,18% del valore iniziale)

NB: Tutti i sottostanti si trovano al di sopra del loro valore iniziale ed il WO è rappresentato da G.

Analisi dinamico-oggettiva del payoff a scadenza

In base alle quotazioni attuali del sottostante WO, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di 102,20 euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante WO dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost. Rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %), coeteris paribus sugli altri sottostante:

Se il certificate targato Vontobel non è scaduto anticipatamente paga il nominale più l’ultima cedola condizionata, e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria. Si otterrebbe cioè un totale di 122,80 Euro, se il sottostante WO non scende oltre il -41,13%. Il rendimento potenziale lordo a poco meno di 2 anni e mezzo sarebbe del 20,16% (8,11% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera. Invece, se il sottostante scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un importo praticamente uguale rispetto l’investimento diretto sul WO, quotando sulla componente lineare.

Codice ISIN

DE000VH788G4

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificate firmato Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente. Le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento. Sono pertanto rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.