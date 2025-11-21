Certificate Fast sul Sistema Finanziario Italiano

All’interno del parco dei Certificati emessi da Vontobel ne balza all’occhio uno (ISIN: DE000VH8V444), di recente emissione, che consente di investire su 4 società appartenenti al settore finanziario italiano (ma diversificate a livello di industria).

E’ il certificato gemello di quello precedentemente analizzato, ossia il DE000VH788G4. Le differenze sono rintracciate nel fatto che è stato emesso 6 giorni dopo ed elargisce un flusso cedolare più basso di soli 2 centesimi di €.

Informazioni Quantitative sui Sottostanti

I sottostanti azionari del certificato di Vontobel, sono quindi rappresentati da: Assicurazioni Generali (G) BPER Banca (BPE), Poste Italiane (PST) e Unicredit (UCG).

Informazione storica

Il “poker” azionario possiede una quantità di informazione storica più che sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo.

È quindi possibile analizzare bene i bilanci (ricavi, utili netti, FCF, vari Ratios ecc) ed il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che domina fondamentalmente il prezzo dei 4 sottostanti analizzati.

Il Rischio

Le 4 azioni rientrano nel settore finanziario essendo quindi positivamente correlate.

Diminuisce quindi il rischio di correlazione. Scende, ossia, la probabilità che il valore dei titoli fluttui in modo totalmente indipendente l’uno dall’altro, andando ad inficiare elargizione di cedole o restituzione integrale del nominale anche a causa di uno solo dei sottostanti.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato, riassunto nella Struttura e districato nel Funzionamento del Payoff.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: la Struttura

A seguire la struttura del certificato di Vontobel.

Barriera europea su capitale e cedole pari al 60% dei valori iniziali

su capitale e cedole pari al 60% dei valori iniziali Premi mensili condizionati dello 0,62% (max. 7,44% annuo) sul valore nominale, con effetto memoria

dello 0,62% (max. 7,44% annuo) sul valore nominale, con Autocall trigger mensile fast step down , attiva dal 3° mese (dal 16/02/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese. Dal 100% al 74% dei valori iniziali

, attiva dal 3° mese (dal 16/02/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese. Scadenza a 2 anni e 6 mesi

a 2 anni e 6 mesi Valore nominale 100 Euro

100 Euro Prezzo lettera rilevato a 96,50 Euro – chiusura del 20/11/2025 –

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 16/11/2025, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 15/05/2028 (liquidazione il 22/05/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga discreti premi mensili condizionati di 0,65 Euro, cioè se i 4 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (= trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria.Questa pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando tutti i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato Automatico: Analisi dei rendimenti nell’Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, a partire già dal 6° mese, decrescente a step del 1% ogni mese, aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato.

Ad ogni data possono verificarsi due scenari

se il prezzo del sottostante WO è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie alla memoria. Si otterrebbero 30 cedole più il nominale , un totale di 118,60 Euro.

non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie alla memoria. Si otterrebbero , un totale di 118,60 Euro. in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante Worst Of, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea. Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato. Ciò non compromette la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Il portafoglio sottostante

I livelli chiave del portafoglio sottostante di questo certificate targato Vontobel sono la seguente:

G -> valore iniziale (34,31 Eur), Barriera/Trigger Cedola (20,586 Eur)

PST -> valore iniziale (21,27 Eur), Barriera/Trigger Cedola (12,762 Eur)

BPE -> valore iniziale (10,77 Eur), Barriera/Trigger Cedola (6,462 Eur)

UCG -> valore iniziale (67,48 Eur), Barriera/Trigger Cedola (40,488 Eur)

Codice ISIN

DE000VH8V444

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificate firmato Vontobel.

