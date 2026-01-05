Certificate Fast per Investire sul Sistema Finanzirio Europeo

All’interno del parco dei Certificati emessi da Vontobel ne balza all’occhio uno (ISIN: DE000VJ1VGK3), di recente emissione, che consente di investire su 4 società appartenenti al settore finanziario italiano (ma diversificate a livello di industria).

E’ praticamente il certificato gemello di quello emesso da Barclays (XS3221437299) solo che promette cedole più elevate ed ha attiva l’autocall dal 3° mese invece che dal 6°. Per tale motivo non ci si sofferma sui sottostanti o sul funzionamento del certificato, ma si passa direttamente all’illustrazione della struttura e all’analisi dei rendimenti.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: la struttura

A seguire la strategia in opzioni (= struttura) offerta dal certificato di Vontobel.

Barriera europea su capitale e cedole pari al 60% dei valori iniziali

su capitale e cedole pari al 60% dei valori iniziali Premi mensili condizionati dello 0,71% (max. 8,52% annuo) sul valore nominale, con effetto memoria

dello 0,71% (max. 8,52% annuo) sul valore nominale, con Autocall trigger mensile fast step down , attiva dal 3° mese (dal 23/03/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese. Dal 100% al 74% dei valori iniziali

, attiva dal 3° mese (dal 23/03/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese. Dal 100% al 74% dei valori iniziali Scadenza a 2 anni e 6 mesi

a 2 anni e 6 mesi Valore nominale 100 Euro

100 Euro Prezzo lettera rilevato intorni la pari a 100,40 Euro

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Analisi dei rendimenti e del payoff a scadenza

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 29/12/2025, ha data di valutazione finale al 23/06/2028 (scadenza/liquidazione il 30/06/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Analisi del rendimento in caso di autocall

Se alla prima data scatta l’autocall (sottostanti>=100% dei valori iniziali), si ottengono 3 cedole più il nominale, ossia 102,13 euro, con un rendimento a 2 mesi e mezzo dell’1,73% (8,17% annualizzato).

Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (sottostanti>=99% del valore inziale), con potenziale importo di 102,84 Euro e rendimento a quasi 4 mesi del 2,43% (8,21% annualizzato) ecc.

NB: dato il prezzo intorno la pari ed il modesto flusso cedolare mensile mensile condizionato, il rendimento annualizzato potenziale rimane più meno lo stesso in tutte le date di valutazione (autocall e scadenza).

Analisi del rendimento a Scadenza

Se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie alla memoria).

Si otterrebbero 30 cedole più il nominale, un totale di 121,30 Euro. Ciò corrisponde ad un rendimento del 20,82% a 2 anni e quasi 6 mesi (8,44% annualizzato)

Il portafoglio sottostante

I livelli chiave del portafoglio sottostante di questo certificate targato Vontobel sono i seguenti:

AZM -> valore iniziale (35,64 Eur), Barriera/Trigger Cedola (21,384 Eur)

CS -> valore iniziale (41,11 Eur), Barriera/Trigger Cedola (24,666 Eur)

BPE -> valore iniziale (11,48 Eur), Barriera/Trigger Cedola (6,888 Eur)

UCG -> valore iniziale (69,94 Eur), Barriera/Trigger Cedola (41,964 Eur)

Codice ISIN

DE000VJ1VGK3

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificate firmato Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale. In alcuni casi le perdite possono eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente. Le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento. Sono pertanto rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.