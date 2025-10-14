Certificate Fast su Portafoglio Misto America 20,28% annuo

Viene ripreso un interessantissimo Certificato di Vontobel per investire, con un importo di danaro limitato, su un portafoglio misto di azioni (= diversi settori, ossia: Consumer Cyclicals and Technology).

Il certificato è molto interessante perché, a fronte di un altissima volatilità implicita dei titoli sottostanti e bassa correlazione degli stessi, consente di ottenere interessanti condizioni per l’investitore, ossia la seguente struttura:

un corposissimo flusso di reddito mensile con effetto memoria dell’1,69% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia un max. del 20,28% annuo

con dell’1,69% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia un max. del 20,28% annuo un’effetto fast step down sull’autocall attivo dal 6° mese (20/03/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese, dal 100% al 77% dei valori iniziali

sull’autocall attivo dal 6° mese (20/03/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese, dal 100% al 77% dei valori iniziali una protezione condizionata conservativa su capitale e cedole 60% dei valori inziali

su capitale e cedole 60% dei valori inziali un prezzo lettera appena sotto la pari (col SeDeX aperto a circa 93,10 Euro)

(col SeDeX aperto a circa 93,10 Euro) una media scadenza non convenzionale (2 anni e 6 mesi)

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

Il portafoglio sottostante del certificato di Vontobel è formato da Lyft (LYFT), Roku (ROKU) e Tesla (TSLA).

Il rischio

Dato il diverso core business, aumenta il rischio di correlazione, ossia il rischio che anche a causa di un solo sottostante si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

Si tratta di un portafoglio ad elevatissima volatilità implicita.

Aspetti di Analisi Fondamentale

Nessuna azienda elargisce dividendi atti alla strutturazione del prodotto. Tutta la struttura è quindi calibrata sull’elevatissimo regime di volatilita implicita che vige sui sottostanti, unito alla loro bassa correlazione.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 22/09/2026, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 20/03/2028 (liquidazione il 27/03/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga degli estremamente corposi premi mensili condizionati di 1,69 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre la metà dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, a partire dal 6° mese (e fino al penultimo), aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

In altre parole, se alla prima data scatta l’autocall (cioè il valore dei sottostanti è pari o superiore al 100% del loro valore iniziale), si ottengono 6 cedole più il nominale, ossia 109,54 euro, con un rendimento a circa 5 mesi del 18,30% (42,55% annualizzato).

Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (sottostanti>=99% del valore inziale), con potenziale importo di 111,13 Euro e rendimento a circa 6 mesi del 20,12% (30,06% annualizzato).

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale) non scende sotto la barriera europea (uguale al trigger cedolare), il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero 30 cedole più il nominale

-. In altre parole si otterrebbero in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO, ossia pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea.

Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Opzione Quanto

Si noti anche l’opzione quanto. Nonostante i titoli su cui è scritto il certificato siano denominati in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni del tasso di cambio EUR/USD.

Il portafoglio sottostante e il Worst Of

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguenti:

LYFT -> Valore Iniziale/Valore di Mercato (21,96 USD), Barriera/Trigger Cedola (13,18 USD), Valore di mercato (Chiusura del 13/10/2025 a 19,99 USD, pari al 93,89% del Valore Iniziale)

ROKU -> Valore Iniziale/Valore di Mercato (99,16 USD), Barriera/Trigger Cedola (59,50 USD), Valore di mercato (Chiusura del 13/10/2025 a 93,83 USD, pari al 94,62% del Valore Iniziale)

TSLA -> Valore Iniziale/Valore di Mercato (416,85 USD), Barriera/Trigger Cedola (250,11 USD), Valore di mercato (Chiusura del 13/10/2025 a 435,90 USD, pari al 104,57% del Valore Iniziale)

NB: LFT è il WO a circa il -34,06% del valore iniziale.

Analisi dinamico-oggettiva del Payoff a scadenza

In base alle quotazioni attuali del sottostante del certificato di Vontobel, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di 93,10 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante WO dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %), coeteris paribus sugli altri sottostanti:

Se il certificato non si è estinto anticipatamente paga il nominale più l’ultima cedola condizionata se il WO non scende oltre il -34,06% dall’attuale quotazione. Considerando l’effetto memoria il certificato pagherebbe 150,70 Euro, con un massimo rendimento potenziale lordo a 2 anni e 5 mesi del 61,87% (circa 25,43% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera. In caso contrario, se il WO scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore leggermente superiore rispetto all’investimento diretto sul sottostante stesso (quota ossia con un leggerissimo premio sulla componente lineare).

Codice ISIN

DE000VH340S9

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omission