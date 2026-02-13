Da Vontobel Certificate Fast Memory Cash Collect su Titoli Europei

E’ stato recentemente emesso da Vontobel un Certificate Fast Memory Cash Collect (ISIN: DE000VJ5A160) che consente di investire su un quartetto di azioni leggermente diversificato a livello settoriale e geografico. Questo perché 3 sono del settore finanziario europeo (italiano e francese), ma appartenenti a diverse industrie: Assurance e Banking; 1 fa parte invece del settore utilities (energia elettrica)

Il portafoglio azionario sottostante su cui è costruito il certificate di Vontobel è quindi formato da: Axa (CS), Enel (ENEL), Generali (G) e Unicredit (UCG). La prima facente parte dell’indice CAC, mentre le altre 3 del FTSE MIB.

Prima di entrare nel dettaglio delle varie analisi si fa un’analisi delle variabili (fonte dati: Yahoo Finance) che consentono la strutturazione di un certificate con caratteristiche molto favorevoli per l’investitore.

Informazioni su correlazione, volatilità e dividendi

A seguire un’analisi delle correlazioni del portafoglio, della volatilità e dei dividendi dei titoli sottostanti al certificate targato Vontobel.

La Correlazione di Portafoglio

A seguire la Heat Map della Matrice di Correlazione dei Rendimenti Logaritmici del portafoglio sottostante il certificate di Vontobel, calcolati sulla base dei prezzi rettificati giornalieri di chiusura per il periodo 12/02/2025-12/02/2026

Analisi dei dati

CS.PA vs G.MI (0,71 ) è la correlazione più alta del portafoglio. Entrambe sono grandi compagnie assicurative europee; i loro rendimenti sono guidati dagli stessi driver macroeconomici, come l’andamento dei tassi d’interesse e la solvibilità dei mercati finanziari. G.MI vs UCG.MI (0,68 ): correlazione significativa dovuta all’esposizione domestica (Italia). Entrambe risentono dello “spread” BTP-Bund e delle condizioni del sistema bancario/finanziario italiano. CS.PA vs UCG.MI (0,64 ): legame medio-alto tra il settore bancario italiano e quello assicurativo francese, riflettendo il sentiment generale sul settore finanziario dell’Eurozona. ENEL.MI vs Altri (da 0,31 a 0,42 ): Enel mostra le correlazioni più basse. Essendo una Utility, il suo business è legato a parametri industriali (prezzi dell’energia, rinnovabili) piuttosto che a dinamiche puramente creditizie, offrendo un buon beneficio di diversificazione.

Sintesi dell’analisi

La correlazione media di portafoglio, calcolata come media semplice dei coefficienti extra-diagonali, è pari a 0,52. Ciò indica un portafoglio non troppo correlato dove la presenza di Enel aiuta a mitigare il rischio sistematico del portafoglio.

La Volatilità

A seguire la tabella della volatilità implicita (IV) nei prezzi delle opzioni ATM a 30 giorni (marzo 2026) dei titoli sottostanti al ceritifcato firmato Vontobel.

Analisi dei dati

Enel (Il “Benchmark” di stabilità): Con il 20,0%, Enel si conferma il titolo meno volatile. Essendo una utility, il mercato scommette su oscillazioni contenute, tipiche di un business ben regolamentato.

Il premio al rischio finanziario (UCG e G): UniCredit e Generali mostrano i valori più alti. In particolare, il 30,8% di Generali indica una forte incertezza o l’attesa di un evento specifico (come la pubblicazione dei risultati finanziari del prossimo 11 marzo o rumors su operazioni di M&A) nel brevissimo termine. Un valore sopra il 30% segnala che il mercato si aspetta movimenti di prezzo potenzialmente bruschi.

Divergenza Geografica (CS vs G): Nonostante siano entrambe nel comparto assicurativo, AXA (CS.PA) è percepita come più stabile (24,5%) rispetto a Generali. Questo scostamento suggerisce che il rischio specifico legato al mercato italiano (rischio paese/spread) stia pesando maggiormente sui titoli quotati a Milano rispetto a quelli quotati a Parigi.

La IV media di portafoglio si attesta a circa il 26,25%, posizionando questo paniere in una fascia di medio rischio.

Dividendi

Le 4 aziende elargiscono dividendi (con altissimi dividend yield) atti alla strutturazione del prodotto.

Vontobel Certificate Fast Memory Cash Collect Fast: la Struttura Questo certificato di investimento è stato emesso da Vontobel il 09/02/2026, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 05/02/2029 (liquidazione il 12/02/2029), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro. Per l’analisi dei livelli chiave si rimanda alla vetrina della pagina del certificate di Vontobel. Qui basta dire che AXA rappresenta per ora il WO al 96,10% de rispettivo valore iniziale La strategia in opzioni (= la struttura) componente questo certificato targato Vontobel è la seguente. Barriera europea sul capitale pari al 60% del valore iniziale

sul capitale pari al 60% del valore iniziale Trigger cedole al 60% del valore iniziale

al 60% del valore iniziale Cedole mensili condizionate dello 0,59% (max. 7,08% annuo sul valore nominale) con effetto memoria

dello 0,59% (max. 7,08% annuo sul valore nominale) con Autocall fast step down mensile attiva dal 6° mese (dal 07/05/2026), decrescente a step dell’1% ogni mese: dal 100% al 71% dei valori iniziali

attiva dal 6° mese (dal 07/05/2026), decrescente a step dell’1% ogni mese: dal 100% al 71% dei valori iniziali Valore nominale unitario di 100 Euro

di 100 Euro Scadenza a 3 anni e 6 mesi

a 3 anni e 6 mesi Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera a circa 98,50 Euro Commento sulla validita della struttura L’analisi della struttura del certificato di Vontobel acquistato a 99,10 Euro con AXA come WO al 96,10% dello strike, rivela un prodotto efficiente dal punto di vista tecnico. La combinazione tra il meccanismo di Step Down aggressivo e l’attuale scenario di volatilità lo rende un’ottima alternativa all’investimento diretto. Analisi del Prezzo: Premio sulla Lineare Attualmente il certificato quota a 99,10, mentre il sottostante peggiore (AXA) si trova al 96,10. Attualmente il certificato quota a 99,10, mentre il sottostante peggiore (AXA) si trova al 96,10. Analisi: Esiste un premio di 3 punti rispetto al valore nominale del sottostante. Questo premio è tecnicamente giustificato dalla presenza presenza della componente opzionale (Barriera al 60% e memoria) Correttezza: Il prezzo è coerente. In fasi di alta volatilità come quella attuale (AXA, che è il WO, al 24,5%), il valore della protezione (opzione Put venduta dall’investitore all’emittente) aumenta, mantenendo il prezzo del certificato più alto rispetto alla performance lineare del titolo peggiore. Sostenibilità del dividendo Flusso Cedolare del certificato 7,08% annuo

7,08% annuo Dividend Yield AXA (WO): 5,67% annuo.

annuo. Analisi: Il certificato estrae un extra-rendimento (Alpha) dell’1,41% rispetto alla detenzione diretta dell’azione AXA.

rispetto alla detenzione diretta dell’azione AXA. Giudizio: La struttura è molto corretta: non solo protegge il capitale fino a cali vistosi (Barriera 60% ), ma remunera l’investitore con un premio superiore al dividendo reale, compensando il rischio che un altro titolo del paniere (come Generali, che ha volatilità al 30,8%) possa diventare il nuovo Worst-Of. Proiezione Autocall (Fast Step Down) Il meccanismo di rimborso anticipato scende dell’1% ogni mese a partire dal sesto. Se AXA dovesse lateralizzare ai livelli attuali (96,10%): Mesi 6-9: Le soglie di rimborso (100%, 99%, 98% e 97% ) sono superiori al prezzo di AXA. Il certificato continua a pagare cedole. Mese 10: La soglia di Autocall scende al 96%. Risultato: se AXA rimane ferma al valore attuale il certificato rimborsa alla pari. L’investitore otterrebbe un rendimento totale dato da: 10 cedole (5,9%) + plusvalenza sul prezzo (0,9%) = 6,8% lordo in 10 mesi (circa 8,16% lordo annualizzato) Analisi del rischio di correlazione Con una correlazione media di 0,52, i quattro titoli non sono perfettamente legati. Il rischio: Essendo un paniere Worst-Of, basta che uno solo dei titoli crolli per trascinare il certificato. Tuttavia, la volatilità di Enel (20% ) e quella di AXA (24,5% ) agiscono da stabilizzatori rispetto alle più nervose UniCredit e Generali .

e quella di agiscono da stabilizzatori rispetto alle più nervose e . La Barriera al 60% : È abbastanza conservativa. Data la volatilità calcolata, la probabilità statistica che AXA (o gli altri titoli) perda il 40% in 3 anni è contenuta, rendendo la struttura sicura anche in caso di moderati storni di mercato. Sintesi La struttura del certificato è tecnicamente corretta e ottimale per un investitore che cerca rendimento superiore ai dividendi con una protezione profonda. Il vero valore aggiunto è la componente opzionale Fast Step Down, che permette di uscire con profitto a 100 anche se il Worst-Of (AXA) non recupera i prezzi iniziali ma si limita a lateralizzare sopra il 96%.

Codice ISIN DE000VJ5A160

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificate firmato Vontobel.