Voltura catastale web: on line il nuovo servizio digitale per cittadini e professionisti

Dal 15 aprile è entrato in funzione il servizio Voltura catastale web​. L’attivazione del servizio è stata comunicata dall’Agenzia delle entrate con uno specifico comunicato stampa.

La digitalizzazione dei servizi pubblici è una delle priorità dell’amministrazione fiscale italiana, con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre gli adempimenti burocratici e migliorare la qualità dei dati presenti nelle banche dati statali.

In questo contesto si inserisce il nuovo servizio “Voltura catastale web”, che consente la presentazione online delle domande di voltura catastale, anche da parte dei cittadini, e non più solo dei professionisti abilitati.

Il provvedimento che ha autorizzato il rilascio del servizio, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, si colloca nell’ambito delle disposizioni previste dal decreto legislativo n.

1/2024, in particolare dall’articolo 22, che promuove il rafforzamento dei servizi digitali per una Pubblica Amministrazione più accessibile.

Un servizio digitale per tutti: accesso, funzionalità e vantaggi

Il nuovo servizio come da provvedimento n. 141125 del 27 marzo 2024 è accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere utilizzato da chiunque sia in possesso delle credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, delle credenziali Entratel/Fisconline. Non è quindi più necessario rivolgersi a CAF o professionisti per avviare una pratica di voltura: il cittadino può farlo in autonomia, direttamente online.

“Voltura catastale web” rappresenta una svolta importante perché consente di:

compilare e inviare le domande di voltura ,

, modificare i dati presenti nel catasto a seguito di passaggi di proprietà (compravendite, successioni ereditarie, donazioni, ecc.), e

(compravendite, successioni ereditarie, donazioni, ecc.), e pagare i tributi con modalità elettroniche.

È infatti previsto il prelievo automatico dal “castelletto” del professionista, oppure, per tutti gli utenti, l’utilizzo della piattaforma PagoPA.

Uno degli aspetti innovativi del servizio è la possibilità di consultare in tempo reale le informazioni contenute nelle banche dati catastali, ipotecarie e nell’Anagrafe tributaria. Questo consente una compilazione più precisa e una verifica puntuale dei dati inseriti, riducendo gli errori e favorendo la coerenza tra le diverse banche dati pubbliche.

Inoltre, grazie all’accesso immediato a dati aggiornati, si accelera la procedura di registrazione e aggiornamento, garantendo tempi più brevi e un servizio più efficiente per tutti gli utenti.

Il servizio “Voltura catastale web” andrà a sostituire progressivamente l’attuale procedura “Voltura 2.0 – Telematica”, che rimarrà disponibile solo in una fase transitoria, fino alla data di dismissione che sarà comunicata dall’Agenzia con apposito avviso.

Volture da successione: una semplificazione importante

Una delle principali applicazioni della voltura catastale web è quella legata alle successioni ereditarie.

In seguito al decesso di una persona, infatti, è necessario aggiornare l’intestazione catastale degli immobili di sua proprietà, indicando i nuovi titolari (gli eredi). Fino ad oggi questa procedura richiedeva spesso il supporto di un professionista e la presentazione fisica presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Con “Voltura catastale web”, questa operazione può essere gestita in modo completamente telematico.

Il servizio è infatti compatibile con le dichiarazioni di successione presentate online tramite la specifica procedura disponibile nell’area riservata del portale Entrate.

Dunque, il servizio può essere utilizzato anche per le volture da successione. Permettendo l’aggiornamento dell’intestazione catastale degli immobili ereditati.

L’utente deve però predisporre la domanda inserendo i dati necessari, anche se può contare sul supporto delle banche dati integrate per il controllo delle informazioni.

Gli eredi possono gestire tutta la pratica online, senza necessità di ulteriori passaggi presso gli sportelli. Inoltre, la maggiore interconnessione tra i servizi garantisce una maggiore affidabilità dei dati e consente all’Agenzia delle Entrate di aggiornare in modo più tempestivo le informazioni disponibili.

Un ulteriore beneficio riguarda la compliance fiscale: grazie alla tracciabilità dell’intero iter e al controllo incrociato dei dati, si riduce il rischio di omissioni o errori nella registrazione degli immobili ereditati.

Consultazione online dei registri delle partite catastali

In parallelo al lancio del servizio “Voltura catastale web”, è stato reso disponibile anche un nuovo strumento gratuito per la consultazione dei registri delle partite catastali. Questi registri, che contengono le informazioni relative alle ditte catastali associate ai diversi immobili, sono stati digitalizzati e possono ora essere consultati direttamente online, senza costi aggiuntivi.

Anche questo servizio è accessibile a cittadini, professionisti e pubbliche amministrazioni e consente di evitare le code agli sportelli, contribuendo a una maggiore trasparenza e fruibilità delle informazioni.

