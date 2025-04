Voltura catastale web: come funziona il nuovo servizio digitale dell’Agenzia delle Entrate

Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2025, prende ufficialmente il via un’importante innovazione nel panorama dei servizi fiscali e catastali italiani: l’introduzione della piattaforma “Voltura catastale web”. Uno strumento telematico pensato per semplificare e digitalizzare le procedure di voltura catastale. Questo nuovo servizio, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, rappresenta un passo decisivo verso la completa dematerializzazione delle pratiche burocratiche legate al catasto.

Il rilascio del nuovo servizio online si inserisce in un contesto normativo più ampio, previsto dal decreto legislativo n. 1 del 2024, che promuove l’ampliamento e il rafforzamento dei servizi digitali offerti alla cittadinanza.

La voltura catastale, operazione che consente di aggiornare l’intestazione degli immobili registrati al Catasto a seguito di trasferimenti di proprietà (come successioni o compravendite), potrà ora essere gestita integralmente in modalità telematica, grazie a un’interfaccia più accessibile e moderna.

Voltura catastale web: un portale accessibile a tutti

A differenza delle precedenti soluzioni informatiche dedicate quasi esclusivamente ai professionisti abilitati, il nuovo servizio “Voltura catastale web” amplia la platea degli utenti, consentendo a chiunque sia in possesso delle necessarie credenziali di accedere direttamente alla piattaforma. L’accesso può avvenire tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o, nei casi previsti, tramite le credenziali Entratel/Fisconline fornite dall’Agenzia delle Entrate.

In questo modo, anche cittadini privi di assistenza da parte di intermediari o CAF possono autonomamente presentare le pratiche di aggiornamento catastale, evitando spostamenti presso gli uffici territoriali e riducendo tempi e costi legati alla gestione delle volture.

Interattività e aggiornamento in tempo reale

Uno degli elementi distintivi di questa nuova piattaforma è la sua capacità interattiva. L’utente può consultare in tempo reale le informazioni contenute nelle principali banche dati di riferimento, quali:

archivio catastale;

banca dati ipotecaria;

anagrafe tributaria.

Questa funzionalità permette un maggiore controllo e precisione nella compilazione delle pratiche, riducendo il rischio di errori e rendendo più efficiente l’intero processo. Il sistema fornisce assistenza automatizzata nella predisposizione dei documenti, semplificando notevolmente la procedura rispetto ai tradizionali modelli cartacei o ai software di vecchia generazione.

Versamenti digitali con voltura catastale web: integrazione con PagoPA

La gestione dei pagamenti rappresenta un altro punto di forza del nuovo strumento. In linea con quanto già avveniva per il sistema “Voltura 2.0 – Telematica”, la piattaforma consente di effettuare il versamento dei tributi e dell’imposta di bollo attraverso un sistema di addebito diretto dal “castelletto” del professionista, ovvero un conto virtuale ricaricabile per i pagamenti.

Tuttavia, per rendere il servizio accessibile anche a chi non dispone di un profilo professionale, è stata integrata l’opzione di pagamento tramite PagoPA, la piattaforma nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. In questo modo, anche utenti privati possono effettuare i versamenti necessari in maniera semplice, sicura e tracciabile.

Obiettivi del nuovo servizio

L’introduzione del portale “Voltura catastale web” mira a ottenere numerosi vantaggi sia per l’amministrazione pubblica che per i cittadini:

maggiore precisione nei dati catastali, grazie all’inserimento di informazioni verificate in tempo reale;

riduzione delle richieste agli sportelli, sgravando gli Uffici Provinciali – Territorio di un notevole carico di lavoro;

promozione della compliance, incentivando l’aggiornamento corretto e tempestivo delle intestazioni catastali;

facilitazione dell’autonomia del cittadino, che può ora gestire la voltura catastale senza intermediari.

Periodo di transizione: convivenza con il software Voltura 2.0

La nuova piattaforma non sostituirà da subito l’esistente “Voltura 2.0 – Telematica”, ma vi sarà una fase transitoria in cui entrambi i sistemi coesisteranno. L’attuale software continuerà a essere aggiornato e operativo fino a una data di dismissione che sarà comunicata ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate tramite il proprio portale.

A partire da tale data, non sarà più possibile utilizzare Voltura 2.0 per presentare nuove domande, e ogni procedura dovrà essere gestita attraverso il nuovo servizio web. Le altre modalità di invio delle volture – come la consegna allo sportello, l’invio postale o tramite posta elettronica certificata (PEC) – rimarranno comunque invariate e continueranno a essere valide.

Riassumendo