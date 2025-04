Tutte le stranezze dei nuovo Codici Ateco, dalla prostituzione alla locazione. Le principali novità

Dal 1° aprile 2025 sono diventati operativi i nuovi Codici Ateco 2025.

La nuova classificazione economica dovrà essere utilizzata in tutti gli adempimenti fiscali; si pensi all’apertura della partita Iva, alla comunicazione di successive variazione dei dati nonchè a tutti gli adempimenti dichiarativi richiesti dalla normativa fiscale.

Tutti adempimento che dovranno essere effettuati con l’utilizzo dei nuovo Codici Ateco.

Analizzando la nuova classificazione delle attività economiche vengono fuori diverse sorprese. In primis per cercare di ovviare alla mancanza di una regolamentazione fiscale per quanto riguarda la prostituzione nel nostro paese, viene previsto un codice Ateco ad hoc: 96.99.92 Servizi di incontro ed eventi simili tra i quali rientra anche l’attività esercitata dalle c.

d escort.

Ulteriori elementi di spunto riguardano l’attività di B&B e la locazione. I Codici Ateco introducono dei parametri distintivi che a oggi non sono previsti da alcuna normativa.

I nuovi Codici Ateco 2025

Con effetti a partire dal 1° aprile 2025, è diventata effettivamente operativa la nuova classificazione ATECO 2025 sviluppata dall’Istat.

La classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei titoli e nei contenuti.

Sul proprio portale, l’Istat spiega che:

ATECO 2025, frutto di un processo di revisione coordinato dall’Istat iniziato nel 2018, rappresenta la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche, in quanto dettagliata sulla base della classificazione NACE Rev. 2.1. Essa descrive al meglio la peculiarità del sistema produttivo nazionale. In particolare, la nuova versione contiene una descrizione più precisa delle attività economiche che caratterizzano i processi di innovazione e trasformazione del tessuto produttivo internazionale, dell’economia e della società italiana ed europea.

I nuovi codici ATECO 2025 debuttano dal 1° aprile. La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile sul sito istituzionale dell’Istat www.istat.it, nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.

L’Agenzia delle entrate ha già spiegato come cambiano gli adempimenti con il Fisco con i nuovi Codici Ateco.

Tutte le stranezze dei nuovo Codici Ateco, dalla prostituzione alla locazione le nuove attività economiche

Come accennato in premessa la nuova classificazione delle attività economiche contiene diverse sorprese.

Andando nello specifico, le note esplicative ai Codici Ateco 2025, specificano che nel codice Ateco 96.99.92 Servizi di incontro ed eventi simili rientrano:

attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort) , di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali;

, di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali; fornitura o organizzazione di servizi sessuali , organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione;

, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione; organizzazione di incontri e altre attività di speed networking.

E’ utile ricordare che l’attività di meretrici svolta da persona maggiorenne e capace di intendere e di volere non è da considerarsi illecita. Diverse sono le sentenze che hanno dato rilevanza a tale attività ai fini delle imposte sui redditi e Iva.

Naturalmente siamo fuori dalle condotte illecite di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

Si veda ad esempio la Sentenza, Cassazione 27 luglio 2016 n°15596 o la sentenza, CT Prov Savona n° 389/1/16. O ancora la sentenza Corte Cost n°141/2019.

Tuttavia resta da capire come tale apertura prevista nei nuovo codici Ateco possa conciliarsi con la possibile entrata in vigore del DDL 1395 in materia di “Disposizioni in materia di contrasto alla prostituzione” che interviene anche sulla c.d. legge Merlin.

Nel DDL è prevista, anche la punibilità per il soggetto/ cliente che compia atti sessuali in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, con chi eserciti attività di meretricio. E’ disposta una diversa gradualità di sanzioni, più pesanti o meno, in relazione all’abitualità della con­ dotta del cliente.

A ogni modo, una normativa completa non può che considerare tutti gli aspetti che coinvolgono lo svolgimento della suddetta attività: non solo nel campo fiscale ma soprattutto in quello sociale.

B&B e attività di locazione

Ulteriori elementi di spunto riguardano l’attività di B&B e la locazione. I Codici Ateco introducono dei parametri distintivi che a oggi non sono previsti da alcuna normativa.

Nello specifico, le esplicative spiegano che:

È prevista una regola specifica per la classificazione delle attività di fornitura di servizi di alloggio (o affitto) in case e appartamenti all’interno delle divisioni 55 o 68 basata sulla durata del servizio offerto. In particolare: la fornitura di servizi di alloggio (affitto) in case e appartamenti per un periodo superiore a un anno deve essere classificata nella classe 68.20; la fornitura di servizi di alloggio (o affitto) in case e appartamenti a turisti per un periodo inferiore a un anno deve essere classificata nella classe 55.20; la fornitura di servizi di alloggio (o affitto) in case e appartamenti a lavoratori e studenti (per motivi non- holiday o non di vacanza) per un periodo inferiore a un anno deve essere classificata nella classe 55.90.

Codici ATECO per Locazioni Turistiche e non

Codice ATECO Descrizione 55.20.41 Bed and Breakfast 55.20.42 Servizi di alloggio in case e appartamenti per vacanze 55.20. 5 Servizi di alloggio in aziende agricole e ittiche 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti vacanze, Bed and Breakfast, residence 68.20.01 Affitto e gestione di terreni per telecomunicazioni propri o in locazione 68.20.02 Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione 68.20.09 Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a.

C’è da dire però. che I nuovi Ateco introducono dei parametri distintivi che a oggi non sono previsti da alcuna normativa. Infatti il riferimento all’anno, non è richiamato da alcuna disposizione normativa.

Riassumendo.