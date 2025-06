Titoli di Stato fuori dall’ISEE. Riconteggio automatico con la DSU precompilata (messaggio INPS n°1895)

A partire da aprile 2025, il calcolo dell’ISEE ha subito una significativa modifica: l’esclusione di specifici strumenti di risparmio garantiti dallo Stato fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Questa novità sui titoli di Stato fuori dall’ISEE, introdotta dalla L n°213/2023, Legge di Bilancio 2024 e resa operativa attraverso il DPCM n. 13/2025, mira a rendere l’ISEE più rappresentativo della reale capacità economica delle famiglie italiane, evitando che forme di risparmio sicure e a basso rendimento incidano negativamente sull’accesso a prestazioni sociali agevolate.

L’INPS, con il Messaggio n. 1895 del 16 giugno 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di applicazione di questa esclusione, sia per la compilazione precompilata che per quella autodichiarata della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Titoli di stato fuori dall’ISEE

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), all’articolo 1, comma 183, ha previsto l’esclusione dal calcolo dell’ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, dei seguenti strumenti finanziari:

Titoli di Stato , come Buoni Ordinari del Tesoro (BOT), Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), Certificati di Credito del Tesoro (CCT) e Certificati del Tesoro Zero-Coupon (CTZ), regolati dall’articolo 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Buoni fruttiferi postali ,

, Libretti di risparmio postale.

Questa misura riconosce la natura prudenziale di tali strumenti, spesso utilizzati dalle famiglie italiane per proteggere i propri risparmi dall’inflazione, piuttosto che per finalità speculative.

L’esclusione di questi strumenti dal patrimonio mobiliare considerato ai fini ISEE consente di ottenere un indicatore economico più basso, facilitando l’accesso a prestazioni sociali agevolate.

Anche se sono esclusi dall’ISEE, il Fisco conosce tutti i dati sui titoli di Stato posseduti dai contribuenti.

Titoli di Stato fuori dall’ISEE. Riconteggio automatico con la DSU precompilata

Con il Messaggio INPS n. 1895 del 16 giugno 2025 sui titoli di Stato fuori dall’ISEE , l’Istituto di previdenza ha fornito dettagli operativi sull’applicazione dell’esclusione dei suddetti strumenti finanziari dal calcolo dell’ISEE.

In particolare, per la compilazione della DSU in modalità precompilata, i quadri del patrimonio mobiliare sono ora precompilati con i valori al netto dell’esclusione, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

La riduzione è effettuata con riferimento ai componenti del nucleo secondo il seguente ordine di priorità:

Dichiarante .

. Componenti del nucleo diversi dal dichiarante , in ordine decrescente di età.

, in ordine decrescente di età. Genitore non coniugato e non convivente.

All’interno del medesimo soggetto, l’esclusione è applicata ai rapporti finanziari secondo il seguente ordine di priorità:

Titoli di Stato presenti nei rapporti finanziari con codice 2 e 6.

Buoni fruttiferi postali presenti nei rapporti finanziari con codice 7 e operatore finanziario Poste.

Libretti di risparmio postale presenti nei rapporti finanziari con codice 3 e operatore finanziario Poste.

Per la compilazione della DSU in modalità autodichiarata, l’INPS precisa che la riduzione dei valori deve essere effettuata sia nel campo “Saldo al 31 dicembre” che nel campo “Giacenza media” del Quadro FC2, sezione I, della DSU, sempre nel rispetto del limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare.

