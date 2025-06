Truffa Crocodilus sui telefoni Android, così svuotano il conto

La sicurezza digitale è diventata una priorità per milioni di utenti, soprattutto nel mondo Android, dove la libertà del sistema operativo espone anche a rischi maggiori rispetto ad altre piattaforme. Nonostante la crescente consapevolezza, nuove minacce informatiche riescono comunque a eludere le difese, come dimostra l’ultimo allarme lanciato dagli esperti di cybersicurezza. Si tratta della truffa Crocodilus, un malware sofisticato che ha già colpito utenti in diversi Paesi, riuscendo ad aggirare anche le protezioni standard di Google.

Cos’è la truffa Crocodilus e come si svolge

Crocodilus è un virus informatico pensato per infettare dispositivi Android, in particolare smartphone di fascia alta.

La sua peculiarità principale è la capacità di operare in modo subdolo e silenzioso: una volta insediato nel telefono, riesce a controllarlo da remoto e ad accedere a ogni tipo di contenuto salvato, dai messaggi personali ai dati sensibili, incluse password e credenziali bancarie.

Il meccanismo con cui agisce è inedito: crea contatti falsi nella rubrica del telefono, utilizzando questi riferimenti per attaccare in maniera mirata il proprietario del dispositivo. Invece di memorizzare i nuovi contatti sul cloud o sull’account Google, il malware li salva direttamente nella memoria interna del telefono. Questo espediente gli permette di non destare sospetti e di passare inosservato anche agli occhi di utenti più esperti.

Secondo quanto segnalato dai ricercatori, i primi casi sono stati riscontrati a marzo tra possessori di criptovalute in Turchia. Ma nel giro di pochi mesi, Crocodilus ha esteso il proprio raggio d’azione ad altri Paesi, diventando una minaccia concreta per molti utenti Android nel mondo.

Installazione e diffusione del malware

Il punto d’ingresso di Crocodilus sono app installate al di fuori del Google Play Store.

Il virus si annida infatti in software distribuiti tramite store digitali non ufficiali o scaricati da siti web poco affidabili. Una volta che l’utente, magari inconsapevolmente, autorizza l’installazione, il malware prende il controllo del dispositivo.

La truffa sfrutta quindi la vulnerabilità di chi scarica applicazioni da fonti esterne, spesso attratto da funzioni particolari, versioni gratuite di app a pagamento o aggiornamenti non ufficiali. È proprio in queste circostanze che Crocodilus si infiltra, iniziando subito a operare in background senza alcuna notifica o segnale visibile.

Una volta attivo, il malware può non solo visualizzare dati e file, ma anche scaricare altri programmi, salvare account o replicarsi su altri dispositivi connessi. In pratica, diventa una porta di accesso continua per rubare informazioni o persino fondi dal conto bancario dell’utente colpito.

Come proteggersi dalla truffa Crocodilus

Difendersi da Crocodilus richiede attenzione, ma anche una maggiore cautela rispetto ad altri virus. Il primo passo è evitare categoricamente il download di applicazioni da store terzi o da siti non ufficiali. Le app disponibili su Google Play Store, pur non essendo esenti da rischi, sono sottoposte a controlli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelle scaricate altrove. Un altro punto fondamentale è quello di non cliccare mai su link sospetti, soprattutto se inviati tramite messaggi provenienti da contatti sconosciuti.

Anche un singolo clic può avviare l’installazione di software malevolo in grado di compromettere il sistema.

Google mette a disposizione il servizio Play Protect, pensato proprio per analizzare le app presenti nel dispositivo e bloccare comportamenti anomali. È importante che questa funzione sia sempre attiva e aggiornata. Allo stesso modo, bisogna mantenere aggiornati sia il sistema operativo dello smartphone che tutte le applicazioni installate: le patch di sicurezza più recenti riducono drasticamente le vulnerabilità.

In caso di sospetta infezione, è consigliabile contattare la Polizia Postale e presentare una denuncia. A seconda dei casi, il malware potrebbe essere rimosso utilizzando un software antivirus specifico oppure eseguendo un ripristino completo del dispositivo. Nel caso di Crocodilus, però, non è ancora certo che queste operazioni siano efficaci al 100%, proprio per la complessità della sua struttura e per la capacità di aggirare anche i sistemi di protezione avanzati.

La truffa Crocodilus rappresenta una delle minacce più sofisticate attualmente in circolazione per gli utenti Android. Il suo funzionamento invisibile, la capacità di gestire da remoto ogni funzione del telefono e l’inserimento strategico di contatti falsi nella rubrica ne fanno un malware particolarmente insidioso. In un contesto in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita quotidiana, proteggersi significa anche rifiutare qualsiasi scorciatoia: evitare store alternativi, aggiornare i dispositivi, controllare ogni link. Solo così si può ridurre il rischio di vedere il proprio conto svuotato da un attacco invisibile ma devastante.

Riassumendo.