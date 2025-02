Tanti soldi a Sanremo… e che macchine, ecco cosa guidano i cantanti

Ci ha fatto compagnia per quasi una settimana, ma la scia di gossip che si porta dietro non è ancora esaurita. Il Festival di Sanremo non è solo una celebrazione della musica, ma anche un evento in cui gli artisti mostrano il loro stile personale, inclusa la scelta delle automobili. Le auto guidate dai cantanti in gara spesso riflettono il loro carattere e il loro stile di vita, spaziando dal lusso all’ecosostenibilità.

Sanremo e il legame tra artisti e motori

Dopo aver visto quanto ci guadagna la città, spostiamo ora l’attenzione sui motori. Alcuni cantanti optano per auto di lusso e ad alte prestazioni, mentre altri preferiscono veicoli più pratici e sostenibili.

Fedez, noto per il suo stile di vita esclusivo, ha spesso sfoggiato supercar come la Lamborghini Aventador e la Ferrari 488 Pista. Queste scelte evidenziano la sua passione per la velocità e il design sofisticato. Allo stesso modo, Stash, il frontman dei The Kolors, ha una predilezione per le auto sportive e di grande impatto, recentemente associandosi alla Ferrari Purosangue, un SUV che unisce lusso e potenza.

Dall’altro lato, ci sono artisti che scelgono soluzioni più contenute e funzionali. Elodie, ad esempio, ha dimostrato di apprezzare la Smart ForFour, un’auto compatta che le permette di muoversi con agilità nelle città. Questo tipo di scelta rispecchia uno stile di vita più pratico e meno orientato al lusso sfrenato. Achille Lauro, sempre attento a stupire il pubblico con le sue scelte stilistiche, non si limita solo a look eccentrici sul palco, ma applica la stessa filosofia anche alle auto che guida.

Le sue scelte spesso cadono su veicoli vintage rivisitati, combinando il fascino del passato con un tocco di modernità.

Sanremo 2025 e il ruolo dell’innovazione nel mondo dell’auto

Quest’anno il Festival di Sanremo ha evidenziato una crescente attenzione verso la mobilità sostenibile. Clara, una delle voci emergenti del panorama musicale italiano, ha scelto di affidarsi a CUPRA per il suo arrivo alla kermesse ligure. La cantante ha infatti raggiunto il Festival a bordo della CUPRA Terramar, un SUV ibrido che rappresenta un punto d’incontro tra innovazione e rispetto ambientale. Questo modello, ancora poco diffuso nel mercato, sta già attirando l’attenzione per il suo design dinamico e per le prestazioni efficienti, segnando una tendenza verso la sostenibilità anche tra i protagonisti della musica.

Suzuki, sponsor ufficiale di Sanremo per il dodicesimo anno consecutivo, ha ulteriormente consolidato il legame tra il festival e l’industria automobilistica. Il modello S-Cross Hybrid è stato l’auto ufficiale della manifestazione, contribuendo a diffondere un messaggio di innovazione e riduzione dell’impatto ambientale. Il coinvolgimento di marchi automobilistici all’interno di un evento come Sanremo evidenzia come il settore musicale e quello dell’auto siano sempre più interconnessi.

Quanto costa muoversi in grande stile al Festival di Sanremo?

Le auto dei cantanti di Sanremo 2025 non sono solo un simbolo di status, ma rappresentano anche investimenti di alto livello.

La Ferrari Purosangue di Stash ha un prezzo di listino che supera i 390.000 euro, mentre la Lamborghini Aventador di Fedez ha un valore che parte da circa 430.000 euro. All’estremo opposto, la Smart ForFour di Elodie è una scelta decisamente più economica, con un prezzo che si aggira tra i 18.000 e i 25.000 euro a seconda delle personalizzazioni. La CUPRA Terramar, con il suo motore ibrido, si posiziona in una fascia intermedia, offrendo prestazioni elevate a un costo più contenuto rispetto alle supercar.

L’incasso legato alla presenza dei brand automobilistici a Sanremo non è da sottovalutare. I contratti di sponsorizzazione e la visibilità garantita ai marchi auto durante la settimana sanremese rappresentano un valore economico considerevole. Suzuki, ad esempio, investe ogni anno cifre importanti per mantenere il suo ruolo di partner ufficiale, garantendosi una copertura mediatica unica in Italia. CUPRA, con la sua strategia di marketing legata ai giovani artisti, punta a rafforzare la sua presenza tra un pubblico dinamico e attento all’innovazione.

Sanremo 2025 ha dimostrato ancora una volta come la musica e il mondo delle auto siano strettamente legati. Le scelte dei cantanti non sono solo una questione di estetica, ma raccontano anche storie di successo, personalità e impegno verso l’innovazione. Dai bolidi di lusso alla crescente attenzione per la mobilità sostenibile, il Festival si conferma un evento in grado di dettare tendenze non solo in ambito musicale, ma anche nel settore automobilistico. Gli appassionati di motori e di musica possono trovare in Sanremo un perfetto punto di incontro tra queste due passioni, osservando come gli artisti scelgono di rappresentarsi anche attraverso le quattro ruote.

Riassumendo.