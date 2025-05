Ci sono occasioni propizie per milioni di contribuenti in Italia che andrebbero colte al volo. Perché altrimenti a rimetterci sarebbe sempre il contribuente stesso. Che di fatto perderebbe dei soldi. Oggi un’occasione propizia è quella che può tornare utile da sfruttare da parte di famiglie che sono dentro il perimetro dell’Assegno Unico. Sia famiglie che hanno avuto un lieto evento di frequente, cioè la nascita di un figlio in questo 2025, e sia chi prende già l’Assegno Unico sui figli, ma ha dimenticato di fare una cosa oppure l’ha fatta male. La possibilità che è attiva adesso ma che presto non lo sarà più riguarda l’Assegno Unico e Universale sui figli a carico fino a 21 anni e gli eventuali arretrati che è possibile percepire per tutti i mesi del 2025 già trascorsi. La data da segnare in rosso sul calendario è il 30 giugno 2025. Oltre la quale si può dire addio agli arretrati dell’Assegno Unico.

Sull’Assegno Unico con una domanda ecco come recuperare tutti gli arretrati

Ci sono due casi che possono portare alla necessità di adoperarsi quanto prima per evitare perdite economiche anche ingenti per le famiglie. Il primo caso è quello di una famiglia che, nonostante la nascita del figlio, non ha ancora chiesto l’Assegno Unico. Una cosa a cui adesso si può porre rimedio senza perdite. ma che dopo il 30 giugno, potrà essere risolta, ma i mesi passati finiscono con il diventare irrecuperabili. Infatti entro il 30 giugno è possibile presentare domanda di Assegno Unico per ottenere ciò che spetta a partire dalla data di nascita del figlio (anzi, dal settimo mese di gestazione, se questo ricade nel 2025).

Chi non ha presentato ancora domanda potrà farlo entro il 30 giugno per recuperare tutti i mesi arretrati. Infatti la domanda andrebbe presentata entro 4 mesi dal lieto evento. O in alternativa entro il 30 giugno dello stesso anno. In modo tale da recuperare tutti gli arretrati dell’Assegno Unico.

ISEE ma non solo, ecco perché entro il 30 giugno si possono recuperare arretrati sull’Assegno Unico

Il secondo caso che potrebbe portare allo stesso modo a recuperare gli arretrati dell’Assegno Unico riguarda l’ISEE. Come diciamo sempre, per l’Assegno Unico l’ISEE è importante ma non definitivo per il diritto alla prestazione. Nel senso che anche senza ISEE, basta presentare la domanda e l’Assegno Unico si può prendere lo stesso. Solo che in quest’ultimo caso si prende la cifra minima prevista che è appannaggio appunto di soggetti che non hanno un ISEE in corso di validità o che lo hanno ma è più alto dell’importo soglia previsto. Nel dettaglio infatti l’Assegno Unico prevede un importo a scalare dal massimo al minimo in base all’ISEE. E nel 2025 200,99 euro a figlio minore spettano per chi ha un ISEE non superiore a 17.227,33 euro. Invece per chi ha un ISEE più alto l’Assegno Unico decresce fino ad arrivare a 57,45 euro a figlio minore al mese, per famiglie che hanno un ISEE superiore a 45.574,96 euro o come detto, famiglie che sono senza un ISEE in corso di validità.

La guida e i correttivi per non perdere soldi

Evidente che chi non ha ancora presentato la DSU e quindi non ha un ISEE in corso di validità, prende l’importo minimo di Assegno Unico. E lo stesso accade a chi ha un ISEE ma con difformità e omissioni. Che tradotto in termini pratici, significa avere un ISEE non valido. Come detto nel paragrafo precedente, anche in questo caso la data del 30 giugno è fondamentale. Perché consente a chi ha preso per tutti i mesi del 2025 un Assegno Unico inferiore a quello spettante, di correre ai ripari. Presentando la DSU entro fine giugno e ottenendo l’ISEE, ecco che si può arrivare a prendere ciò che effettivamente si doveva prendere. Compreso gli arretrati dell’Assegno Unico dal mese di gennaio 2025 ad oggi. Per l’Assegno Unico infatti la DSU andrebbe rinnovata entro il 28 febbraio dell’anno in corso. Ma c’è la già citata salvaguardia degli arretrati che consente di risolvere il tutto senza danni entro il 30 giugno 2025. Chi non adempie per tempo, a partire dal primo luglio perde gli arretrati. Ed i nuovi importi di Assegno Unico varrebbero solo per i mesi successivi all’adempimento.