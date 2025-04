Siamo ad aprile ed è già stata annunciata l’auto dell’anno, quanto ha incassato?

Il 2025 è iniziato da pochi mesi, ma nel mondo dei motori i giochi sembrano già fatti: è stata annunciata l’auto dell’anno, e il titolo va alla Kia EV3, un SUV compatto elettrico che ha conquistato pubblico e critica. La scelta è stata accolta con entusiasmo da appassionati ed esperti del settore, ma sorge spontanea una domanda: quanto ha già incassato questo modello?

Kia EV3 è l’auto dell’anno 2025: ecco perché ha vinto

La Kia EV3 è un SUV 100% elettrico che ha sorpreso per il suo mix di tecnologia, design e prezzo competitivo. Lunga circa 4,3 metri, con un’estetica audace ispirata alla sorella maggiore EV9, la EV3 promette di essere un punto di svolta nella mobilità sostenibile.

Il premio come “Auto dell’anno” arriva grazie a diversi fattori:

l’autonomia fino a 500 km con una sola carica

gli interni digitalizzati con doppio schermo panoramico

l’equilibrio tra performance, comfort e accessibilità

il design innovativo ma pratico per la guida urbana

A tutto ciò si aggiunge un sistema di ricarica veloce e un prezzo di partenza stimato sotto i 30.000 euro, che la rende competitiva anche rispetto a modelli termici.

Quanto ha incassato la Kia EV3 fino ad aprile 2025

Al momento, la Kia EV3 non è ancora ufficialmente in commercio, ma le prenotazioni sono già aperte in diversi paesi, e i numeri sono promettenti. Secondo stime del settore, le prenotazioni in Europa e Corea del Sud hanno già superato le 40.000 unità in meno di tre mesi. Considerando un prezzo medio di 35.000 euro (tra versioni base e top di gamma), possiamo stimare che la Kia EV3 abbia già generato un volume potenziale di ordini superiore a 1,4 miliardi di euro.

Naturalmente, si tratta di incassi virtuali, basati su prenotazioni e non su vendite concluse. Tuttavia, in un mercato dove l’interesse anticipato vale oro, questi numeri sono un segnale fortissimo. In più, la casa coreana prevede una produzione su larga scala con inizio delle consegne nel secondo semestre del 2025, il che potrebbe portare gli incassi reali a superare i 3 miliardi entro fine anno.

Un successo strategico per Kia e per l’elettrico compatto

La nomina dell’EV3 come auto dell’anno non è solo un riconoscimento per il modello in sé, ma anche una dichiarazione d’intenti da parte dell’industria. Il futuro dell’auto passa per l’elettrico accessibile, e Kia sembra aver trovato la formula giusta: prezzo contenuto, look distintivo, autonomia reale, e un’esperienza utente connessa.

L’EV3 punta direttamente al cuore del mercato europeo, dove i SUV compatti dominano da anni e dove la transizione elettrica richiede ancora soluzioni convincenti per il grande pubblico. Con questo modello, Kia spera di replicare il successo della EV6 e posizionarsi tra i leader della nuova generazione elettrica, sfidando giganti come Tesla, Volkswagen e BYD.

