Scuola, ecco il riscatto della laurea low cost a 900 euro: pensione possibile già a 61 anni?

Una nuova proposta di legge depositata al Senato intende rivoluzionare l’accesso alla pensione per il personale scolastico, introducendo un’agevolazione significativa per il riscatto della laurea nella scuola.

Il disegno di legge, promosso dalla senatrice Carmela Bucalo, si propone di ridurre drasticamente i costi attualmente richiesti per valorizzare a fini pensionistici gli anni universitari. Una misura che potrebbe interessare fino a 1,2 milioni di lavoratori del comparto istruzione e ricerca, offrendo loro la possibilità di lasciare il servizio prima del previsto.

Una svolta per la scuola: costi ridotti per il riscatto della laurea

Il cuore del provvedimento risiede nella riduzione del costo per il riscatto della laurea, fissato simbolicamente a 900 euro per ciascun anno universitario, per un massimo di cinque anni.

Questo importo è notevolmente inferiore rispetto agli attuali oneri stimati dall’INPS: oggi, riscattare un solo anno può costare oltre 6.000 euro, con un totale che facilmente supera i 30.000 euro per un intero percorso accademico. La proposta prevede quindi un’aliquota agevolata del 5%, con la quasi totalità della spesa coperta dallo Stato.

Questa formula di riscatto agevolato non rappresenta un’eccezione assoluta nel panorama previdenziale italiano. In passato, misure analoghe sono state adottate, ad esempio, per gli ufficiali delle forze armate. L’estensione al personale della scuola riflette la volontà di riconoscere il valore dell’alta formazione universitaria e il ruolo centrale che essa gioca nell’accesso e nella permanenza nelle professioni educative.

Chi potrebbe beneficiare della misura

La proposta di legge non si rivolge esclusivamente ai docenti. Al contrario, l’iniziativa intende abbracciare tutte le figure professionali del mondo scolastico e accademico.

Sono inclusi, infatti, non solo gli insegnanti, ma anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), così come gli impiegati in università, accademie, conservatori ed enti di ricerca.

Un punto interessante del testo è l’inclusione anche dei lavoratori a tempo determinato e persino di coloro che al momento risultano temporaneamente non occupati , purché abbiano svolto incarichi nei settori menzionati. Questa apertura mira a coinvolgere l’intero comparto, riconoscendo che la qualificazione universitaria è diventata, ormai, un prerequisito essenziale anche per i ruoli non direttamente legati alla didattica.

Un passo verso una pensione anticipata

L’obiettivo strategico di questa proposta legislativa è offrire una via di uscita anticipata dal lavoro a una categoria spesso sottoposta a forti carichi emotivi e fisici. Il burnout, infatti, è un fenomeno particolarmente diffuso tra gli insegnanti e il personale scolastico, soggetti ad un’intensa pressione professionale e relazionale. Secondo il sindacato Anief , che ha sostenuto la causa con una petizione capace di raccogliere 120.000 firme , questa misura rappresenta una risposta concreta a un disagio reale e crescente.

Il riscatto della laurea a condizioni vantaggiose permetterebbe, in base agli anni riscattati, di accedere alla pensione già a partire dai 61 anni, aprendo una finestra anticipata rispetto alle attuali soglie di pensionamento. Questo non solo favorirebbe il benessere psicofisico del personale, ma consentirebbe anche un ricambio generazionale più fluido e dinamico all’interno del sistema educativo.

Riscatto della laurea agevolato: investimento per il futuro della scuola

Sebbene l’intervento comporti un impegno economico da parte dello Stato, i suoi sostenitori lo comportano un investimento a lungo termine . La possibilità di riscatto agevolato degli anni di laurea non solo valorizza il percorso formativo del personale, ma contribuisce a una gestione più sostenibile della forza lavoro nel settore istruzione e ricerca.

Inoltre, in un momento in cui la scuola italiana fatica ad attrarre e trattenere nuovi professionisti, un sistema pensionistico più flessibile e accessibile potrebbe rappresentare un incentivo strategico per intraprendere la carriera nell’insegnamento o nelle strutture accademiche. Offrire prospettive di uscita più umane e dignitose può diventare un elemento chiave per ridare slancio e appeal a professioni fondamentali per la crescita culturale del Paese.

Un percorso ancora in via di definizione

Nonostante l’entusiasmo attorno alla proposta, il disegno di legge si trova ancora nella sua fase iniziale di discussione parlamentare. Sarà quindi necessario un iter legislativo, che potrebbe subire modifiche o integrazioni prima dell’eventuale approvazione definitiva.

Tuttavia, il forte consenso raccolto tra gli operatori del settore, unito al precedente di altri comparti della pubblica amministrazione già interessati da formule simili, fa ben sperare sulla possibilità che la misura venga accolta positivamente.

Considerazioni finali sul riscatto della laurea low cost

Il tema del riscatto della laurea continua a rappresentare un nodo cruciale nel rapporto tra istruzione e previdenza. La proposta di legge presentata in Senato introduce un modello innovativo, che tenta di riequilibrare il sistema riconoscendo il valore dell’istruzione universitaria e al contempo rispondendo alle difficoltà di una categoria chiave per il Paese.

Se approvata, la misura potrà tradursi in una concreta opportunità di pensionamento anticipato per una larga fetta del personale scolastico, riducendo gli effetti dell’usura professionale e aprendo nuovi spazi per il ricambio nel settore. In attesa degli sviluppi legislativi, il dibattito si fa sempre più acceso, segno di quanto sia sentita l’esigenza di una riforma strutturale anche in ambito previdenziale per il mondo dell’istruzione.

