Riammissione alla rottamazione delle cartelle: meglio attendere la quinquies (opportunità e vantaggi)?

Il panorama fiscale italiano si arricchisce di nuove opportunità per i contribuenti desiderosi di regolarizzare la propria posizione tributaria.

Il Decreto Milleproroghe 2025 post conversione in legge introduce la riammissione alla rottamazione-quater per coloro che ne erano decaduti entro il 31 dicembre 2024, offrendo una seconda chance per beneficiare delle agevolazioni previste.

Contemporaneamente, è emersa la proposta di una nuova rottamazione, la cosiddetta “rottamazione quinquies”, che mira a estendere ulteriormente le opportunità di definizione agevolata dei debiti fiscali.

In questo contesto, sorge la domanda: è più conveniente aderire alla riammissione della rottamazione-quater o attendere l’eventuale introduzione della rottamazione quinquies?

Riammissione alla rottamazione-quater: opportunità e scadenze

La riammissione alla rottamazione-quater consente ai contribuenti che avevano aderito nel 2023 alla definizione agevolata ma erano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate, di rientrare nella procedura.

Per beneficiare di questa opportunità, è necessario presentare una nuova istanza entro il 30 aprile 2025. La riapertura della rottamazione quater ha effetti su ipoteche e pignoramenti.

A breve, una volta che la legge di conversione del DL Milleproroghe sarà in Gazzetta Ufficiale, l’ADER pubblicherà i modelli per presentare domanda.

Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2025. Oppure in un massimo di dieci rate consecutive, con scadenze specifiche nel corso dell’anno.

Chi invece è in regola con i pagamenti, quindi non è interessato dalla riapertura della sanatoria, per mantenere i benefici della definizione agevolata, dovrà effettuare il versamento della settima rata della rottamazione entro il 5 marzo 2025.

Rottamazione quinquies: caratteristiche e vantaggi

La proposta di rottamazione quinquies mira a offrire una nuova possibilità di definizione agevolata dei debiti fiscali, estendendo la platea dei beneficiari e introducendo condizioni favorevoli.

In linea con l’attuale rottamazione.

Tra le principali caratteristiche della rottamazione quinquies si annoverano:

Estensione della platea dei beneficiari: la possibilità di includere debiti fiscali affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023, ampliando così il numero di contribuenti che possono accedere alla definizione agevolata.

Dilazione dei pagamenti: la possibilità di suddividere l’importo dovuto in un massimo di 120 rate mensili, con una maggiore tolleranza per i ritardi nei versamenti, rispetto alle precedenti edizioni della rottamazione.

Eliminazione di sanzioni e interessi: la possibilità di estinguere i debiti fiscali versando esclusivamente il capitale dovuto, senza l’aggiunta di sanzioni, interessi o aggio di riscossione.

Considerazioni per i contribuenti: rientrare nella rottamazione-quater o attendere la rottamazione quinquies?

La decisione di aderire alla riammissione della rottamazione-quater o di attendere l’eventuale introduzione della rottamazione quinquies dipende da diversi fattori, tra cui:

tempistiche : la riammissione alla rottamazione-quater richiede la presentazione dell’istanza entro il 30 aprile 2025 , con scadenze di pagamento già definite. Al contrario, la rottamazione quinquies è ancora in fase di proposta e potrebbe richiedere tempi più lunghi per l’approvazione e l’entrata in vigore.

: la riammissione alla rottamazione-quater richiede la presentazione dell’istanza entro il , con scadenze di pagamento già definite. Al contrario, la rottamazione quinquies è ancora in fase di proposta e potrebbe richiedere tempi più lunghi per l’approvazione e l’entrata in vigore. Condizioni economiche : la possibilità di dilazionare i pagamenti in un massimo di 120 rate mensili nella rottamazione quinquies potrebbe risultare più favorevole per i contribuenti con difficoltà economiche, offrendo una maggiore flessibilità nei pagamenti.

: la possibilità di dilazionare i pagamenti in un massimo di 120 rate mensili nella rottamazione quinquies potrebbe risultare più favorevole per i contribuenti con difficoltà economiche, offrendo una maggiore flessibilità nei pagamenti. Certainty normativa: la riammissione alla rottamazione-quater diventerà ufficiale a breve e le relative scadenze sono definite, offrendo maggiore certezza ai contribuenti. La rottamazione quinquies, essendo ancora in fase di proposta, potrebbe subire modifiche o ritardi nell’implementazione.

Inoltre, riprendere il treno della rottamazione-quater potrebbe essere cruciale per evitare o bloccare pignoramenti ed ipoteche.

Conclusione

In sintesi, la riammissione alla rottamazione-quater rappresenta un’opportunità concreta e immediata per i contribuenti che desiderano regolarizzare la propria posizione fiscale, con scadenze e condizioni già definite.

La rottamazione quinquies, pur offrendo potenziali vantaggi in termini di dilazione dei pagamenti e estensione della platea dei beneficiari, è ancora in fase di proposta e potrebbe richiedere tempi più lunghi per l’approvazione e l’entrata in vigore.

Pertanto, i contribuenti interessati dovrebbero valutare attentamente le proprie esigenze e condizioni economiche, considerando la possibilità di aderire alla riammissione della rottamazione-quater, pur mantenendo un monitoraggio attivo sull’evoluzione della proposta di rottamazione quinquies.

