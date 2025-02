Quanto si risparmia con il bonus psicologo e come averlo?

Il benessere mentale è una componente fondamentale della salute generale, ma spesso i costi delle sedute di psicoterapia rappresentano un ostacolo per chi necessita di supporto. Per agevolare l’accesso a questi servizi, il governo ha introdotto il bonus psicologo, una misura economica destinata a coprire parte delle spese per le sedute con professionisti privati. Il contributo è erogato in base al reddito del richiedente e mira a garantire un aiuto concreto a chi non può permettersi un supporto psicologico regolare.

Bonus psicologo, a quanto equivale?

L’importo del bonus varia in base all’ISEE del richiedente, con un tetto massimo stabilito per ogni fascia di reddito.

In particolare, chi presenta un ISEE inferiore ai 15.000 euro può beneficiare della somma più alta, mentre per le fasce di reddito superiori il contributo diminuisce progressivamente. Questo sistema permette di destinare maggiori risorse a chi si trova in condizioni economiche più difficili, senza escludere chi ha comunque necessità di un aiuto finanziario per accedere ai servizi di uno psicoterapeuta. La somma concessa può essere utilizzata esclusivamente per pagare sedute presso specialisti iscritti all’albo, garantendo così un servizio di qualità e professionalità certificata.

L’aspetto più rilevante di questa misura è il suo impatto concreto sul risparmio delle famiglie. In Italia, una seduta di psicoterapia può avere un costo che varia dai 60 ai 100 euro a seconda del professionista e della città in cui si svolge la consulenza. Grazie al bonus, una parte di questa spesa viene coperta, rendendo più accessibili percorsi di supporto che altrimenti potrebbero risultare proibitivi. La copertura per ogni seduta può arrivare fino a 50 euro, riducendo sensibilmente la quota a carico del paziente.

Questo si traduce in un risparmio significativo, soprattutto per chi necessita di un percorso terapeutico continuativo.

Come ottenere il bonus psicologo

L’accesso al bonus psicologo è regolato da una procedura telematica gestita dall’INPS, che apre periodicamente le domande per i beneficiari. Per fare richiesta, è necessario compilare un modulo online e fornire la documentazione relativa all’ISEE, in modo che il sistema possa calcolare l’importo spettante. Una volta ottenuta l’agevolazione, il beneficiario riceve un codice che potrà essere utilizzato direttamente presso lo specialista scelto, evitando così l’anticipo delle somme e semplificando la gestione amministrativa. L’iniziativa ha riscosso un grande successo negli anni precedenti, con un numero sempre crescente di richieste, segno che la necessità di un sostegno psicologico accessibile è sempre più sentita.

Uno dei punti di forza del bonus psicologo è la sua capacità di rispondere a un’esigenza reale, aggravata negli ultimi anni dalle conseguenze della pandemia e dalle difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando. Il benessere mentale è essenziale per affrontare le sfide quotidiane e il sostegno di un professionista può fare la differenza nel migliorare la qualità della vita di chi si trova in difficoltà. Inoltre, investire nella salute psicologica ha effetti positivi anche sul sistema sanitario generale, riducendo il rischio di sviluppare disturbi più gravi che richiederebbero interventi più complessi e costosi.

I requisiti per avere l’agevolazione

Nonostante i benefici evidenti, il bonus presenta alcune limitazioni, tra cui il numero di fondi disponibili, che spesso non è sufficiente a coprire tutte le richieste. In passato, molte persone sono rimaste escluse a causa dell’esaurimento delle risorse, rendendo necessaria una maggiore programmazione da parte delle istituzioni. Un’altra criticità riguarda la durata dell’incentivo, che attualmente non è strutturato come una misura permanente, ma viene finanziato anno per anno in base alle risorse disponibili. Per garantire un accesso continuativo alla psicoterapia, sarebbe utile stabilizzare il bonus e ampliarne il finanziamento, permettendo così a un numero maggiore di cittadini di beneficiarne. Ma quali sono i requisiti da soddisfare?

Residenza in Italia: il richiedente deve essere residente sul territorio nazionale.

ISEE inferiore a 50.000 euro: l’accesso al bonus è vincolato alla situazione economica del nucleo familiare.L’importo varia in base al reddito. 1.500 euro per ISEE fino a 15.000 euro, 1.000 euro per ISEE fino a 30.000 euro e 500 euro per ISEE fino a 50.000 euro. Domanda tramite INPS: la richiesta deve essere inoltrata attraverso il portale dell’INPS nei periodi di apertura stabiliti.

Utilizzo presso psicoterapeuti abilitati: il bonus può essere speso solo per sedute con professionisti iscritti all’albo degli psicoterapeuti.

L’iniziativa rappresenta un passo importante verso un maggiore riconoscimento della salute mentale come priorità pubblica. Il sostegno psicologico non dovrebbe essere un lusso riservato a chi può permetterselo, ma un diritto accessibile a tutti, soprattutto in un periodo storico in cui lo stress e le difficoltà economiche incidono profondamente sul benessere individuale. Per questo motivo, il bonus psicologo è una misura che, nonostante le criticità, merita di essere potenziata e resa più inclusiva, affinché il diritto alla cura non sia limitato dalle condizioni economiche di chi ne ha bisogno.

