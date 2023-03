Condizionatore, asciugacapelli e frigorifero che salasso in bolletta, ecco come risparmiare energia

Nonostante le tariffe del gas e della luce siano più basse, almeno per i clienti con contratto tutelato, grazie agli ultimi aggiornamenti Arera, le bollette sono sempre alte rispetto allo scorso anno. Per risparmiare energia, quindi, bisogna essere consapevoli che ci sono alcuni elettrodomestici che consumano di più.

Tra questi ci sono il condizionatore, l’asciugacapelli e il frigorifero. Gli ultimi due si usano con più frequenza, soprattutto il frigo mentre il condizionatore soprattutto quando fa caldo. Le ultime estati sono stati roventi per cui il suo utilizzo è stato ancora maggiore rispetto al passato. E la conseguenza qual è stata? Ovviamente bollette più alte. Considerati, però, i prezzi degli ultimi mesi, sarebbe opportuno cercare in tutti i modi di consumare meno, ecco come fare.

Ecco come risparmiare energia

È possibile fin da subito risparmiare energia seguendo questi consigli. Il primo è quello di sostituire le lampadine presenti in casa con quelle led a risparmio energetico.

In questo modo è possibile risparmiare fino a 32 kwh all’anno. Si devono poi utilizzare i dispositivi in modo intelligente: la lavatrice (ad esempio) va fatta a pieno carico e la sera se si ha una tariffa bioraria.

Inoltre sarebbe opportuno schermare le finestre e migliorare l’isolamento termico (il risparmio potrebbe arrivare a 30 kwh all’anno). E poi spegnere sempre gli elettrodomestici in standby (come il televisore) e luci quando si passa da una stanza all’altra. Il risparmio è di 130 kwh all’anno.

Infine si dovrebbero scegliere, per risparmiare energia fino a 150 kwh all’anno, elettrodomestici ad alto risparmio energetico.

Ma quanto consumano?

Il condizionatore, come detto, si utilizza solitamente durante l’estate e ultimamente per un lungo periodo perché già a maggio fa caldo ed esso si protrae fino a settembre.

Si stima che il consumo medio in un anno di tale elettrodomestico sia di 400 kwh con una spesa passata dai 118,80 euro del 2021 ai 264 euro del 2022. Per risparmiare energia con il condizionatore, il suggerimento è quello di sceglierne uno di classe non inferiore alla A. Inoltre di collocarlo in alto e non esagerare con il freddo.

È accesso tutto l’anno il frigorifero e secondo le stime la spesa è passata da 89,10 euro del 2021 ai 198 euro del 2022. Anche in questo caso, per risparmiare, è bene sceglierne uno di classe energetica superiore. Le dimensioni anche contano, è inutile acquistarne uno troppo grande se la famiglia è composta solo da due persone. Infine per consumare meno si dovrà posizionate in modo corretto e non aprire la porta di continuo, soprattutto in estate.

La spesa per l’asciugacapelli è passata invece, secondo i dati di Assoutenti che si riferiscono a una famiglia di tre persone, da 77,20 euro a 171,60 euro del 2022, una bella botta insomma. Ci sono trucchetti per risparmiare con quest’aggeggio: il primo è quello di tamponare bene la chioma con l’asciugamano prima di accenderlo. Così’ si eliminerà più acqua possibile e l’asciugatura sarà più veloce. L’altro consiglio sarà quello di asciugare i capelli in una stanza ben asciutta.

[email protected]