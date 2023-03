Bolletta del gas, arriva la nuova tariffa Arera: il prezzo scende ma bisogna essere cauti, ecco perché

È arrivato il nuovo aggiornamento Arera della tariffa gas per le famiglie in regime di mercato tutelato. Ebbene, dopo gennaio proseguirà anche a febbraio il calo della bolletta.

Si tratta di una buona notizia per tutti coloro che si sono ritrovati a pagare bollette a due o a tre cifre. Non si sa, però, quanto durerà la discesa dei prezzi perché a breve scadrà anche l’azzeramento degli oneri di sistema.

Intanto, per una famiglia in tutela, si registra una diminuzione del 13% della bolletta rispetto al mese scorso (gennaio) nel quale già c’era stata una decisa riduzione. Ecco maggiori dettagli.

La bolletta del gas

Nel mese di febbraio 2023, c’è stata una riduzione del 13% del prezzo del gas naturale (rispetto al mese precedente) per una famiglia tipo con consumi mensili di tale combustibile di 1400 metri cubi annui.

Per le tasche degli italiani è una notizia positiva perché nelle prossime settimane si potrebbe ricevere anche una bolletta meno cara per l’energia elettrica.

Una nota associazione dei consumatori ha infatti comunicato che anche le tariffe della luce scenderanno per il secondo semestre del 2023. E ciò avverrà grazie alla discesa dei prezzi sui mercati internazionali.

Le prossime bollette saranno quindi meno care ma la gioia potrebbe durare poco perché per la fine di marzo è previsto l’azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette che il Governo non vuole prorogare.

Se non verranno presi subito dei provvedimenti, quindi, la bolletta del gas ma anche quella della luce potrebbero salire nuovamente vanificando il calo delle materie prime al quale stiamo assistendo.

Per gli italiani si tratterebbe quindi di un nuovo salasso che in un momento come questo sarebbe una vera e propria doccia fredda.

L’aggiornamento

La componente del prezzo del gas applicata ai clienti che hanno un contratto in maggior tutela è aggiornata ogni mese dall’Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (Psv). Essa è pubblicata entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

A febbraio fortunatamente, la quotazione media all’ingrosso del prezzo del gas è più bassa rispetto a gennaio, esattamente di 56,87 euro/MWh. Significa che la bolletta sarà più bassa e in termini finali, compenserà quasi gli alti livelli di prezzo degli ultimi anni.

La spesa per una famiglia tipo per il gas nell’anno che parte da marzo 2022 a febbraio 2023 risulta essere di 1666,23 circa. Si tratta di +16% rispetto agli stessi mesi dell’anno antecedente. Ci sarà quindi un evidente risparmio al quale potrebbe aggiungersi, come detto, anche quello della luce.

Gli occhi però sono puntati ai giorni finali di marzo quando scadrà l’azzeramento degli oneri di sistema, che succederà? Il Governo si inventerà qualcosa? Staremo a vedere.

