Bonus Pc 500 euro: le ultime novità sulla procedura e aggiornamento operatori accreditati

Infratel, in vista della commercializzazione da parte degli operatori che ci sarà il 9 novembre prossimo, ha effettuato delle modifiche al manuale operativo per il Bonus Pc 500 euro. La Fase 1 per la fornitura di tablet o Pc e per i servizi di connettività, infatti, si avvicina ed Infratel per rendere tutto più semplice e non creare intoppi ha pubblicato un aggiornamento del manuale operativo in seguito alla segnalazione di alcune criticità. Ci sono solo alcuni chiarimenti rispetto alla versione precedente che resta valida a tutti gli effetti. Ecco allora le ultime novità sulla procedura per Bonus Pc 500 euro e l’aggiornamento degli operatori accreditati.

Aggiornamento procedura Bonus Pc 500 euro

Sul sito ufficiale Infratel viene comunicato che dopo il proficuo confronto con il MISE sono state pubblicate delle integrazioni del manuale operativo per risolvere delle potenziali criticità operative segnalate.

In primis è stato chiarito che i servizi di connettività devono disporre di una velocità di download almeno di 30 Mbit al secondo ed una di upload di almeno 15 Mbit al secondo. I livelli della banda minima, invece, saranno definiti secondo il modello della carta dei servizi corrispondente alle delibere dell’Agcom e definiti entro trenta giorni a seguito delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico con gli operatori registrati.

La seconda novità del Bonus Pc 500 euro è che, in via sperimentale, invece del sistema “Misura Internet” per i primi trenta giorni si potrà usare lo speed test Ookla. Quest’ultimo servirà a valutare le prestazioni della rete. Infine è comparsa una precisazione in merito ai tablet e ai Pc. Chi ne beneficerà acquisirà la proprietà del dispositivo trascorsi dodici mesi dall’attivazione del contratto.

Operatori accreditati Bonus Pc 500 euro: elenco aggiornato

Sul sito Infratel è comparso inoltre l’aggiornamento degli operatori accreditati per il Bonus Pc 500 euro e tra questi c’è anche WindTre mentre manca ancora Vodafone nonostante abbia già predisposto una pagina informativa sul bonus.

Gli operatori attualmente accreditati per il bonus sono: AX3 Holding, Bbbell, Cilento TLC, Fastnet, Fly Network, Informatica System, Intercom, Interfibra, Isiline, Macrotel Italia, [email protected], Mediatelco, Nexim Italia, NoiNet, Sicilink, Sinergia Telecomunication, Speednet, Springo, Caligiuri Roberto, Techdigital, TIM, Tiscali, WindTre, Fidoka, Spadhausen, WT, PSA, Airnetwork, MyNet, Global Com Basilicata, Heronet, TNET Servizi e Hal Service.

