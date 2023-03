Bollette luce e gas troppo alte? Ecco alcuni accorgimenti per risparmiare in cucina

Ultimamente non si fa altro che parlare di risparmio energetico ma non tutti sanno qual è il suo reale significato. Tale espressione sta ad indicare le buone pratiche ovvero tutti gli accorgimenti che è necessario prendere per preservare l’ambiente. Con tanti piccoli gesti quotidiani, infatti, il Pianeta ne può trarre notevoli benefici e non è il solo. Anche i consumatori possono trarre vantaggi in termini economici sulle bollette del gas e della luce che nell’ultimo biennio 2022-2023 hanno segnato rincari record.

Ma quali sono le azioni quotidiane che possiamo fare nel nostro piccolo per abbracciare uno stile di vita più sostenibile? Ecco alcuni esempi facilmente replicabili.

Non sprecare, ecco come fare

Per evitare di ricevere bollette di luce e gas alle stelle, si può limitare al massimo il consumo di gas ed energia in primis in cucina, ma come? L’Anci lo ha chiesto alla food blogger Eva D’Antonio che ha diramato alcuni suggerimenti. Tra questi c’è quello di ottimizzare al meglio l’utilizzo del forno. Come tutti sapranno, si tratta di uno degli elettrodomestici che consuma di più e proprio per questo il suggerimento è quello di cuocere più pietanze contemporaneamente.

Ricordiamo inoltre che il forno tiene la temperatura anche nei venti minuti dopo lo spegnimento per cui sarà possibile spegnerlo prima e sfruttare il calore residuo per terminare la cottura. Tale espediente per risparmiare vale anche per la cottura tradizionale purché avvenga con coperchio dopo aver spento il fornello.

Per risparmiare sul forno, inoltre, non si dovrà mai aprire quest’ultimo mentre il cibo sta cuocendo perché si disperderà ogni volta il 20% del calore.

Un altro suggerimento sarà quello di ricorrere, laddove possibile, alla cottura a vapore o alla vasocottura che è attuabile anche nel microonde con cestelli sovrapposti.

Gli altri accorgimenti da mettere in pratica

Per preservare l’ambiente e risparmiare sulle bollette di luce e gas, un altro semplice accorgimento è quello di sostituire le vecchie lampadine con quelle a Led che fanno risparmiare (alle volte) fino al 70%. È molto importante, inoltre, non lasciare mai gli elettrodomestici in stand by. Proprio per questo l’ideale sarebbe di collegare una ciabatta così da spegnere tutti i dispositivi insieme. Bisognerà poi prediligere la doccia al bagno e stare sotto quest’ultima non più di 5 minuti, meglio a temperatura media e non bollente.

Per risparmiare con gli elettrodomestici, poi, sarà necessario optare per quelli ad alta efficienza energetica. Chi ne ha di vecchi, quindi, dovrebbe valutare di cambiarli. A tale proposito, un consiglio sarà quello di approfittare delle tante offerte presenti sui volantini pubblicitari di tante catene.

Inoltre, chi può, sempre per una questione di costi che poi però si ammortizzano, dovrebbe puntare sulle fonti di energia rinnovabile come i pannelli fotovoltaici o solari sul tetto o sul balcone.

Con questi piccoli accorgimenti non solo si risparmierà sulle bollette di luce e gas ma si darà un piccolo contributo per preservare l’ambiente.

