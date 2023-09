5 conti deposito con tassi di interesse fino al 6%: settembre inizia con il botto, battono l’inflazione?

I conti deposito sono sempre più apprezzati dagli italiani per la loro combinazione di sicurezza, liquidità e facilità d’uso. In più, ultimamente, piacciono molto anche per l’aggiornamento dei tassi di interesse atto a contrastare l’inflazione. Hanno anche un altro punto di forza per il quale è cresciuto il coinvolgimento nei loro confronti. A differenza di molti altri strumenti finanziari, come azioni o investimenti immobiliari, infatti, sono generalmente a basso rischio di perdita di capitale. Questo li rende attraenti per coloro che desiderano preservare il proprio capitale senza che si assumano rischi significativi. Ma vediamo quali sono, in questa metà di settembre, cinque tra i migliori conti sul mercato con tassi di interesse che arrivano fino al 6%.

Tra i migliori ce n’è uno con rendimento fino al 6%

Offre un tasso di interesse fino al 6% anche a settembre 2023 il conto deposito vincolato di Smart Bank. Il rendimento effettivo annuo lordo è il seguente: 4% dopo 1 anno, 4,5% dopo 2 anni, 5% dopo 3 anni, 5,5% dopo 4 anni e 6% dopo 5 anni.

La sottoscrizione è possibile fino al prossimo 4 ottobre mentre la data di emissione è il 6 di ottobre. In quest’ultima data, la banca pagherà ogni anno l’interesse maturato e poi avrà anche la facoltà di decidere se mantenere in essere il prodotto o se ripagare il cliente degli interessi maturati e della somma investita.

Nei giorni scorsi ha debuttato anche il nuovo conto deposito di Illimity Bank con un tasso di interesse che arriva fino al 5,3%. La linea non svincolabile per i clienti Premium offre i seguenti rendimenti lordi: 1,50% dopo 6 mesi, 3,50% dopo 12 mesi, 3,75% dopo 18 mesi, 4,50% dopo 24 mesi e 5,30% dopo 36, 48 e 60 mesi. La linea svincolabile, invece, offre l’1,00% dopo 6 mesi, il 2,50% dopo 12mesi, il 2,75% dopo 18 mesi, il 3,50% dopo 24mesi e il 4,50% dopo 36, 48 e 60 mesi.

Il tasso di interesse del conto deposito Classic svincolabile è invece il seguente: 0,80% dopo 6 mesi, 2,25% dopo 12 mesi, 2,50% dopo 18 mesi, del 3,25% dopo 24mesi e del 4,00% dopo 36, 48 e 60 mesi. Infine il rendimento di quello non svincolabile Classic è il seguente: 1,30% dopo 6 mesi, 3,25% dopo 12mesi, 3,50% dopo 18 mesi, 4,00% dopo 24mesi e 4,80% dopo 36, 48 e 60 mesi.

Non solo conti deposto di Smart Bank e banca Illimity, c’è anche quello di Cherry Bank che offre un rendimento discreto. L’opzione vincolata offre un interesse lordo del 4% dopo 6 mesi, del 4,75% dopo 12, 18 e 24 mesi, del 4,80% dopo 36 e 48 mesi e del 5% dopo 60 mesi. La soluzione svincolabile (Cherry Box) offre un tasso del 3,50% (lordo) dopo 4, 12, 24, 36, 48 e 60 mesi.

Nella lista figura anche il deposito BBVA flessibile che offre un rendimento del 5% lordo per dodici mesi. Se si cancella prima, si ha diritto a un interesse garantito dell’1%. Tale prodotto non ha costi di apertura, di gestione o di cancellazione. Per accedere ad esso si deve aprire il conto corrente BBVA che offre tra i tassi di interesse più alti del momento (4%).

Chiudiamo con il conto deposito di banca Cf+ che con la linea non svincolabile offre un tasso lordo del 4,5% dopo 6 e 12 mesi, del 4,30% dopo 36 mesi e del 4,35% dopo 48 e 60 mesi. L’altra linea ovvero la svincolabile, invece, garantisce un rendimento annuo lordo del 3,25% dopo 6 mesi e del 3,50% dopo 12, 36, 48 e 60 mesi.

Riassumendo…

1. Gli italiani apprezzano sempre più i conti deposito grazie all’ultimo aggiornamento (al rialzo) dei tassi di interesse

2. Tra i migliori c’è quello di Smart Bank con rendimento annuo che arriva al 6% (lordo)

3. Ci sono poi quelli di Illimity Bank (tasso lordo fino al 5,3%), Cherry Bank (fino al 5%), BBVA fino al 5% e di banca CF+ fino al 4,50%.

