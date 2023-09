Lasciare i propri soldi depositati sul conto corrente è una scelta giusta? Per gli esperti no e la colpa è dell’inflazione a causa della quale i risparmiatori vedono progressivamente svalutato quello che erano riusciti a mettere da parte con tanta fatica. Ecco un esempio: se oggi con 10 euro si riescono ad acquistare dieci pacchi di pasta tra 20 anni con lo stesso denaro si potranno acquistare solo 2 pacchi di pasta (se l’inflazione sarà del 2% all’anno) e 5 e mezzo se sarà al 3%. La possibilità per difendersi da tale tassa (che viene definita una vera e propria patrimoniale) c’è ed è investire. La buona notizia è che anche per il mese di settembre si potrà ricevere un tasso di interesse al 6% grazie a questo prodotto, Vediamo qual è.

Il rendimento superbo

Al di là del tasso di interesse che negli ultimi mesi è diventato molto competitivo, fino al 6%, il conto deposito è tornato a piacere molto ai risparmiatori per la sicurezza.

È garantito infatti dal Fidt che è il Fondo di Tutela dei Depositi che assicura il rimborso delle somme investite fino a 100 mila euro a depositante. Ricordiamo che tutte le banche italiane sono tenute ad aderire a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti che sono stati designati e riconosciuti nel nostro paese. Tale adesione è fondamentale per esercitare l’attività bancaria.

In Italia vi sono due sistemi di garanzia dei depositi: c’è il Fidt del quale abbiamo appena parlato e il Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Tornando al Fidt, la garanzia offerta ovvero il rimborso fino a 100 mila euro a depositante, in caso la banca sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, è estesa anche alle persone giuridiche.

Tasso di interesse fino al 6% anche settembre: ecco con quale prodotto di investimento

Si applicano, però, le esclusioni alla garanzia di cui articolo 22 del comma 33 dello Statuto.

Smart Bank ha rilanciato il conto deposito vincolato di cinque anni dal tasso di interesse stellare così come avvenuto ad agosto che arriva al 6%. Questo conto offre un rendimento lordo annuo del 4% il primo anno, del 4,5% il secondo anno , il 5% il terzo anno, il 5,5% il quarto anno e il 6% il quinto anno. È possibile bonificare la somma da vincolare fino al 4 ottobre mentre la data di emissione del deposito è il 6 ottobre, giorni in cui ogni anno la banca pagherà l’interesse. A tale data, però, Smart Bank potrà anche decidere di non mantenere il prodotto e ripagare il cliente degli interessi maturarti e della somma investita. Ovviamente il rischio sarà quello di non poter reinvestire il capitale rimborsato in anticipo per il tempo residuo alla scadenza del medesimo. Tale conto, fino a 100 mila euro, infine, sarà protetto dal Fidt.

C’è un altro conto deposito che offre un tasso di interesse discreto ed è quello di Cherry Bank. Grazie a esso si ha la possibilità di far crescere i propri risparmi scegliendo tra sette scadenza. Dopo sei mesi si guadagna il 4% lordo annuo, dopo dodici-diciotto e ventiquattro il 4,75%, dopo ventiquattro-trentasei il 4,80% e dopo sessanta mesi il 5%.

