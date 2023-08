Il conto deposito è uno strumento di risparmio/investimento tornato molto popolare negli ultimi mesi. Il motivo è che i rendimenti sono più che raddoppiati per cui sempre più persone lo scelgono.

Si tratta di uno strumento ideale se si desidera sottoscrivere un prodotto sicuro (nella maggior parte dei casi) in quanto è garantito dal Fidt ovvero dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che tutela i depositi dei correntisti fino a 100 mila euro a depositante.

I rendimenti offerti dal conto deposito non faranno di certo diventare ricchi ma almeno aiuteranno a proteggere in parte i propri risparmi (tenuti fermi sul conto corrente) dall’inflazione.

Ma qual è il conto che offre un tasso di interesse stellare che arriva fino al 6%?

Come registrarsi per sottoscrivere il deposito dal tasso stellare?

Il conto deposito che offre il tasso su indicato, che arriva fino al 6% lordo, è quello di Smart Bank. Per la sottoscrizione di tale deposito o delle altre soluzioni proposte servirà creare un profilo e selezionare quello che si preferisce.

Facendo tale operazione si troverà anche la documentazione necessaria per decidere quale opzione di accantonamento scegliere. Il primo step da compiere sarà quello di registrarsi a Otter+ che è la piattaforma digitale di Smart Bank grazie alla quale si potrà creare il proprio profilo e selezionare il conto.

Per effettuare tale operazione si dovranno tenere a portata di mano i seguenti documenti: la carta di identità, il passaporto o la patente. Inoltre servirà una foto selfie ovvero quella del proprio viso insieme al documento di identità che dovrà essere leggibile e tenuto tra le mani. Sarà necessario anche il codice fiscale nonché un numero di cellulare in quanto quest’ultimo dovrà essere riconosciuto mediante codice Otp.

Ultima chiamata per il conto deposito che offre un tasso di interesse stellare al 6%

Infine si dovrà effettuare un bonifico da un conto a se intestato.

Il conto deposito di Smart Bank si potrà sottoscrivere fino al 6 settembre, data ultima per bonificare la somma desiderata da vincolare. Tale deposito, come detto, offrirà dei tassi di interesse stellari e incrementali.

Essi saranno del 4% al termine del primo anno, del 4,5% alla fine del secondo e del 5% alla fine del terzo. Inoltre del 5,5% al termine del quarto anno e del 6% annuo lordo alla fine del quinto anno.

Per questo conto ci sarà un’unica data di emissione ovvero quella dell’8 settembre, giorno in cui ogni anno la banca pagherà l’interesse. Smart Bank sulla sua pagina ufficiale comunica però che l’8 settembre di ogni anno deciderà se mantenere il prodotto o se ripagare il cliente. In quest’ultimo caso si riceverà il capitale investito e gli interessi maturati. Il rischio, però, sarà quello di non avere la possibilità di investire nuovamente il capitale rimborsato con anticipo per il tempo residuo alla scadenza del medesimo.

I propri risparmi fino a 100 mila euro a depositante, infine, saranno protetti dal Fidt mentre l’imposto di bollo sarà a carico della banca.

Riassumendo…

1. Ancora qualche giorno a disposizione per sottoscrivere l’offerta di Smart Bank

2. Si potrà aprire un conto deposito contando su un tasso stellare fino al 6% (lordo)

3. Si tratta di un conto sicuro perché Smart Bank aderisce al Fidt.

[email protected]