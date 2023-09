I tassi di interesse più alti per i conti correnti e i conti deposito sono importanti per diversi motivi. Il primo è che i risparmiatori possono guadagnare di più dal proprio denaro parcheggiato mentre il secondo è che, grazie all’aumento, si può proteggere in parte il proprio capitale dall’inflazione. Quest’ultima, come tutti sapranno, è l’incremento generale dei prezzi e dei servizi nel tempo.

In più, tassi di interesse più alti possono incentivare le persone a risparmiare di più. Quando i risparmiatori, infatti capiscono di poter ottenere un ritorno migliore sui loro soldi sono più inclini a mettere da parte i guadagni piuttosto che spendere tutto. E infine, un tasso di interesse più competitivo può spingere le banche a competere tra di loro per attirare i depositi dei clienti. La Bbva (banca spagnola), ad esempio, ha alzato il rendimento sul conto corrente sfidando le banche italiane che per competere potrebbero attuare una strategia simile.

Ma vediamo quali sono le principali offerte del momento.

La banca Bbva

La banca spagnola Bbva ha alzato al 4% annuo lordo la remunerazione sul conto corrente senza la necessità di compiere alcuna operazione e senza richiedere un importo minimo. I tassi di interesse indicati saranno validi fino al 31 gennaio 2025, quindi per più di 1 anno. Ovviamente, per fruire di questa promozione, si dovrà sottoscrivere il conto corrente Bbva che è a zero spese. Esso offre l’Iban italiano e la carta di debito fisica o digitale inclusa senza alcun costo. Inoltre le operazioni online non costano nulla. In più, la medesima banca ha alzato i tassi di interesse annuo lordo del conto deposito flessibile. Il rendimento, infatti, dopo dodici mesi sarà del 5% (lordo).

Tassi di interesse più alti per conti deposito e conto corrente: dal 4 al 5%

Qualora si dovesse cancellare prima l’offerta, si avrà comunque un interesse garantito dell’1%. Per il deposito, però, ci sarà un importo minimo che si potrà accantonare ovvero di 500 euro.

Al momento è la banca Bbva che offre i tassi di interesse su conto corrente tra i più competitivi in Italia. Anche la Credit Agricole ha lanciato un’ottima offerta per aprire il conto corrente online. Quest’ultimo non avrà alcun costo e offrirà inclusa anche la carta. In più, se il conto si aprirà entro il 4 ottobre 2023 e si sceglierà la carta di debito Visa, si potranno ottenere 50 euro in buoni Amazon e non è finita. Si riceveranno altri 50 euro in buoni se si aprirà il conto deposito e fino a 100 euro (sempre in buoni Amazon) se la carta si utilizzerà online o in negozio. Per informazioni più dettagliate, si dovrà consultare la pagina ufficiale della Credit Agricole. Per quanto concerne, infine, il tasso di interesse sul deposito, esso sarà (lordo) del 3,50% dopo dodici mesi mentre del 3% dopo sei mesi.

Chiudiamo con il conto corrente di banca Progetto a canone zero. Fino al 31 marzo 2024 offrirà tassi di interesse ovviamente lordi al 2,5% e in più una carta di debito internazionale Mastercard gratuita. Inoltre il conto deposito non svincolabile offrirà un tasso annuo lordo del 3,75% dopo sei mesi, del 4% dopo dodici, del 4,25% dopo diciotto, del 4,35% dopo ventiquattro, del 4,45% dopo trentasei, del 4,65% dopo quarantotto e del 4,75% dopo sessanta.

In sintesi…

1. I tassi di interesse del conto deposito (fino a ieri arrivavano al 6%) e del conto corrente a settembre sono sempre più competitivi

2. Bbva Bank offre il 4% (lordo) sul conto corrente e il 5% sul deposito

3. Ottima offerta è anche quella di Credit Agricole che regala buoni Amazon a particolari condizioni mentre il deposito è remunerato al 3,5%

4. Banca Progetto, infine, offre il 2,5% sul conto corrente e fino al 4,75 (sempre lordo) sul deposito.

[email protected]