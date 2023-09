Debutta il nuovo conto deposito che offre un tasso fino al 5,3%, per le somme libere si arriva al 4,5%

Settembre è tempo di tassi di interesse più alti. Molte banche e Cassa Depositi e Prestiti, infatti, hanno aggiornato il rendimento di diversi prodotti. L’ultimo ritocco arriva da banca Illimity che ha lanciato un’ottima offerta sul conto deposito con un rendimento che arriva al 5,3%.

Tale strategia è stata messa in atto perché l’inflazione continua a rimanere su livelli elevati. Ad essa, poi, si aggiunge l’aumento dei tassi operato dalla Bce per cui molte banche hanno deciso di adeguare l’offerta dei conti deposito. Grazie a ciò, tali strumenti di risparmio/investimento sono tornati a essere molto amati. In più, hanno un altro punto di forza che è la sicurezza. I risparmi fino a 100 mila euro a depositante, infatti, sono garantiti dal Fidt che è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non solo banca Illimity

Oltre a banca Illimity anche Smart Bank ha rilanciato l’offerta sul conto deposito che offre un tasso di interesse fino al 6% anche a settembre 2023. Si tratta di un prodotto con il quale si ha un rendimento incrementale annuo lordo, esattamente del 4% dopo 1 anno, del 4,5% dopo 2 anni, del 5% dopo 3 anni, del 5,5% dopo 4 anni e del 6% dopo 5 anni.

Anche Cherry Bank offre interessi vantaggiosi sul conto deposito riservato ai correntisti del conto corrente online. Il rendimento annuo lordo è del 4% dopo 6 mesi, del 4,75% dopo 12-18 e 24 mesi, del 4,80% dopo 36-48 mesi e del 5% dopo 60 mesi. Non è prevista la possibilità di svincolo e la liquidazione degli interessi è trimestrale.

Debutta il nuovo conto deposito che offre un tasso fino al 5,3%, per le somme libere si arriva al 2,5%

Ieri è arrivato anche l’aggiornamento del tasso di interesse del conto deposito di banca Illimity per i clienti Premium. La linea non svincolabile offre un rendimento annuo lordo dell’1,50% dopo 6 mesi, del 3,50% dopo 12 mesi, del 3,75% dopo 18 mesi, del 4,50% dopo 24 mesi e del 5,30% dopo 36-48 e 60 mesi.

Ecco l’esempio diramato dalla banca: investendo 20 mila euro, dopo 6 mesi si avranno interessi netti di 110 euro, dopo 12 mesi di 518 euro e dopo 18 mesi di 832 euro. E ancora, dopo 24 mesi si riceveranno 1332 euro, dopo 36 mesi 2353 euro, dopo 48 mesi 3137 euro e dopo 60 mesi 3922 euro. Illimity comunica che tale rendimento netto è indicativo del guadagno per l’intero periodo considerato. Esso può però subire una variazione alla scadenza del vincolo stesso in base a eventuali variazioni delle tassazioni in vigore. In più, si deve considerare anche l’imposta di bollo (non calcolata) che è a carico del cliente. Per la sottoscrizione di tale deposito, si dovrà necessariamente aprire un conto corrente Illimity in quanto gli interessi sul denaro depositato verrà accreditato in automatico su di esso ogni anno a alla fine del vincolo scelto. Il deposito, infine, si potrà attivare direttamente da app o da pc nella propria area privata.

I clienti Premium, inoltre, potranno scegliere anche la linea svincolabile. In questo caso il tasso di interesse annuo lordo sarà dell’1% dopo 6 mesi, del 2,50% dopo 12 mesi, del 2,75% dopo 18 mesi, del 3,50% dopo 24 mesi e del 4,50% dopo 36-48 e 60 mesi.

Riassumendo…

1. Non solo Smart Bank, anche banca Illimity ha aggiornato il tasso di interesse del conto deposito

2. Con la linea vincolata, il rendimento annuo lordo arriva dopo 60 mesi al 5,30%

3. La linea svincolabile, invece, sempre per i clienti Premium, offre un rendimento fino al 4,50%.

[email protected]