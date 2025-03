Questi fanno sul serio, Europa in guerra, ok al riarmo dall’UE

L’arte della diplomazia sembra essere ormai questa sconosciuta. Mentre Trump prova a modo suo a far da piacere (per rimpolpare i suoi nuovi interessi economici, tenendosi buona la Russia e limitando le alleanze della Cina), l’Europa vuole la guerra. Infatti, l’Unione Europea ha intrapreso un percorso di rafforzamento delle proprie capacità difensive, spinta dalla crescente instabilità geopolitica e dalla necessità di una maggiore autonomia strategica. Le recenti dichiarazioni delle istituzioni comunitarie hanno chiarito gli obiettivi principali di questa trasformazione, che si concretizzerà in un aumento significativo delle spese per la difesa e in una serie di passaggi chiave da qui ai prossimi anni.

Il tema della sicurezza è diventato centrale nell’agenda europea, con un’accelerazione dei piani per dotarsi di strumenti più efficaci e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e dalla NATO.

Europa in guerra? Obiettivi dell’Unione Europea nella difesa

Bruxelles ha individuato come prioritario il rafforzamento delle capacità militari comuni per garantire una risposta più rapida ed efficace alle minacce esterne. L’Europa ha spesso fatto affidamento sulle risorse statunitensi per la propria sicurezza, ma il mutato scenario internazionale ha reso evidente la necessità di una maggiore indipendenza strategica. Uno degli obiettivi è sviluppare un’industria della difesa europea più coesa, riducendo la frammentazione esistente tra i vari paesi e favorendo collaborazioni nel settore degli armamenti e della tecnologia militare.

La creazione di un mercato unico della difesa è considerata essenziale per evitare sprechi di risorse e massimizzare l’efficacia dei finanziamenti destinati al riarmo. Un altro aspetto chiave riguarda il sostegno ai partner europei più esposti a minacce esterne, come l’Ucraina, attraverso la fornitura di equipaggiamenti militari e l’integrazione progressiva nei meccanismi di difesa comuni.

L’obiettivo non è solo quello di potenziare l’apparato militare dell’Unione, ma anche di assumere un ruolo più attivo nella stabilità della regione.

La spesa per il riarmo e i piani di finanziamento

Per tradurre in realtà questa visione strategica, l’Unione Europea ha previsto un incremento sostanziale degli investimenti nel settore della difesa. Il Fondo europeo per la difesa, istituito per finanziare progetti di ricerca e sviluppo nel settore militare, dispone di una dotazione di miliardi di euro per il periodo 2021-2027, con l’obiettivo di favorire l’innovazione tecnologica e l’integrazione delle capacità produttive degli Stati membri. Parallelamente, lo Strumento europeo per la pace è stato creato per finanziare missioni militari e operazioni di stabilizzazione, con risorse dedicate all’addestramento e alla fornitura di mezzi alle forze armate dei paesi alleati.

I singoli Stati membri stanno inoltre aumentando i propri bilanci nazionali per la difesa, con la Germania in prima linea nell’annunciare un incremento delle spese militari e l’acquisto di nuovi sistemi d’arma. Anche Francia e Italia hanno avviato programmi di modernizzazione delle proprie forze armate, destinando risorse aggiuntive alla produzione di armamenti e alla cooperazione industriale in ambito militare.

Europa in guerra, step fino al 2023 e il futuro della difesa europea

Il percorso per il potenziamento della difesa comune ha seguito una serie di passaggi fondamentali.

Nel 2021 è stato avviato lo Strumento europeo per la pace, che ha permesso di rafforzare il sostegno militare ai partner strategici e di avviare programmi congiunti per la sicurezza dell’Unione. Nello stesso anno ha preso il via il Fondo europeo per la difesa, con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di tecnologie avanzate e migliorare l’interoperabilità tra le forze armate europee. Nel 2022 è entrata in piena operatività la Cooperazione Strutturata Permanente, un’iniziativa che ha coinvolto la maggior parte degli Stati membri in progetti comuni di difesa e sviluppo di capacità militari integrate.

Questa cooperazione ha portato alla creazione di nuovi sistemi di armamento, all’adozione di standard comuni per le operazioni e a una maggiore condivisione delle informazioni strategiche. Nel 2023 è stato presentato il Libro Bianco sulla Difesa, un documento che ha delineato la visione a lungo termine per la sicurezza europea, evidenziando la necessità di incrementare ulteriormente gli investimenti e rafforzare i meccanismi decisionali comuni. Le prospettive per il futuro prevedono un rafforzamento ulteriore delle capacità di difesa, con una crescente collaborazione tra i paesi membri e un ruolo sempre più autonomo dell’Unione Europea nella gestione della sicurezza internazionale. L’obiettivo è costruire una difesa comune più efficace e resiliente, capace di rispondere alle sfide globali senza dover necessariamente dipendere da alleanze esterne.

Riassumendo.